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Почти 27,5 тысячи жителей Петербурга привились от COVID-19
Почти 27,5 тысячи жителей Петербурга привились от COVID-19
Почти 27,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T17:38
2021-01-20T17:38
2021-01-20T17:38
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Почти 27,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева."В Петербурге набирает обороты прививочная кампания от коронавируса. Привиты 27 499 петербуржцев, вакцинация завершена у 4986 человек. Серьезных осложнений после вакцинации не наблюдалось", - говорится в сообщении.В ближайшее время ожидается поставка в Петербурге еще 66 тысяч доз вакцины.В северной столице в настоящее время развернуты 70 пунктов вакцинации. Готовятся к открытию еще 50 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, а также федеральных и частных медицинских учреждений.Эргашев также поручил организовать вакцинацию от коронавируса силами выездных прививочных бригад городских поликлиник.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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