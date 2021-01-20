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https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593796693.html
Инфекционист допустил новый рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Инфекционист допустил новый рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Говорить о преодолении пандемии коронавируса в Москве пока рано, из-за возвращения горожан в трудовые коллективы возможен новый подъем заболеваемости, сообщил... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:13
2021-01-20T11:13
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Говорить о преодолении пандемии коронавируса в Москве пока рано, из-за возвращения горожан в трудовые коллективы возможен новый подъем заболеваемости, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152 - до 3 633 952. Санкт-Петербург лидирует по этому показателю второй день подряд - 3 347, в Москве - 2 452. Подтверждены 597 смертей с коронавирусом, за все время - 67 220."Такими громкими заявлениями, что Москва преодолела пандемию (коронавируса - ред.), мы пока что не будем разбрасываться. ...Расслабляться пока рано. Подъем еще, к сожалению, может быть", - считает Вознесенский.Риски, по словам инфекциониста, связаны в первую очередь с возвращением горожан в трудовые коллективы после зимних каникул, что существенно повышает вероятность распространения респираторных инфекций."Я думаю, что вот это вот снижение, основная его заслуга, - это как раз то, что мы были на новогодних праздниках, на каникулах", - отметил Вознесенский, комментируя статистику по всей России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рудн, москва, санкт-петербург, общество

Инфекционист допустил новый рост заболеваемости COVID-19 в Москве

11:13 20.01.2021
 
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Говорить о преодолении пандемии коронавируса в Москве пока рано, из-за возвращения горожан в трудовые коллективы возможен новый подъем заболеваемости, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152 - до 3 633 952. Санкт-Петербург лидирует по этому показателю второй день подряд - 3 347, в Москве - 2 452. Подтверждены 597 смертей с коронавирусом, за все время - 67 220.
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"Такими громкими заявлениями, что Москва преодолела пандемию (коронавируса - ред.), мы пока что не будем разбрасываться. ...Расслабляться пока рано. Подъем еще, к сожалению, может быть", - считает Вознесенский.
Риски, по словам инфекциониста, связаны в первую очередь с возвращением горожан в трудовые коллективы после зимних каникул, что существенно повышает вероятность распространения респираторных инфекций.
"Я думаю, что вот это вот снижение, основная его заслуга, - это как раз то, что мы были на новогодних праздниках, на каникулах", - отметил Вознесенский, комментируя статистику по всей России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РУДНМоскваСанкт-ПетербургОбщество
 
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