https://ria.ru/20210120/izmena-1593767866.html

Назван простой способ раскрыть измену

Назван простой способ раскрыть измену

Пользователь TikTok Андреа Лопес дала девушкам совет, как легко узнать, изменяет ли вам муж или бойфренд. На видео обратил внимание британский таблоид The Sun. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T03:15

2021-01-20T03:15

2021-01-20T04:57

весь мир

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/75964/02/759640235_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_11d2fa6cb9bc3072bf2bac6626ac2c7e.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пользователь TikTok Андреа Лопес дала девушкам совет, как легко узнать, изменяет ли вам муж или бойфренд. На видео обратил внимание британский таблоид The Sun.По словам девушки, для этого понадобится всего лишь липкий валик для сбора пыли и шерсти. Лопес провела валиком по ковру, в результате чего собрала женские волосы, отличающиеся по цвету от ее волос.Подсказка стала вирусной, набрав более 2,8 миллиона лайков и тысячи комментариев.Ранее СМИ сообщили, что американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора.

https://ria.ru/20210101/izmena-1591744487.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, в мире