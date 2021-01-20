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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210120/kupaniya-1593844944.html
Путин поинтересовался самочувствием участвовавших в крещенских купаниях
Путин поинтересовался самочувствием участвовавших в крещенских купаниях
Президент России Владимир Путин начал совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС с вопроса о здоровье всех, кто принимал участие в крещенских купаниях. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:49
2021-01-20T14:56
религия и мировоззрение
крещение господне
евразийский экономический союз
владимир путин
московская область (подмосковье)
крещенские купания
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС с вопроса о здоровье всех, кто принимал участие в крещенских купаниях."Первый вопрос. Из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Все в порядке? Все на рабочих местах? Слава богу", - сказал Путин.Президент РФ накануне сам окунулся в прорубь в Московской области.
https://ria.ru/20210119/kreschenie-1593647765.html
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крещение господне, евразийский экономический союз, владимир путин, московская область (подмосковье), крещенские купания, общество

Путин поинтересовался самочувствием участвовавших в крещенских купаниях

14:49 20.01.2021 (обновлено: 14:56 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в крещенских купаниях - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал совещание по интеграционным процессам в ЕАЭС с вопроса о здоровье всех, кто принимал участие в крещенских купаниях.
"Первый вопрос. Из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы? Все в порядке? Все на рабочих местах? Слава богу", - сказал Путин.
Президент РФ накануне сам окунулся в прорубь в Московской области.
Верующие во время крещенского купания в проруби на реке Обь в черте Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 12:50
Крещенские купания в России
 
Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеЕвразийский экономический союзВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Крещенские купанияОбщество
 
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