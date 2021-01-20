ВОЗ отметила снижение заболеваемости COVID-19 в России
"Конечно, обнадеживает то, что видно, что последние 20 дней... постоянное снижение числа новых случаев в России. Так что идем, скажем так, к спаду и контролируемой эпидемии", - сказала Вуйнович в эфире "России 24", обратив внимание на то, что граждане страны не должны расслабляться, поскольку количество заболевших продолжает держаться на отметке в 20 тысяч.
Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.
Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.
Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.
Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.
Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.
Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.
После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.
После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.
После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.
После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.
В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.
В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.
Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.
Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.
Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.
Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.
Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.
Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.
Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.
В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".
В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".
Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.
Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.
Вакцинация от коронавируса в России бесплатная и добровольная.
Чтобы получить вакцину, с собой нужно взять паспорт и полис.
Перед прививкой пациент подписывает информированное согласие. Вакцину вводят только тем, у кого нет противопоказаний.
После получения вакцины пациента сопровождают в зону отдыха, где он проводит 30 минут под наблюдением медика.
После всех процедур человеку выдают сертификат и записывают на вторую дозу препарата.
В Москве 20 января заработали шесть выездных пунктов вакцинации.
Сделать прививку теперь можно в "Геликон-опере", фудмолле "Депо", флагманском офисе "Мои документы" ЦАО и популярных торговых центрах.
Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник.
Бригады будут работать с трехнедельным интервалом, чтобы люди могли получить второй компонент вакцины в том же пункте, где и первый.
Чтобы остановить коронавирус, нужно привить 60 процентов населения старше 18 лет, и это без учета переболевших COVID-19.
В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса — "Спутник V" института имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор".
Еще одну вакцину разрабатывает научный центр имени Чумакова, ее регистрация ожидается в феврале.