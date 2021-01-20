https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593778109.html

ВОЗ оценила ситуацию с распространением "британского" штамма коронавируса

ВОЗ оценила ситуацию с распространением "британского" штамма коронавируса

Британский штамм коронавируса обнаружен уже в 60 странах и территориях, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном отчете. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:59

2021-01-20T08:59

2021-01-20T08:59

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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великобритания

юар

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Британский штамм коронавируса обнаружен уже в 60 странах и территориях, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном отчете."С момента последнего обновления 12 января вариант VOC-202012/01 был обнаружен еще в 10 странах/территориях/областях. На сегодняшний день 60 стран во всех шести регионах ВОЗ сообщили о завозных случаях этого варианта (коронавируса) или о передаче его внутри сообщества", - сообщается в документе, опубликованном на сайте организации.ВОЗ также сообщила, что другая мутация коронавируса - штамм 501.V2, который впервые был выявлен в ЮАР, обнаружен "еще в трех странах". Как отмечается, теперь число стран, где был обнаружен данный вариант COVID-19, "достигло 23 в четырех из шести регионах ВОЗ".Согласно отчету, за последнюю неделю в мире были зарегистрированы более 4,7 миллиона новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель на 6% ниже, чем неделей ранее. В то же время количество летальных исходов достигло рекордного уровня - более 93 тысяч, что на 9% больше по сравнению с предыдущими данными.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210119/koronavirus-1593747262.html

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юар

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