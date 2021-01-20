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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593793984.html
Петербург второй день подряд лидирует по числу новых случаев COVID-19
Петербург второй день подряд лидирует по числу новых случаев COVID-19
Санкт-Петербург второй день подряд лидирует по приросту заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T11:02
2021-01-20T12:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург второй день подряд лидирует по приросту заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Так, в Северной столице за сутки выявили 3347 новых случаев COVID-19, в то время как в Москве — 2452, в Подмосковье — 994. Далее по списку: Нижегородская (488), Воронежская (389), Свердловская (389) и Ростовская (388) области, а также Красноярский край (326). Меньше всего пациентов с коронавирусом в Еврейской автономной области (десять), Ненецком АО и на Чукотке (по шесть).Петербург не сообщал о каких-либо проблемах с коечным фондом: накануне городские власти отмечали, что более 20% мест для больных с COVID-19 и пневмонией свободны. "Такой факт, как иммунная прослойка и проявление вакцинации, накладывает свой отпечаток на движение эпидемии. Но я бы все-таки тут главенствующую роль отводил неспецифической профилактике. Опять же — ношение средств индивидуальной защиты и дистанцирование. Лично мой жизненный опыт посещения Питера показывает, что такие мероприятия нашими согражданами в Питере выполняются более недисциплинированно, чем в Москве", — заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Всего в России за прошедшие сутки зафиксировали 21 152 случая заражения коронавирусом (почти на 600 меньше, чем днем ранее), с весны — 3 633 952. За это время от COVID-19 умерли 67,2 тысячи человек, еще более трех миллионов вылечились. Темпы прироста составляют 0,7 процента.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 94,1 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 96,2 миллиона. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки (24,2 миллиона заболевших), Индия (10,59 миллиона) и Бразилия (8,57 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Италию, Турцию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество

Петербург второй день подряд лидирует по числу новых случаев COVID-19

11:02 20.01.2021 (обновлено: 12:12 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевВрач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Врач в красной зоне госпиталя COVID-19 в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Санкт-Петербург второй день подряд лидирует по приросту заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Так, в Северной столице за сутки выявили 3347 новых случаев COVID-19, в то время как в Москве — 2452, в Подмосковье — 994. Далее по списку: Нижегородская (488), Воронежская (389), Свердловская (389) и Ростовская (388) области, а также Красноярский край (326). Меньше всего пациентов с коронавирусом в Еврейской автономной области (десять), Ненецком АО и на Чукотке (по шесть).
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Петербург не сообщал о каких-либо проблемах с коечным фондом: накануне городские власти отмечали, что более 20% мест для больных с COVID-19 и пневмонией свободны. "Такой факт, как иммунная прослойка и проявление вакцинации, накладывает свой отпечаток на движение эпидемии. Но я бы все-таки тут главенствующую роль отводил неспецифической профилактике. Опять же — ношение средств индивидуальной защиты и дистанцирование. Лично мой жизненный опыт посещения Питера показывает, что такие мероприятия нашими согражданами в Питере выполняются более недисциплинированно, чем в Москве", — заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Всего в России за прошедшие сутки зафиксировали 21 152 случая заражения коронавирусом (почти на 600 меньше, чем днем ранее), с весны — 3 633 952. За это время от COVID-19 умерли 67,2 тысячи человек, еще более трех миллионов вылечились. Темпы прироста составляют 0,7 процента.
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 94,1 миллиона. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило отметку в 96,2 миллиона. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты Америки (24,2 миллиона заболевших), Индия (10,59 миллиона) и Бразилия (8,57 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Италию, Турцию, Испанию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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