ВОЗ отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России

"Конечно, обнадеживает то, что видно, что последние 20 дней... постоянное снижение числа новых случаев в России. Так что идем, скажем так, к спаду и контролируемой эпидемии", - сказала Вуйнович в эфире "России 24", обратив внимание на то, что граждане страны не должны расслабляться, поскольку количество заболевших продолжает держаться на отметке в 20 тысяч.