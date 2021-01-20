Матвиенко не исключила вмешательства внешних сил в российские выборы
10:36 20.01.2021 (обновлено: 11:52 20.01.2021)
© Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нельзя исключить попыток вмешательства внешних сил в российские выборы, этому нужно противостоять.
"Центральным политическим событием года станут выборы депутатов Госдумы, региональные и муниципальные выборы. Они должны пройти в строгом соответствии с законодательством, в честной, прозрачной, конкурентной борьбе", - сказала спикер на открытии весенней сессии палаты в среду.
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По ее словам, к сожалению, "мы не можем исключить попыток внешнего вмешательства в избирательный процесс РФ".
"Это реальный вызов, которому мы должны противостоять, любые провокации должны пресекаться на корню", - отметила она.
Матвиенко подчеркнула, что к выборам российское общество подходит сплоченным, ясно понимающим свои цели и приоритеты.
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