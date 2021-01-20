https://ria.ru/20210120/matvienko-1593827482.html

Матвиенко заявила о глубочайшем кризисе избирательной системы США

Матвиенко заявила о глубочайшем кризисе избирательной системы США

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что беспорядки вокруг Капитолия показали, в каком глубочайшем кризисе находится избирательная система США. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:25

2021-01-20T13:25

2021-01-20T14:55

капитолий

совет федерации рф

джо байден

валентина матвиенко

сша

в мире

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что беспорядки вокруг Капитолия показали, в каком глубочайшем кризисе находится избирательная система США."Посмотрите, что произошло с выборами в США - это глубочайший кризис избирательного законодательства, противоречащего международным стандартам, недоверие граждан к голосованию, к итогам выборов. Это, безусловно, результат той политики, которая проводилась (властями США). Наверное, надо было больше заниматься внутренними делами, а не попытками навязывания так называемой демократии другим странам", - заявила Матвиенко журналистам.Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/matvienko-1593841048.html

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капитолий, совет федерации рф, джо байден, валентина матвиенко, сша, в мире