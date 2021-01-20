Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/kosachev-1593816518.html
Косачев: США не удастся ничего "выбить" у России под продление СНВ
Косачев: США не удастся ничего "выбить" у России под продление СНВ
США не удастся ничего "выбить" у России под продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, это не уступка Москве, а спасение по сути... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:43
2021-01-20T13:19
джо байден
в мире
россия
договор снв-3
константин косачев
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_4889568b78426daabfc0b484931617d1.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. США не удастся ничего "выбить" у России под продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, это не уступка Москве, а спасение по сути последнего механизма контроля вооружений в мире, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев."Всех волнует вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)", - написал Косачев в Facebook, комментируя выступление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.По его словам, прозвучал казалось бы обнадеживающий сигнал от будущего руководства госдепа: "Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента". "Но тут же было добавлено: мы будем добиваться продления срока действия договора, что несколько обескураживает – добиваться здесь особо нечего, ибо Россия предложила продлить его без всяких предусловий и оговорок. Добиваться внятной позиции пока приходится от США, и с этим до сих пор было не очень оптимистично", - добавил он.Косачев выразил надежду, что новая администрация США сможет "добиться" сама у себя более или менее конструктивного подхода, исходя из того, что "под заключение крайне важного для всей планеты договора "выбить" у России ничего не получится – это не уступка Москве, а спасение по сути последнего механизма контроля вооружений в мире"."Уже не надеемся на здравый смысл, ибо идеологизированные администрации США редко им отличались, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление этого договора", - заключил политик.Ранее Блинкен заявил на слушаниях в сенате, что избранный президент Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией. По его словам, дедлайн в вопросе продления СНВ-3 наступит очень скоро, с этим вопросом новая администрация придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост. Он не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, заявив, что это решение за избранным президентом.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20210120/razoruzhenie-1593801895.html
https://ria.ru/20210116/snv-3-1593290345.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_a011287449da13c228cd1e6af5e4eb59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, в мире, россия, договор снв-3, константин косачев, сша

Косачев: США не удастся ничего "выбить" у России под продление СНВ

12:43 20.01.2021 (обновлено: 13:19 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. США не удастся ничего "выбить" у России под продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, это не уступка Москве, а спасение по сути последнего механизма контроля вооружений в мире, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Всех волнует вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)", - написал Косачев в Facebook, комментируя выступление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.

Выступление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената,...

Опубликовано Константином Косачевым Среда, 20 января 2021 г.
По его словам, прозвучал казалось бы обнадеживающий сигнал от будущего руководства госдепа: "Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента". "Но тут же было добавлено: мы будем добиваться продления срока действия договора, что несколько обескураживает – добиваться здесь особо нечего, ибо Россия предложила продлить его без всяких предусловий и оговорок. Добиваться внятной позиции пока приходится от США, и с этим до сих пор было не очень оптимистично", - добавил он.
Косачев выразил надежду, что новая администрация США сможет "добиться" сама у себя более или менее конструктивного подхода, исходя из того, что "под заключение крайне важного для всей планеты договора "выбить" у России ничего не получится – это не уступка Москве, а спасение по сути последнего механизма контроля вооружений в мире".
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 11:34
Продлить СНВ-3 сразу после его окончания будет сложно, считает эксперт
"Уже не надеемся на здравый смысл, ибо идеологизированные администрации США редко им отличались, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление этого договора", - заключил политик.
Ранее Блинкен заявил на слушаниях в сенате, что избранный президент Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией. По его словам, дедлайн в вопросе продления СНВ-3 наступит очень скоро, с этим вопросом новая администрация придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост. Он не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, заявив, что это решение за избранным президентом.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 06:07
Эксперт оценил шансы на продление СНВ-3 после прихода к власти Байдена
 
Джо БайденВ миреРоссияДоговор СНВ-3Константин КосачевСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт: Россия не в первый раз берет у американцев еду на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
Лента новостейМолния