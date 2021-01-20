https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593879007.html

Почти 27,5 тысячи жителей Петербурга привились от COVID-19

Почти 27,5 тысячи жителей Петербурга привились от COVID-19

Почти 27,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T17:38

2021-01-20T17:38

2021-01-20T17:38

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирусы

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв - РИА Новости. Почти 27,5 тысячи жителей Санкт-Петербурга уже привиты от коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева."В Петербурге набирает обороты прививочная кампания от коронавируса. Привиты 27 499 петербуржцев, вакцинация завершена у 4986 человек. Серьезных осложнений после вакцинации не наблюдалось", - говорится в сообщении.В ближайшее время ожидается поставка в Петербурге еще 66 тысяч доз вакцины.В северной столице в настоящее время развернуты 70 пунктов вакцинации. Готовятся к открытию еще 50 прививочных пунктов на базе городских поликлиник, а также федеральных и частных медицинских учреждений.Эргашев также поручил организовать вакцинацию от коронавируса силами выездных прививочных бригад городских поликлиник.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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