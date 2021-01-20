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https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593766856.html
Ученые нашли в Калифорнии новый штамм COVID-19
Ученые нашли в Калифорнии новый штамм COVID-19
Ученые в Калифорнии в конце декабря принялись искать "британский" штамм коронавируса во взятых биоматериалах, однако вместе с "британским" штаммом они... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T02:37
2021-01-20T06:10
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
калифорния
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ученые в Калифорнии в конце декабря принялись искать "британский" штамм коронавируса во взятых биоматериалах, однако вместе с "британским" штаммом они обнаружили и новый, который, вероятно, появился в самом штате, пишет газета New York Times.Новая мутация CAL.20C могла появиться еще в июле, однако не проявлялась до ноября. После ноября новый штамм начал серьезно распространяться и, согласно новому исследованию, сейчас именно этот штамм был обнаружен в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.Издание отмечает, что пока нет доказательств, что этот штамм более смертельно опасен, чем другие. Передается ли он быстрее, тоже еще предстоит выяснить.Лос-Анджелес занимает первое место в США по количеству зараженных коронавирусом и скончавшихся от него.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, калифорния, сша, в мире

Ученые нашли в Калифорнии новый штамм COVID-19

02:37 20.01.2021 (обновлено: 06:10 20.01.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ученые в Калифорнии в конце декабря принялись искать "британский" штамм коронавируса во взятых биоматериалах, однако вместе с "британским" штаммом они обнаружили и новый, который, вероятно, появился в самом штате, пишет газета New York Times.
Новая мутация CAL.20C могла появиться еще в июле, однако не проявлялась до ноября. После ноября новый штамм начал серьезно распространяться и, согласно новому исследованию, сейчас именно этот штамм был обнаружен в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.
"У нас была своя проблема, которая не перешла из Европы. Он (штамм) действительно появился здесь, и у него была возможность начать появляться и распространяться в период праздников", - приводит газета слова ученого из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
Издание отмечает, что пока нет доказательств, что этот штамм более смертельно опасен, чем другие. Передается ли он быстрее, тоже еще предстоит выяснить.
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В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19КалифорнияСШАВ мире
 
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