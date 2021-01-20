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СМИ: Израиль обстрелял несколько башен наблюдения в секторе Газа
СМИ: Израиль обстрелял несколько башен наблюдения в секторе Газа
Израильская артиллерия обстреляла несколько башен наблюдения в секторе Газа, сообщает агентство Quds Net. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:55
2021-01-20T01:55
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
израиль
в мире
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ГАЗА, 20 янв - РИА Новости. Израильская артиллерия обстреляла несколько башен наблюдения в секторе Газа, сообщает агентство Quds Net.Сообщается, что в результате обстрела были повреждены несколько домов на востоке лагеря беженцев Аль-Магхази.
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сектор газа
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РИА Новости
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обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, израиль, в мире

СМИ: Израиль обстрелял несколько башен наблюдения в секторе Газа

01:55 20.01.2021
 
© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкРакетный удар по сектору Газа
Ракетный удар по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Ахмет Абед
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ГАЗА, 20 янв - РИА Новости. Израильская артиллерия обстреляла несколько башен наблюдения в секторе Газа, сообщает агентство Quds Net.
"Израильская артиллерия обстреляла сегодня вечером несколько башен наблюдения, принадлежащих палестинским группировкам на границе сектора Газа", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате обстрела были повреждены несколько домов на востоке лагеря беженцев Аль-Магхази.
Ракетный удар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 12:05
В секторе Газа удары Израиля повредили здание больницы
 
Обострение палестино-израильского конфликтаСектор ГазаИзраильВ мире
 
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