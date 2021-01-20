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https://ria.ru/20210120/kirkorov-1593861277.html
Киркоров отреагировал на запрет посещать Литву
Киркоров отреагировал на запрет посещать Литву
Певец Филипп Киркоров обжалует в суде решение МИДа Литвы о пятилетнем запрете въезда в страну, заявил РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:17
2021-01-20T16:17
культура
россия
александр добровинский
филипп киркоров
литва
украина
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров обжалует в суде решение МИДа Литвы о пятилетнем запрете въезда в страну, заявил РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский.Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.
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россия, александр добровинский, филипп киркоров, литва, украина

Киркоров отреагировал на запрет посещать Литву

16:17 20.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров обжалует в суде решение МИДа Литвы о пятилетнем запрете въезда в страну, заявил РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский.
Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Конечно, Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", - сказал Добровинский.

Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.
Скриншот видео Снежинки в Instagram аккаунте Филиппа Киркорова - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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КультураРоссияАлександр ДобровинскийФилипп КиркоровЛитваУкраина
 
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