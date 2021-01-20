https://ria.ru/20210120/matvienko-1593789469.html

Матвиенко не исключила вмешательства внешних сил в российские выборы

Матвиенко не исключила вмешательства внешних сил в российские выборы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нельзя исключить попыток вмешательства внешних сил в российские выборы, этому нужно противостоять. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T10:36

2021-01-20T10:36

2021-01-20T11:52

госдума рф

политика

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает, что нельзя исключить попыток вмешательства внешних сил в российские выборы, этому нужно противостоять."Центральным политическим событием года станут выборы депутатов Госдумы, региональные и муниципальные выборы. Они должны пройти в строгом соответствии с законодательством, в честной, прозрачной, конкурентной борьбе", - сказала спикер на открытии весенней сессии палаты в среду.По ее словам, к сожалению, "мы не можем исключить попыток внешнего вмешательства в избирательный процесс РФ"."Это реальный вызов, которому мы должны противостоять, любые провокации должны пресекаться на корню", - отметила она.Матвиенко подчеркнула, что к выборам российское общество подходит сплоченным, ясно понимающим свои цели и приоритеты.

https://ria.ru/20210119/vybory-1593652447.html

https://ria.ru/20201224/vmeshatelstvo-1590781654.html

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2021

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госдума рф, политика, россия, валентина матвиенко