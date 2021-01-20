https://ria.ru/20210120/kosmos-1593905900.html
На МКС отказала российская система получения кислорода
На МКС отказала российская система получения кислорода
Российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" вышла из строя на борту Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T19:45
2021-01-20T19:45
2021-01-20T19:56
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
центр управления полетами
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" вышла из строя на борту Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.В среду космонавт Сергей Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами о нештатном выключении одной из двух дублирующих друг друга российских систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) на МКС. Позже "Роскосмос" пояснил, что это является особенностью работы системы и что ее включение планируется в ближайшее время.Во время переговоров, Рыжиков сообщил в ЦУП об отключении "Электрона-ВМ". На днях систему уже пытались включить, но она вскоре отказывала.Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", многократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года.Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.В октябре в промежуточной камере модуля "Звезда" на МКС обнаружили трещину, которая стала причиной утечки воздуха. Ее заделали, однако в "Роскосмосе" отметили, что воздух может утекать в другом месте.В декабре стало известно, что на станции заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки. В связи с этим специалисты из Центра управления полетами попросили экипаж станции найти трещину в том же модуле. Помимо этого, они предложили держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой.На прошлой неделе поиски трещины приостановили. Их планируют возобновить в середине февраля, когда на станцию прибудет "Прогресс МС-16". Также в следующем месяце грузовой корабль Cygnus доставит на МКС воздух для пополнения его запасов и поддержания необходимого давления для устранения утечки.
https://ria.ru/20210120/mks-1593836596.html
https://ria.ru/20210119/mks-1593746848.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, наса
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" вышла из строя на борту Международной космической станции
, следует из переговоров экипажа с Землей
, транслируемых НАСА
.
В среду космонавт Сергей Рыжиков
сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами о нештатном выключении одной из двух дублирующих друг друга российских систем кондиционирования воздуха (СКВ-2) на МКС. Позже "Роскосмос
" пояснил, что это является особенностью работы системы и что ее включение планируется в ближайшее время.
Во время переговоров, Рыжиков сообщил в ЦУП об отключении "Электрона-ВМ". На днях систему уже пытались включить, но она вскоре отказывала.
Система, находящаяся в российском модуле "Звезда", многократно выходила из строя в октябре и декабре 2020 года.
Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков
, американские астронавты Кэтлин Рубинс
, Майкл Хопкинс
, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути
.
В октябре в промежуточной камере модуля "Звезда" на МКС обнаружили трещину, которая стала причиной утечки воздуха. Ее заделали, однако в "Роскосмосе" отметили, что воздух может утекать в другом месте.
В декабре стало известно, что на станции заканчиваются запасы воздуха для восполнения утечки. В связи с этим специалисты из Центра управления полетами попросили экипаж станции найти трещину в том же модуле. Помимо этого, они предложили держать "протекающую" промежуточную камеру постоянно закрытой.
На прошлой неделе поиски трещины приостановили. Их планируют возобновить в середине февраля, когда на станцию прибудет "Прогресс МС-16". Также в следующем месяце грузовой корабль Cygnus доставит на МКС воздух для пополнения его запасов и поддержания необходимого давления для устранения утечки.