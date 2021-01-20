https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593799938.html

В Минздраве назвали число медиков, лечащих пациентов с COVID-19

В Минздраве назвали число медиков, лечащих пациентов с COVID-19

Более 550 тысяч медработников, в том числе свыше 60 тысяч студентов, принимают участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:27

2021-01-20T11:27

2021-01-20T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Более 550 тысяч медработников, в том числе свыше 60 тысяч студентов, принимают участие в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Непосредственно в оказании медицинской помощи сегодня задействовано порядка 550 тысячи медицинских работников, привлекаются, в том числе и студенты. <...> В целом количество привлеченных обучающихся составило более 60 тысяч", - сказал Мурашко на заседании Совета Федерации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, совет федерации рф, общество