https://ria.ru/20210120/izrail-1593765639.html
СМИ: Израиль обстрелял несколько башен наблюдения в секторе Газа
СМИ: Израиль обстрелял несколько башен наблюдения в секторе Газа
Израильская артиллерия обстреляла несколько башен наблюдения в секторе Газа, сообщает агентство Quds Net. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:55
2021-01-20T01:55
2021-01-20T01:55
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
израиль
в мире
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ГАЗА, 20 янв - РИА Новости. Израильская артиллерия обстреляла несколько башен наблюдения в секторе Газа, сообщает агентство Quds Net.Сообщается, что в результате обстрела были повреждены несколько домов на востоке лагеря беженцев Аль-Магхази.
https://ria.ru/20201226/udary-1591033661.html
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обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа, израиль, в мире