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В России стартует добровольная маркировка молочных продуктов
В России стартует добровольная маркировка молочных продуктов
Добровольная маркировка молочных продуктов стартует в России в среду, возможность для участников рынка наносить средства идентификации на данные товары... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T00:28
2021-01-20T00:28
россия
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Добровольная маркировка молочных продуктов стартует в России в среду, возможность для участников рынка наносить средства идентификации на данные товары предусмотрена правилами маркировки молочной продукции, которые были утверждены в декабре прошлого года.Эксперимент по маркировке молочной продукции прошел в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. В декабре были приняты правила маркировки таких продуктов. Обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно - 1 декабря текущего года.Внедрение маркировки молочных продуктов будет проходить постепенно: последний этап, поштучная прослеживаемость, наступит 1 декабря 2023 года. При этом участники оборота молочной продукции с 20 января вправе наносить средства идентификации на молочные продукты и представлять в информационную систему мониторинга сведения об их нанесении, а также об обороте продукции.По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки), сейчас в системе зарегистрировано около 8,5 тысячи участников оборота молочной продукции, эмитировано около 55 миллионов кодов маркировки. До введения обязательности оператор "Честного знака" будет выдавать коды маркировки бесплатно.Руководитель товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексей Сидоров сообщил РИА Новости, что эксперимент по маркировке показал: производительность линий на этапе сериализации продукции не изменяется, а внедрение маркировки не привело к увеличению уровня безвозвратного брака.Готовность производителейГендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов считает, что на данном этапе интерес к добровольному нанесению кодов могут проявить предприятия, которые производят сыры и мороженое, ведь именно эти категории в первую очередь будут подлежать обязательной маркировке.В PepsiCo отметили, что компания принимает участие в эксперименте по добровольной маркировке с прошлого года. "Добровольно наносить маркировку планируем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя. Российский Danone указывает, что намерен соблюдать требования законодательства."Норма о добровольном нанесении раньше срока заложена регулятором скорее для обеспечения легальной возможности бесплатного тестирования системы, чем для перевыполнения планов. Полагаем, что все компании на рынке рано или поздно ею воспользуются", - отметили в Danone.Заместитель гендиректора группы "Дамате" Андрей Григоращенко указал, что все мероприятия, связанные с маркировкой молочных продуктов, будут реализованы компанией в соответствии с постановлением правительства.Завод "Мосмедыньагропром", входящий в группу "Эконива", являлся участником эксперимента по маркировке с конца сентября 2020 года. В "Экониве" сообщили, что на площадке предприятия совместно с интеграторами и оператором прорабатываются решения, которые в дальнейшем будут внедрены на всех площадках группы."Пока что нельзя сказать, что решение по маркировке всех категорий продукции однозначно найдено. Однако мы планируем начать нанесение Data Matrix кодов до 1 июня 2021 года по некоторым видам продукции, в первую очередь это мороженое и сыры, для того чтоб быть готовыми к вступлению в силу обязательных требований", - отметили в компании."Агрокомплекс им Н.И. Ткачева" ведет техническую и организационную работу по реализации проекта маркировки согласно плану, который отражен в правилах маркировки. "Сейчас мы уже понимаем затраты по всем статьям и готовимся к технической реализации указанных задач в срок. Для более легкого вхождения в реальный проект мы участвуем в эксперименте по нанесению маркировки на цельномолочную продукцию и на мороженое, который уже находится в стадии реализации", - сообщили в пресс-службе "Агрокомплекса".Готовность торговлиРоссийские ритейлеры также участвовали в эксперименте по маркировке молочной продукции. Так, в конце февраля 2020 года "Магнит" и ЦРПТ протестировали логистическую цепочку передачи маркированного товара от производителя "Вакинское Агро" до розничного магазина сети в Сочи и выбытие товара на кассе по коду Data Matrix. На кассе по всем чекам произошло корректное выбытие маркированной продукции."Ашан" начал проводить тестирование с некоторыми производителями молочной продукции еще в конце 2020 года. В компании отметили: результаты тестов показали, что процессы в сети соответствуют всем правилам. "Это позволяет сделать вывод, что проблем с маркированной молочной продукцией в 2021 году возникнуть не должно", - сообщили в пресс-службе."В интересах компании "Ашан Ритейл Россия" провести промышленные тесты оборота маркированной молочной продукции. На данный момент вопрос прорабатывается", - добавили в компании.
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россия, общество

В России стартует добровольная маркировка молочных продуктов

00:28 20.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатель в гипермаркете
Покупатель в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Добровольная маркировка молочных продуктов стартует в России в среду, возможность для участников рынка наносить средства идентификации на данные товары предусмотрена правилами маркировки молочной продукции, которые были утверждены в декабре прошлого года.
Эксперимент по маркировке молочной продукции прошел в России с 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года. В декабре были приняты правила маркировки таких продуктов. Обязательная маркировка сыра и мороженого начнется 1 июня 2021 года, молочной продукции со сроком хранения более 40 суток - 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно - 1 декабря текущего года.
Внедрение маркировки молочных продуктов будет проходить постепенно: последний этап, поштучная прослеживаемость, наступит 1 декабря 2023 года. При этом участники оборота молочной продукции с 20 января вправе наносить средства идентификации на молочные продукты и представлять в информационную систему мониторинга сведения об их нанесении, а также об обороте продукции.
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По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки), сейчас в системе зарегистрировано около 8,5 тысячи участников оборота молочной продукции, эмитировано около 55 миллионов кодов маркировки. До введения обязательности оператор "Честного знака" будет выдавать коды маркировки бесплатно.
Руководитель товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексей Сидоров сообщил РИА Новости, что эксперимент по маркировке показал: производительность линий на этапе сериализации продукции не изменяется, а внедрение маркировки не привело к увеличению уровня безвозвратного брака.
"Эксперимент по маркировке молочной продукции позволил совместно с участниками оборота, регуляторами и партнерами выработать технологические решения, составить подробную карту этих решений для разных видов линий, обеспечить интеграцию "Меркурия" и "Честного знака", включить в работу поставщиков упаковки, протестировать движение продукции по всей цепи и так далее", - добавил собеседник агентства.
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Готовность производителей

Гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов считает, что на данном этапе интерес к добровольному нанесению кодов могут проявить предприятия, которые производят сыры и мороженое, ведь именно эти категории в первую очередь будут подлежать обязательной маркировке.
"В то же время в ходе совместной работы с Минпромторгом и ЦРПТ была достигнута договоренность о том, что коды могут наноситься в типографии. В связи с этим мы ждем, когда в первую очередь об этой готовности объявят именно типографии. На данный момент уровень готовности у них очень разный, но мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца все типографии, работающие с производителями сыров и мороженого, будут технически оснащены всем необходимым оборудованием для нанесения кодов", - сказал Белов.
В PepsiCo отметили, что компания принимает участие в эксперименте по добровольной маркировке с прошлого года. "Добровольно наносить маркировку планируем", - сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя. Российский Danone указывает, что намерен соблюдать требования законодательства.
"Норма о добровольном нанесении раньше срока заложена регулятором скорее для обеспечения легальной возможности бесплатного тестирования системы, чем для перевыполнения планов. Полагаем, что все компании на рынке рано или поздно ею воспользуются", - отметили в Danone.
Заместитель гендиректора группы "Дамате" Андрей Григоращенко указал, что все мероприятия, связанные с маркировкой молочных продуктов, будут реализованы компанией в соответствии с постановлением правительства.
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"С 1 сентября мы начнем маркировать продукцию со сроком годности более 40 суток, а с 1 декабря - все остальные молочные продукты. Мы работаем в рамках данного постановления, в указанные сроки на продукцию, производимую группой компаний "Дамате", будет нанесен знак" - сказал Григоращенко.
Завод "Мосмедыньагропром", входящий в группу "Эконива", являлся участником эксперимента по маркировке с конца сентября 2020 года. В "Экониве" сообщили, что на площадке предприятия совместно с интеграторами и оператором прорабатываются решения, которые в дальнейшем будут внедрены на всех площадках группы.
"Пока что нельзя сказать, что решение по маркировке всех категорий продукции однозначно найдено. Однако мы планируем начать нанесение Data Matrix кодов до 1 июня 2021 года по некоторым видам продукции, в первую очередь это мороженое и сыры, для того чтоб быть готовыми к вступлению в силу обязательных требований", - отметили в компании.
"Агрокомплекс им Н.И. Ткачева" ведет техническую и организационную работу по реализации проекта маркировки согласно плану, который отражен в правилах маркировки. "Сейчас мы уже понимаем затраты по всем статьям и готовимся к технической реализации указанных задач в срок. Для более легкого вхождения в реальный проект мы участвуем в эксперименте по нанесению маркировки на цельномолочную продукцию и на мороженое, который уже находится в стадии реализации", - сообщили в пресс-службе "Агрокомплекса".
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Готовность торговли

Российские ритейлеры также участвовали в эксперименте по маркировке молочной продукции. Так, в конце февраля 2020 года "Магнит" и ЦРПТ протестировали логистическую цепочку передачи маркированного товара от производителя "Вакинское Агро" до розничного магазина сети в Сочи и выбытие товара на кассе по коду Data Matrix. На кассе по всем чекам произошло корректное выбытие маркированной продукции.
"В настоящий момент согласована обновленная версия дорожной карты введения маркировки молочной продукции, в которой учитываются потребности бизнеса. Целый ряд партнеров - поставщиков молочной продукции участвует в эксперименте совместно с сетью "Магнит", - рассказали РИА Новости в ритейлере.
"Ашан" начал проводить тестирование с некоторыми производителями молочной продукции еще в конце 2020 года. В компании отметили: результаты тестов показали, что процессы в сети соответствуют всем правилам. "Это позволяет сделать вывод, что проблем с маркированной молочной продукцией в 2021 году возникнуть не должно", - сообщили в пресс-службе.
"В интересах компании "Ашан Ритейл Россия" провести промышленные тесты оборота маркированной молочной продукции. На данный момент вопрос прорабатывается", - добавили в компании.
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