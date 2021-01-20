Матвиенко заявила о глубочайшем кризисе избирательной системы США
13:25 20.01.2021 (обновлено: 14:55 20.01.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что беспорядки вокруг Капитолия показали, в каком глубочайшем кризисе находится избирательная система США.
"Посмотрите, что произошло с выборами в США - это глубочайший кризис избирательного законодательства, противоречащего международным стандартам, недоверие граждан к голосованию, к итогам выборов. Это, безусловно, результат той политики, которая проводилась (властями США). Наверное, надо было больше заниматься внутренними делами, а не попытками навязывания так называемой демократии другим странам", - заявила Матвиенко журналистам.
Сторонники Трампа 6 января штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.