https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593796693.html

Инфекционист допустил новый рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Инфекционист допустил новый рост заболеваемости COVID-19 в Москве

Говорить о преодолении пандемии коронавируса в Москве пока рано, из-за возвращения горожан в трудовые коллективы возможен новый подъем заболеваемости, сообщил... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:13

2021-01-20T11:13

2021-01-20T11:13

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

рудн

москва

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593717271_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ba6df8d369af90f3521e823fa8eb3a4.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Говорить о преодолении пандемии коронавируса в Москве пока рано, из-за возвращения горожан в трудовые коллективы возможен новый подъем заболеваемости, сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 21 152 - до 3 633 952. Санкт-Петербург лидирует по этому показателю второй день подряд - 3 347, в Москве - 2 452. Подтверждены 597 смертей с коронавирусом, за все время - 67 220."Такими громкими заявлениями, что Москва преодолела пандемию (коронавируса - ред.), мы пока что не будем разбрасываться. ...Расслабляться пока рано. Подъем еще, к сожалению, может быть", - считает Вознесенский.Риски, по словам инфекциониста, связаны в первую очередь с возвращением горожан в трудовые коллективы после зимних каникул, что существенно повышает вероятность распространения респираторных инфекций."Я думаю, что вот это вот снижение, основная его заслуга, - это как раз то, что мы были на новогодних праздниках, на каникулах", - отметил Вознесенский, комментируя статистику по всей России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/vaktsina-1593782240.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, рудн, москва, санкт-петербург, общество