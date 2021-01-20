https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593794702.html

В России за сутки умерли 597 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 597 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 597 смертей с COVID-19, 65 их них в Москве, за время пандемии в стране умерли 67220 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T11:04

2021-01-20T11:04

2021-01-20T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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московская область (подмосковье)

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общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 597 смертей с COVID-19, 65 их них в Москве, за время пандемии в стране умерли 67220 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 597 смертей... За весь период по России умерло 67 220 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге - 72, в Москве – 65, в Подмосковье — 37. Общее число смертей в Москве выросло до 12690.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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