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Распространение коронавируса
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В Минздраве назвали число медиков, лечащих пациентов с COVID-19
В Минздраве назвали число медиков, лечащих пациентов с COVID-19
Более 550 тысяч медработников, в том числе свыше 60 тысяч студентов, принимают участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:27
2021-01-20T11:27
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 550 тысяч медработников, в том числе свыше 60 тысяч студентов, принимают участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Непосредственно в оказании медицинской помощи сегодня задействовано порядка 550 тысячи медицинских работников, привлекаются, в том числе и студенты. &lt;...&gt; В целом количество привлеченных обучающихся составило более 60 тысяч", - сказал Мурашко на заседании Совета Федерации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, совет федерации рф, общество

В Минздраве назвали число медиков, лечащих пациентов с COVID-19

11:27 20.01.2021
 
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 550 тысяч медработников, в том числе свыше 60 тысяч студентов, принимают участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Непосредственно в оказании медицинской помощи сегодня задействовано порядка 550 тысячи медицинских работников, привлекаются, в том числе и студенты. <...> В целом количество привлеченных обучающихся составило более 60 тысяч", - сказал Мурашко на заседании Совета Федерации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФОбщество
 
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