Ученые нашли в Калифорнии новый штамм COVID-19
02:37 20.01.2021 (обновлено: 06:10 20.01.2021)
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ученые в Калифорнии в конце декабря принялись искать "британский" штамм коронавируса во взятых биоматериалах, однако вместе с "британским" штаммом они обнаружили и новый, который, вероятно, появился в самом штате, пишет газета New York Times.
Новая мутация CAL.20C могла появиться еще в июле, однако не проявлялась до ноября. После ноября новый штамм начал серьезно распространяться и, согласно новому исследованию, сейчас именно этот штамм был обнаружен в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.
"У нас была своя проблема, которая не перешла из Европы. Он (штамм) действительно появился здесь, и у него была возможность начать появляться и распространяться в период праздников", - приводит газета слова ученого из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
Издание отмечает, что пока нет доказательств, что этот штамм более смертельно опасен, чем другие. Передается ли он быстрее, тоже еще предстоит выяснить.
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Лос-Анджелес занимает первое место в США по количеству зараженных коронавирусом и скончавшихся от него.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
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