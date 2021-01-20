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Назван простой способ раскрыть измену
Назван простой способ раскрыть измену
Пользователь TikTok Андреа Лопес дала девушкам совет, как легко узнать, изменяет ли вам муж или бойфренд. На видео обратил внимание британский таблоид The Sun. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T03:15
2021-01-20T04:57
весь мир
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пользователь TikTok Андреа Лопес дала девушкам совет, как легко узнать, изменяет ли вам муж или бойфренд. На видео обратил внимание британский таблоид The Sun.По словам девушки, для этого понадобится всего лишь липкий валик для сбора пыли и шерсти. Лопес провела валиком по ковру, в результате чего собрала женские волосы, отличающиеся по цвету от ее волос.Подсказка стала вирусной, набрав более 2,8 миллиона лайков и тысячи комментариев.Ранее СМИ сообщили, что американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора.
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весь мир, в мире

Назван простой способ раскрыть измену

03:15 20.01.2021 (обновлено: 04:57 20.01.2021)
 
© Fotolia / mast3rОтношения
Отношения - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Fotolia / mast3r
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пользователь TikTok Андреа Лопес дала девушкам совет, как легко узнать, изменяет ли вам муж или бойфренд. На видео обратил внимание британский таблоид The Sun.
По словам девушки, для этого понадобится всего лишь липкий валик для сбора пыли и шерсти. Лопес провела валиком по ковру, в результате чего собрала женские волосы, отличающиеся по цвету от ее волос.
Молодая пара во время ссоры - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 04:13
Жена напала на мужа с ножом из-за приснившейся измены
Подсказка стала вирусной, набрав более 2,8 миллиона лайков и тысячи комментариев.
Ранее СМИ сообщили, что американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора.
 
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