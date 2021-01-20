https://ria.ru/20210120/kirkorov-1593861277.html

Киркоров отреагировал на запрет посещать Литву

Киркоров отреагировал на запрет посещать Литву

Певец Филипп Киркоров обжалует в суде решение МИДа Литвы о пятилетнем запрете въезда в страну, заявил РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:17

2021-01-20T16:17

2021-01-20T16:17

культура

россия

александр добровинский

филипп киркоров

литва

украина

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Певец Филипп Киркоров обжалует в суде решение МИДа Литвы о пятилетнем запрете въезда в страну, заявил РИА Новости глава адвокатской конторы "Добровинский и партнёры" Александр Добровинский.Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.

https://ria.ru/20201228/kirkorov-1591239685.html

россия

литва

украина

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россия, александр добровинский, филипп киркоров, литва, украина