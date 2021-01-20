https://ria.ru/20210120/markirovka-1593812763.html

Мурашко оценил значение маркировки лекарств

Мурашко оценил значение маркировки лекарств

Система маркировки лекарств - важный элемент прогнозирования объемов препаратов, также позволяет оценивать качество терапии, получаемой пациентами, считает... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:24

2021-01-20T12:24

2021-01-20T12:24

михаил мурашко

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Система маркировки лекарств - важный элемент прогнозирования объемов препаратов, также позволяет оценивать качество терапии, получаемой пациентами, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко."На мой взгляд, система маркировки - очень важный элемент не только в прогнозировании объемов, не только объема качества и профилактики поступлений недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов. Система маркировки дает возможность, в том числе, и оценки качества терапии. Мы знаем, сколько пациентов в том или ином регионе или в том или ином районе, в той или иной больнице находятся. Есть протокол лечения, и видя в системе маркировки, какой объем лекарственных препаратов потребляет медицинская организация, мы можем оценить ...качество... Маркировка - это элемент управления качеством", - сказал Мурашко, выступая в Совете Федерации.

https://ria.ru/20210114/markirovka-1593027930.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, совет федерации рф, общество