https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593867563.html

Pfizer проверила свою вакцину против "британского" штамма коронавируса

Pfizer проверила свою вакцину против "британского" штамма коронавируса

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, производители вакцины против коронавируса, обнародовали результаты лабораторного исследования, которые... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:47

2021-01-20T16:47

2021-01-20T16:52

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

pfizer, inc.

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592299627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea6c5b20102636b813dca63f9db033dd.jpg

БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, производители вакцины против коронавируса, обнародовали результаты лабораторного исследования, которые указывают на способность их вакцины бороться с "британской" мутацией вируса Sars-CoV-2, сообщается в пресс-релизе компаний.Для исследования использовалась сыворотка привитых вакциной Pfizer/BioNTech, в которую вводили "псевдовирус", который был сгенерирован в соответствии с мутациями, выявленными в британском штамме. Результаты исследования обнародованы на портале bioRxiv и отправлены в рецензируемый журнал.В компаниях уточняют, что такие результаты "делают вероятным, что вызванный британским вариантом вируса COVID-19 будет также нейтрализован BNT162b2 (название вакцины Pfizer/BioNTech)".Компании отмечают, что воодушевлены таким результатами. При этом они отмечают, что необходимы дальнейшие данные по мониторингу эффективности вакцины против новых вариантов коронавируса. В компаниях также отмечают, что пока для вакцин от COVD-19 не установлен порог снижения эффективности, который бы указывал на необходимость корректировать вакцину. В то же время они отмечают, что если такая необходимость возникнет, то технология матричной РНК, которую применяет BioNTech, позволит гибко сделать необходимые изменения.BioNTech и ранее сообщала о возможной эффективности своей вакцины против британского штамма коронавируса, но тогда исследовалась одна, ключевая, мутация в шиповидном белке, которая получила обозначение N501Y. Эта мутация также есть и у южноафриканского варианта коронавируса. В новом исследовании Pfizer и BioNTech проверили вакцину на псевдовирусе, в котором воссоздали все десять выявленных в шиповидном белке британского штамма мутаций.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210117/pfizer-1593423791.html

https://ria.ru/20210119/pfizer-1593688258.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., в мире