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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210120/kitay-1593827353.html
В Пекине выявили первый случай "британского" штамма коронавируса
В Пекине выявили первый случай "британского" штамма коронавируса
Британский штамм COVID-19 впервые выявлен в Пекине, заявила на пресс-конференции в среду замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:25
2021-01-20T13:25
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
пекин
в мире
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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Британский штамм COVID-19 впервые выявлен в Пекине, заявила на пресс-конференции в среду замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.Власти также призвали всех, что в последние 14 дней был в районе Дасин оперативно пройти тест на нуклеиновую кислоту коронавируса, и пока тест не будет готов, не покидать Пекин и не общаться с большим количеством людей, чтобы своевременно предотвратить распространение болезни в городе и стране.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, пекин, в мире

В Пекине выявили первый случай "британского" штамма коронавируса

13:25 20.01.2021
 
© REUTERS / China Daily CDICМедицинский работник в защитном костюме в больнице Уханя, Китай
Медицинский работник в защитном костюме в больнице Уханя, Китай - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / China Daily CDIC
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Британский штамм COVID-19 впервые выявлен в Пекине, заявила на пресс-конференции в среду замглавы центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

"Анализ, проведенный китайским центром по профилактике и контролю заболеваний, показал, что два подтвержденных случая COVID-19 (выявленных в районе Дасин - ред.) считаются случаями заражения вариантным штаммом коронавируса, обнаруженным в Великобритании. Источник заражения предварительно определен как ввозной", - заявила Пан Синхо.

Власти также призвали всех, что в последние 14 дней был в районе Дасин оперативно пройти тест на нуклеиновую кислоту коронавируса, и пока тест не будет готов, не покидать Пекин и не общаться с большим количеством людей, чтобы своевременно предотвратить распространение болезни в городе и стране.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 08:59Распространение коронавируса
ВОЗ оценила ситуацию с распространением "британского" штамма коронавируса
 
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