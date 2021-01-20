https://ria.ru/20210120/kosachev-1593816518.html
Косачев: США не удастся ничего "выбить" у России под продление СНВ
Косачев: США не удастся ничего "выбить" у России под продление СНВ
США не удастся ничего "выбить" у России под продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, это не уступка Москве, а спасение по сути... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:43
2021-01-20T12:43
2021-01-20T13:19
джо байден
в мире
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договор снв-3
константин косачев
сша
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. США не удастся ничего "выбить" у России под продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, это не уступка Москве, а спасение по сути последнего механизма контроля вооружений в мире, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев."Всех волнует вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)", - написал Косачев в Facebook, комментируя выступление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.По его словам, прозвучал казалось бы обнадеживающий сигнал от будущего руководства госдепа: "Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента". "Но тут же было добавлено: мы будем добиваться продления срока действия договора, что несколько обескураживает – добиваться здесь особо нечего, ибо Россия предложила продлить его без всяких предусловий и оговорок. Добиваться внятной позиции пока приходится от США, и с этим до сих пор было не очень оптимистично", - добавил он.Косачев выразил надежду, что новая администрация США сможет "добиться" сама у себя более или менее конструктивного подхода, исходя из того, что "под заключение крайне важного для всей планеты договора "выбить" у России ничего не получится – это не уступка Москве, а спасение по сути последнего механизма контроля вооружений в мире"."Уже не надеемся на здравый смысл, ибо идеологизированные администрации США редко им отличались, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление этого договора", - заключил политик.Ранее Блинкен заявил на слушаниях в сенате, что избранный президент Джо Байден ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией. По его словам, дедлайн в вопросе продления СНВ-3 наступит очень скоро, с этим вопросом новая администрация придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост. Он не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, заявив, что это решение за избранным президентом.Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20210120/razoruzhenie-1593801895.html
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джо байден, в мире, россия, договор снв-3, константин косачев, сша
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. США
не удастся ничего "выбить" у России под продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, это не уступка Москве
, а спасение по сути последнего механизма контроля вооружений в мире, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев
.
"Всех волнует вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)", - написал Косачев в Facebook
, комментируя выступление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.
Выступление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената,...Опубликовано Константином Косачевым Среда, 20 января 2021 г.
По его словам, прозвучал казалось бы обнадеживающий сигнал от будущего руководства госдепа: "Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента". "Но тут же было добавлено: мы будем добиваться продления срока действия договора, что несколько обескураживает – добиваться здесь особо нечего, ибо Россия предложила продлить его без всяких предусловий и оговорок. Добиваться внятной позиции пока приходится от США, и с этим до сих пор было не очень оптимистично", - добавил он.
Косачев выразил надежду, что новая администрация США сможет "добиться" сама у себя более или менее конструктивного подхода, исходя из того, что "под заключение крайне важного для всей планеты договора "выбить" у России ничего не получится – это не уступка Москве, а спасение по сути последнего механизма контроля вооружений в мире".
"Уже не надеемся на здравый смысл, ибо идеологизированные администрации США редко им отличались, но можем уповать хотя бы на стремление новой команды Белого дома больше взаимодействовать с союзниками, которые в подавляющем большинстве за продление этого договора", - заключил политик.
Ранее Блинкен заявил на слушаниях в сенате, что избранный президент Джо Байден
ищет возможности продлить договор СНВ-3 с Россией. По его словам, дедлайн в вопросе продления СНВ-3 наступит очень скоро, с этим вопросом новая администрация придет к законодателям практически сразу после вступления Байдена на пост. Он не стал отвечать на вопрос о том, на какой срок договор может быть продлен, заявив, что это решение за избранным президентом.
Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.