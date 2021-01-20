https://ria.ru/20210120/kitay-1593827353.html

В Пекине выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

В Пекине выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

Британский штамм COVID-19 впервые выявлен в Пекине, заявила на пресс-конференции в среду замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:25

2021-01-20T13:25

2021-01-20T13:25

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

пекин

в мире

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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Британский штамм COVID-19 впервые выявлен в Пекине, заявила на пресс-конференции в среду замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.Власти также призвали всех, что в последние 14 дней был в районе Дасин оперативно пройти тест на нуклеиновую кислоту коронавируса, и пока тест не будет готов, не покидать Пекин и не общаться с большим количеством людей, чтобы своевременно предотвратить распространение болезни в городе и стране.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593778109.html

великобритания

пекин

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, пекин, в мире