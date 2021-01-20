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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/maski-1593841259.html
Байден запустит стодневную программу по ношению масок
Байден запустит стодневную программу по ношению масок
Избранный президент Джо Байден в первый день своего президентства планирует запустить программу "100 days Masking Challenge", согласно которой он призывает... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:28
2021-01-20T14:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент Джо Байден в первый день своего президентства планирует запустить программу "100 days Masking Challenge", согласно которой он призывает американцев носить маски по меньшей мере в течение 100 дней, следует из заявления его команды."Сегодня избранный президент Байден запускает свой "100 Days Masking Challenge", призывая американцев внести свой вклад, исполнить свой патриотический долг и носить маски в течение 100 дней", - говорится в заявлении.Примером, по словам команды избранного президента, послужат власти. Байден планирует в первый день президентства выпустить указ о том, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательно во всех федеральных зданиях и на федеральных территориях, а также для работающих там сотрудников.Помимо всего прочего, он призовет местные власти оказать поддержку в обеспечении соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавируса.Связанные с коронавирусом меры включают также поддержку сотрудников на рабочем месте, а также выплаты в случае потери работы или сокращения зарплаты из-за пандемии. Будет также оказана помощь производителям и различным индустриям.Инаугурация Байдена пройдет в среду.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире

Байден запустит стодневную программу по ношению масок

14:28 20.01.2021
 
© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден в Филадельфии
Кандидат в президенты США Джо Байден в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Избранный президент Джо Байден в первый день своего президентства планирует запустить программу "100 days Masking Challenge", согласно которой он призывает американцев носить маски по меньшей мере в течение 100 дней, следует из заявления его команды.
"Сегодня избранный президент Байден запускает свой "100 Days Masking Challenge", призывая американцев внести свой вклад, исполнить свой патриотический долг и носить маски в течение 100 дней", - говорится в заявлении.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Примером, по словам команды избранного президента, послужат власти. Байден планирует в первый день президентства выпустить указ о том, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции обязательно во всех федеральных зданиях и на федеральных территориях, а также для работающих там сотрудников.
Помимо всего прочего, он призовет местные власти оказать поддержку в обеспечении соблюдения мер по сдерживанию распространения коронавируса.
Связанные с коронавирусом меры включают также поддержку сотрудников на рабочем месте, а также выплаты в случае потери работы или сокращения зарплаты из-за пандемии. Будет также оказана помощь производителям и различным индустриям.
Инаугурация Байдена пройдет в среду.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДжо БайденСШАВ мире
 
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