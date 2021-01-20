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В Минздраве назвали число медиков, лечащих пациентов с COVID-19
В Минздраве назвали число медиков, лечащих пациентов с COVID-19
Более 550 тысяч медработников, в том числе свыше 60 тысяч студентов, принимают участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:27
2021-01-20T11:27
2021-01-20T11:27
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 550 тысяч медработников, в том числе свыше 60 тысяч студентов, принимают участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Непосредственно в оказании медицинской помощи сегодня задействовано порядка 550 тысячи медицинских работников, привлекаются, в том числе и студенты. <...> В целом количество привлеченных обучающихся составило более 60 тысяч", - сказал Мурашко на заседании Совета Федерации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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