https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593797080.html
Мурашко оценил влияние коронавируса на экономику
Мурашко оценил влияние коронавируса на экономику
Коронавирус поменял ландшафт экономики в стране и в мире, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:14
2021-01-20T11:14
2021-01-20T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
совет федерации рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Коронавирус поменял ландшафт экономики в стране и в мире, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Новая коронавирусная инфекция ознаменовала собой не только новый этап развития здравоохранения как отрасли, но и макроэкономическое понятие. ... Коронавирусная инфекция значительно поменяла ландшафт в целом экономики в стране и в мире, в том числе повлияла на деятельность всей системы здравоохранения в мире", - рассказал Мурашко на заседании Совета Федерации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_229:0:2276:1535_1920x0_80_0_0_bb78c40fe553163026c60a6688a32e7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, совет федерации рф, в мире