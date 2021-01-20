https://ria.ru/20210120/izrail-1593765639.html

СМИ: Израиль обстрелял несколько башен наблюдения в секторе Газа

СМИ: Израиль обстрелял несколько башен наблюдения в секторе Газа

Израильская артиллерия обстреляла несколько башен наблюдения в секторе Газа, сообщает агентство Quds Net. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T01:55

2021-01-20T01:55

2021-01-20T01:55

обострение палестино-израильского конфликта

сектор газа

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153268/94/1532689455_0:68:3403:1982_1920x0_80_0_0_a2420c4c8c586c674a48246d1d95b514.jpg

ГАЗА, 20 янв - РИА Новости. Израильская артиллерия обстреляла несколько башен наблюдения в секторе Газа, сообщает агентство Quds Net.Сообщается, что в результате обстрела были повреждены несколько домов на востоке лагеря беженцев Аль-Магхази.

https://ria.ru/20201226/udary-1591033661.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, израиль, в мире