https://ria.ru/20210120/kupaniya-1593844944.html

Путин поинтересовался самочувствием участвовавших в крещенских купаниях

Путин поинтересовался самочувствием участвовавших в крещенских купаниях

Президент России Владимир Путин начал совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС с вопроса о здоровье всех, кто принимал участие в крещенских купаниях. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T14:49

2021-01-20T14:49

2021-01-20T14:56

религия и мировоззрение

крещение господне

евразийский экономический союз

владимир путин

московская область (подмосковье)

крещенские купания

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС с вопроса о здоровье всех, кто принимал участие в крещенских купаниях."Первый вопрос. Из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Все в порядке? Все на рабочих местах? Слава богу", - сказал Путин.Президент РФ накануне сам окунулся в прорубь в Московской области.

https://ria.ru/20210119/kreschenie-1593647765.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крещение господне, евразийский экономический союз, владимир путин, московская область (подмосковье), крещенские купания, общество