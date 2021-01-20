https://ria.ru/20210120/lashet-1593863211.html

Возможного преемника Меркель обвинили в симпатии к России

Возможного преемника Меркель обвинили в симпатии к России

Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок обвинила избранного главу Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета в симпатии к России. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:29

2021-01-20T16:29

2021-01-20T16:29

армин лашет

христианско-демократический союз германии

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок обвинила избранного главу Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета в симпатии к России."Во времена, когда мы хотим стать сильнее как европейцы, новое правительство ФРГ нуждается в ясной проевропейской внешнеполитической позиции, которая должна включать ясную позицию в отношении автократических режимов", - добавила Бэрбок.В прошлом году Бэрбок пыталась провести в Бундестаге ФРГ проект о запрете строительства газопровода "Северный поток - 2", однако он был отклонен большинством депутатов.Лашет, который занимает должность премьер-министра одной из крупнейших (наряду с Баварией) и самой населенной федеральной земли в Германии - Северного Рейна-Вестфалии, был избран 16 января в ходе онлайн-голосования на съезде ХДС новым главой партии. В своей предвыборной речи на съезде Лашет заявил, что выступает за политику консенсуса, объединение немецкого общества, считает политику канцлера Ангелы Меркель успешной и готов продолжать ее.Выборы в бундестаг ФРГ, по итогам которых будет сформировано новое правительство, пройдут 26 сентября. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила об уходе из политики после выборов в 2021 году. Решение о том, кто именно возглавит предвыборный список от консервативного альянса ХДС-ХСС и станет, соответственно, претендентом на должность канцлера ФРГ, будет принято по итогам консультаций между двумя сестринскими партиями. Ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.Наблюдатели отмечают, что Лашет занимает конструктивную позицию в отношении России, выступает за последовательное развитие сотрудничества между двумя странами. Об этом новый лидер немецких консерваторов заявил в Бонне в июле 2019 года, выступая на открытии общественного германо-российского форума "Петербургский диалог".

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://ria.ru/20201228/merkel-1591285595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армин лашет, христианско-демократический союз германии, ангела меркель, германия, в мире