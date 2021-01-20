https://ria.ru/20210120/markirovka-1593812763.html
Мурашко оценил значение маркировки лекарств
Мурашко оценил значение маркировки лекарств
Система маркировки лекарств - важный элемент прогнозирования объемов препаратов, также позволяет оценивать качество терапии, получаемой пациентами, считает... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:24
2021-01-20T12:24
2021-01-20T12:24
михаил мурашко
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_0:188:3152:1960_1920x0_80_0_0_fea479a6e4a991a94e6d7c45493c3c01.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Система маркировки лекарств - важный элемент прогнозирования объемов препаратов, также позволяет оценивать качество терапии, получаемой пациентами, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко."На мой взгляд, система маркировки - очень важный элемент не только в прогнозировании объемов, не только объема качества и профилактики поступлений недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов. Система маркировки дает возможность, в том числе, и оценки качества терапии. Мы знаем, сколько пациентов в том или ином регионе или в том или ином районе, в той или иной больнице находятся. Есть протокол лечения, и видя в системе маркировки, какой объем лекарственных препаратов потребляет медицинская организация, мы можем оценить ...качество... Маркировка - это элемент управления качеством", - сказал Мурашко, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20210114/markirovka-1593027930.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590812524_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_97e55515b08361bba6d827a4e534bba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, совет федерации рф, общество