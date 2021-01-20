Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593867563.html
Pfizer проверила свою вакцину против "британского" штамма коронавируса
Pfizer проверила свою вакцину против "британского" штамма коронавируса
Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, производители вакцины против коронавируса, обнародовали результаты лабораторного исследования, которые... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:47
2021-01-20T16:52
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
pfizer, inc.
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592299627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ea6c5b20102636b813dca63f9db033dd.jpg
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, производители вакцины против коронавируса, обнародовали результаты лабораторного исследования, которые указывают на способность их вакцины бороться с "британской" мутацией вируса Sars-CoV-2, сообщается в пресс-релизе компаний.Для исследования использовалась сыворотка привитых вакциной Pfizer/BioNTech, в которую вводили "псевдовирус", который был сгенерирован в соответствии с мутациями, выявленными в британском штамме. Результаты исследования обнародованы на портале bioRxiv и отправлены в рецензируемый журнал.В компаниях уточняют, что такие результаты "делают вероятным, что вызванный британским вариантом вируса COVID-19 будет также нейтрализован BNT162b2 (название вакцины Pfizer/BioNTech)".Компании отмечают, что воодушевлены таким результатами. При этом они отмечают, что необходимы дальнейшие данные по мониторингу эффективности вакцины против новых вариантов коронавируса. В компаниях также отмечают, что пока для вакцин от COVD-19 не установлен порог снижения эффективности, который бы указывал на необходимость корректировать вакцину. В то же время они отмечают, что если такая необходимость возникнет, то технология матричной РНК, которую применяет BioNTech, позволит гибко сделать необходимые изменения.BioNTech и ранее сообщала о возможной эффективности своей вакцины против британского штамма коронавируса, но тогда исследовалась одна, ключевая, мутация в шиповидном белке, которая получила обозначение N501Y. Эта мутация также есть и у южноафриканского варианта коронавируса. В новом исследовании Pfizer и BioNTech проверили вакцину на псевдовирусе, в котором воссоздали все десять выявленных в шиповидном белке британского штамма мутаций.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210117/pfizer-1593423791.html
https://ria.ru/20210119/pfizer-1593688258.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/08/1592299627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e27f993b73af0607227089be320b002.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., в мире

Pfizer проверила свою вакцину против "британского" штамма коронавируса

16:47 20.01.2021 (обновлено: 16:52 20.01.2021)
 
© REUTERS / Lucy NicholsonФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, производители вакцины против коронавируса, обнародовали результаты лабораторного исследования, которые указывают на способность их вакцины бороться с "британской" мутацией вируса Sars-CoV-2, сообщается в пресс-релизе компаний.
Для исследования использовалась сыворотка привитых вакциной Pfizer/BioNTech, в которую вводили "псевдовирус", который был сгенерирован в соответствии с мутациями, выявленными в британском штамме. Результаты исследования обнародованы на портале bioRxiv и отправлены в рецензируемый журнал.

"Сыворотка участников испытаний в Германии на фазе 1/2 подавляла псевдовирус, содержащий британский вариант шипа SARS-CoV-2 в такой степени нейтрализации, которая рассматривается как биологически эквивалентная к немутировавшему типу шипа уханьского SARS-CoV-2", - говорится в пресс-релизе.

В компаниях уточняют, что такие результаты "делают вероятным, что вызванный британским вариантом вируса COVID-19 будет также нейтрализован BNT162b2 (название вакцины Pfizer/BioNTech)".
Компании отмечают, что воодушевлены таким результатами. При этом они отмечают, что необходимы дальнейшие данные по мониторингу эффективности вакцины против новых вариантов коронавируса. В компаниях также отмечают, что пока для вакцин от COVD-19 не установлен порог снижения эффективности, который бы указывал на необходимость корректировать вакцину. В то же время они отмечают, что если такая необходимость возникнет, то технология матричной РНК, которую применяет BioNTech, позволит гибко сделать необходимые изменения.
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 20:00Распространение коронавируса
Стало известно о давлении на регулятор ЕС при одобрении вакцины Pfizer
BioNTech и ранее сообщала о возможной эффективности своей вакцины против британского штамма коронавируса, но тогда исследовалась одна, ключевая, мутация в шиповидном белке, которая получила обозначение N501Y. Эта мутация также есть и у южноафриканского варианта коронавируса. В новом исследовании Pfizer и BioNTech проверили вакцину на псевдовирусе, в котором воссоздали все десять выявленных в шиповидном белке британского штамма мутаций.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Флаконы с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 14:56Распространение коронавируса
В Ирландии выявили более 80 побочных эффектов от вакцины Pfizer
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоPfizer, Inc.В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:08Во Владивостоке водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
07:06США приостановят депортацию на 100 дней
07:05Космонавт: Россия не в первый раз берет у американцев еду на МКС
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов оценил перспективу встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
Лента новостейМолния