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Мурашко оценил значение маркировки лекарств
Мурашко оценил значение маркировки лекарств
Система маркировки лекарств - важный элемент прогнозирования объемов препаратов, также позволяет оценивать качество терапии, получаемой пациентами, считает... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:24
2021-01-20T12:24
михаил мурашко
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Система маркировки лекарств - важный элемент прогнозирования объемов препаратов, также позволяет оценивать качество терапии, получаемой пациентами, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко."На мой взгляд, система маркировки - очень важный элемент не только в прогнозировании объемов, не только объема качества и профилактики поступлений недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов. Система маркировки дает возможность, в том числе, и оценки качества терапии. Мы знаем, сколько пациентов в том или ином регионе или в том или ином районе, в той или иной больнице находятся. Есть протокол лечения, и видя в системе маркировки, какой объем лекарственных препаратов потребляет медицинская организация, мы можем оценить ...качество... Маркировка - это элемент управления качеством", - сказал Мурашко, выступая в Совете Федерации.
https://ria.ru/20210114/markirovka-1593027930.html
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михаил мурашко, совет федерации рф, общество

Мурашко оценил значение маркировки лекарств

12:24 20.01.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Система маркировки лекарств - важный элемент прогнозирования объемов препаратов, также позволяет оценивать качество терапии, получаемой пациентами, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко.
"На мой взгляд, система маркировки - очень важный элемент не только в прогнозировании объемов, не только объема качества и профилактики поступлений недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов. Система маркировки дает возможность, в том числе, и оценки качества терапии. Мы знаем, сколько пациентов в том или ином регионе или в том или ином районе, в той или иной больнице находятся. Есть протокол лечения, и видя в системе маркировки, какой объем лекарственных препаратов потребляет медицинская организация, мы можем оценить ...качество... Маркировка - это элемент управления качеством", - сказал Мурашко, выступая в Совете Федерации.
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 15:01
В Росздравнадзоре оценили ситуацию с маркировкой лекарств
 
Михаил МурашкоСовет Федерации РФОбщество
 
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