https://ria.ru/20210120/izmena-1593767866.html
Назван простой способ раскрыть измену
Назван простой способ раскрыть измену
Пользователь TikTok Андреа Лопес дала девушкам совет, как легко узнать, изменяет ли вам муж или бойфренд. На видео обратил внимание британский таблоид The Sun. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T03:15
2021-01-20T03:15
2021-01-20T04:57
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Пользователь TikTok Андреа Лопес дала девушкам совет, как легко узнать, изменяет ли вам муж или бойфренд. На видео обратил внимание британский таблоид The Sun.По словам девушки, для этого понадобится всего лишь липкий валик для сбора пыли и шерсти. Лопес провела валиком по ковру, в результате чего собрала женские волосы, отличающиеся по цвету от ее волос.Подсказка стала вирусной, набрав более 2,8 миллиона лайков и тысячи комментариев.Ранее СМИ сообщили, что американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора.
https://ria.ru/20210101/izmena-1591744487.html
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости
. Пользователь TikTok
Андреа Лопес дала девушкам совет, как легко узнать, изменяет ли вам муж или бойфренд. На видео обратил внимание британский таблоид The Sun
.
По словам девушки, для этого понадобится всего лишь липкий валик для сбора пыли и шерсти. Лопес провела валиком по ковру, в результате чего собрала женские волосы, отличающиеся по цвету от ее волос.
Подсказка стала вирусной, набрав более 2,8 миллиона лайков и тысячи комментариев.
Ранее СМИ сообщили, что американец узнал об измене жены благодаря установленному на ее смартфоне приложению для умного вентилятора.