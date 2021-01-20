https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593867563.html
Pfizer проверила свою вакцину против "британского" штамма коронавируса
Pfizer проверила свою вакцину против "британского" штамма коронавируса
Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, производители вакцины против коронавируса, обнародовали результаты лабораторного исследования, которые... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:47
2021-01-20T16:47
2021-01-20T16:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
pfizer, inc.
в мире
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БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, производители вакцины против коронавируса, обнародовали результаты лабораторного исследования, которые указывают на способность их вакцины бороться с "британской" мутацией вируса Sars-CoV-2, сообщается в пресс-релизе компаний.Для исследования использовалась сыворотка привитых вакциной Pfizer/BioNTech, в которую вводили "псевдовирус", который был сгенерирован в соответствии с мутациями, выявленными в британском штамме. Результаты исследования обнародованы на портале bioRxiv и отправлены в рецензируемый журнал.В компаниях уточняют, что такие результаты "делают вероятным, что вызванный британским вариантом вируса COVID-19 будет также нейтрализован BNT162b2 (название вакцины Pfizer/BioNTech)".Компании отмечают, что воодушевлены таким результатами. При этом они отмечают, что необходимы дальнейшие данные по мониторингу эффективности вакцины против новых вариантов коронавируса. В компаниях также отмечают, что пока для вакцин от COVD-19 не установлен порог снижения эффективности, который бы указывал на необходимость корректировать вакцину. В то же время они отмечают, что если такая необходимость возникнет, то технология матричной РНК, которую применяет BioNTech, позволит гибко сделать необходимые изменения.BioNTech и ранее сообщала о возможной эффективности своей вакцины против британского штамма коронавируса, но тогда исследовалась одна, ключевая, мутация в шиповидном белке, которая получила обозначение N501Y. Эта мутация также есть и у южноафриканского варианта коронавируса. В новом исследовании Pfizer и BioNTech проверили вакцину на псевдовирусе, в котором воссоздали все десять выявленных в шиповидном белке британского штамма мутаций.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., в мире
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости.
Американская компания Pfizer
и немецкая BioNTech, производители вакцины против коронавируса, обнародовали результаты лабораторного исследования, которые указывают на способность их вакцины бороться с "британской" мутацией вируса Sars-CoV-2, сообщается в пресс-релизе компаний.
Для исследования использовалась сыворотка привитых вакциной Pfizer/BioNTech, в которую вводили "псевдовирус", который был сгенерирован в соответствии с мутациями, выявленными в британском штамме. Результаты исследования обнародованы на портале bioRxiv и отправлены в рецензируемый журнал.
"Сыворотка участников испытаний в Германии на фазе 1/2 подавляла псевдовирус, содержащий британский вариант шипа SARS-CoV-2 в такой степени нейтрализации, которая рассматривается как биологически эквивалентная к немутировавшему типу шипа уханьского SARS-CoV-2", - говорится в пресс-релизе.
В компаниях уточняют, что такие результаты "делают вероятным, что вызванный британским вариантом вируса COVID-19 будет также нейтрализован BNT162b2 (название вакцины Pfizer/BioNTech)".
Компании отмечают, что воодушевлены таким результатами. При этом они отмечают, что необходимы дальнейшие данные по мониторингу эффективности вакцины против новых вариантов коронавируса. В компаниях также отмечают, что пока для вакцин от COVD-19 не установлен порог снижения эффективности, который бы указывал на необходимость корректировать вакцину. В то же время они отмечают, что если такая необходимость возникнет, то технология матричной РНК, которую применяет BioNTech, позволит гибко сделать необходимые изменения.
BioNTech и ранее сообщала о возможной эффективности своей вакцины против британского штамма коронавируса, но тогда исследовалась одна, ключевая, мутация в шиповидном белке, которая получила обозначение N501Y. Эта мутация также есть и у южноафриканского варианта коронавируса. В новом исследовании Pfizer и BioNTech проверили вакцину на псевдовирусе, в котором воссоздали все десять выявленных в шиповидном белке британского штамма мутаций.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф