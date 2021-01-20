https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593766856.html

Ученые нашли в Калифорнии новый штамм COVID-19

Ученые нашли в Калифорнии новый штамм COVID-19

Ученые в Калифорнии в конце декабря принялись искать "британский" штамм коронавируса во взятых биоматериалах, однако вместе с "британским" штаммом они... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T02:37

2021-01-20T02:37

2021-01-20T06:10

распространение коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

калифорния

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151436/92/1514369294_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bf7dc6c5a5fdf4636a57131368dbe75e.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Ученые в Калифорнии в конце декабря принялись искать "британский" штамм коронавируса во взятых биоматериалах, однако вместе с "британским" штаммом они обнаружили и новый, который, вероятно, появился в самом штате, пишет газета New York Times.Новая мутация CAL.20C могла появиться еще в июле, однако не проявлялась до ноября. После ноября новый штамм начал серьезно распространяться и, согласно новому исследованию, сейчас именно этот штамм был обнаружен в более чем половине образцов, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.Издание отмечает, что пока нет доказательств, что этот штамм более смертельно опасен, чем другие. Передается ли он быстрее, тоже еще предстоит выяснить.Лос-Анджелес занимает первое место в США по количеству зараженных коронавирусом и скончавшихся от него.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, калифорния, сша, в мире