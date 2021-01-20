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Американский эксперт оценил итоги внешней политики Трампа
Американский эксперт оценил итоги внешней политики Трампа
Уходящий президент США Дональд Трамп за четыре года не добился практически никаких положительных результатов в свой внешней политике, но нанес существенный... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:12
2021-01-20T09:12
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
ближний восток
дональд трамп
нато
барак обама
джо байден
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Уходящий президент США Дональд Трамп за четыре года не добился практически никаких положительных результатов в свой внешней политике, но нанес существенный ущерб имиджу США на международной арене, считает профессор по международным отношениям Университета Джонса Хопкинса Стивен Дэвид.Хорошо, что без войны"Пожалуй, лучшим достижением было то, что бедствие, которого многие из нас боялись, не произошло: он не ввязался в ядерную войну, численность американских войск за рубежом была уменьшена. Возможно, если кто-то хочет назвать это достижением, то он может это сделать. Но я думаю, что очевидно, что он принес гораздо больше вреда, чем пользы", - сказал он РИА Новости.По его словам, есть мнение, что Трамп также занял более жесткую позицию по Крыму, поставляя вооружения Украине, чего не было при администрации Барака Обамы."Что касается достижений, есть некоторые на Ближнем Востоке. Авраамские соглашения, когда Израиль смог восстановить дипломатические отношения с рядом арабских стран, думаю, были небольшим дипломатическим триумфом", - считает Дэвид.Он признал, что с точки зрения урегулирования палестино-израильского конфликта это не дало результата."Но есть надежда, что вместо того чтобы двигаться изнутри наружу и сначала добиться мира с Палестиной, а потом мира с арабскими странами, может, лучше встать на путь движения снаружи внутрь, достигать мира с арабскими странами, а это придаст уверенность Израилю и даст стимул выработать какой-то мир с палестинцами", - сказал эксперт.Начало переговоров с радикальной группировкой "Талибан" он не относит к числу больших побед американской дипломатии."Переговоры с "Талибаном", может и являются небольшим достижением. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Многие считают это просто фиговым листком для оправдания вывода американских войск, после которого Афганистан окажется под господством "Талибана". Может, это неизбежно, и лучше уйти раньше, чем позже. Но с учетом того, что мира в Афганистане нет, нельзя назвать это крупным достижением", - пояснил собеседник агентства.Главное антидостижение"Я думаю, что он (Трамп) нанес невероятный ущерб положению Соединенных Штатов в мире. Наши союзы ослаблены из-за него, доверие к Америке, образ Америки как образца демократии пострадали, пострадал контроль над вооружениями. Мы вышли из ряда договоров и соглашений, иранской ядерной сделки, есть вопросы о возобновлении СНВ-3, выход из ДРСМД, хотя для этого были некоторые причины, связанные с российским несоблюдением его", - сказал Дэвид.Претензии США тогда касались новой ракеты 9М729, которая, как в одностороннем порядке утверждал Вашингтон, подпадала под договор, но тем не менее была принята на вооружение. Несмотря на предоставленную Москвой информацию о разработке, опровергающую эти утверждения, и готовность не развертывать эти установки в европейской части при условии ряда встречных шагов со стороны НАТО, Вашингтон вышел из договора.Именно удар по имиджу США Дэвид считает главным негативным последствием правления Трампа. Нападки Трампа на демократические устои внутри страны, давление на союзников, общение с диктаторами, постановка под сомнение готовности США выполнить свои обязательства по защите союзников по НАТО, - все это привело к таким последствиям, полагает он."Выступление на пресс-конференции, где он предпочел слова Владимира Путина тому, что говорили американские разведывательные ведомства… Вы можете представить себе, чтобы Путин, выступая перед российскими законодателями, сказал, что он больше верит словам Дональда Трампа, а не российской разведке?" - сказал собеседник агентства."Не думаю, что это непоправимо. Думаю, при Джо Байдене будет некоторое реанимирование имиджа Америки, но в то же время он (Трамп) нанес ужасный ущерб", - добавил Дэвид.Это провалГоворя о главных провалах Трампа, Дэвид отметил выход США из Договора об открытом небе, выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выход из ядерной сделки с Ираном."Он поставил под вопрос сохранение СНВ-3. Если бы его переизбрали, то велика вероятность, что СНВ-3 позволили бы истечь, что означало бы, что у России и США впервые не было бы ограничений с начала 1970-х. Так что это ощутимая цена для американской безопасности и глобальной стабильности", - сказал эксперт.Выход из СВПД Дэвид называет большой ошибкой. Сделка с Ираном, по его словам, накладывала значительные ограничения на Тегеран и давала 10-15 лет, в течение которых он не смог бы разработать ядерное оружие, хотя и не ограничивала Иран в свободе действий на Ближнем Востоке и в его ракетной программе."Но в том единственном, для чего она была разработана, она была хороша. И то, что он просто вышел из нее, открыло дверь для вероятности, что Иран не только теперь будет разрабатывать ядерное оружие и уже нарушил ряд положений сделки, но он поставил под сомнение слово Америки. То есть зачем подписывать ядерную сделку и любую сделку с Америкой, когда следующий президент ее отменит?" - сказал Дэвид.По его словам, возвращение в сделку будет одним из приоритетных вопросов для новой администрации, причем для этого не требуется одобрение Конгресса, так что Байден может сделать это сам, однако для этого потребуется согласие иранской стороны, которая теперь чувствует себя обманутой."Думаю, в конечном счете это в интересах Америки и Ирана, но будет противодействие в Иране, и будет некоторое противодействие в Америке", - добавил собеседник агентства.Европа друг, но пошлины дорожеШансы на прекращение таможенных войн с европейскими союзниками США Дэвид оценить затруднился."Конечно, это стоит того, чтобы попытаться. Традиционно демократы были менее открыты к свободной торговле, чем республиканцы, но, как и во многих других сферах, тут президент Трамп все перевернул", - сказал он.По его словам, более разумно для Вашингтона было бы не противостоять своим союзникам, а объединиться с ними против общих оппонентов, таких как Китай. Однако это может столкнуться с внутренней оппозицией в США, а также вряд ли будет приоритетом номер один для приходящей администрации, полагает эксперт."Вступать в борьбу с друзьями по пошлинам и другим вопросам, таким как оборонные расходы, это не тот путь, которому надо следовать. Одной из долговременных преимуществ Америки являются ее союзы в Европе и по всему миру. Подрыв этих союзов, конечно, не увеличивает способность Америки реагировать на другие угрозы", - сказал Дэвид.Не достижение, но правильноОднако политика введения пошлин в отношении Китая имеет гораздо более широкую поддержку в Конгрессе, и некоторые меры Трампа в стремлении заставить Пекин играть более честно в торговле, были шагами в правильном направлении, уверен он."Применительно к Китаю он сделал ряд шагов, чтобы предупредить Китай, что Соединенные Штаты никогда не будут в роли болвана… Я не могу сказать, что это достижение, но это курс, который имеет широкую поддержку, чтобы дать отпор Китаю", - сказал Дэвид.Кроме того, по его мнению, не оправдались надежды Вашингтона, что Пекин будет двигаться в сторону большего либерализма и умеренной политики."Подозреваю, что Байден тоже будет вести себя жестко по отношению к Китаю. Возможно, это будет более артикулированная и последовательная политика", - добавил собеседник агентства.Странная политикаПо словам Дэвида, политика Трампа в отношении России была несколько странной. За его словами, что он был более жестким к России, чем кто бы то ни было, на самом деле стоит давление конгресса."У конгресса была явно враждебная политика в адрес России. Мы видели это на примере введения санкций, в давлении на Трампа, чтобы он предоставил вооружение украинцам и занял более жесткую позицию по отношению к России. Но президент Трамп на протяжении своего президентского срока так и не выступил с критикой президента Путина", - сказал он.По его словам, многие находят это странным, ведь при этом президент не останавливался перед тем, чтобы критиковать союзников. И это не находит понимания у многих американцев, добавил Дэвид."Но почему у него была эта братская любовь с Путиным, это предмет многочисленных спекуляций. Есть ли у русских что-то на него? Или это вопрос денег, которые Россия предоставила ему как финансирование, когда у него были проблемы? Мы этого не знаем", - сказал он.У Байдена подобного отношения к российскому лидеру уже не будет, и американцы поддержат подобный подход, уверен эксперт.Исправить в первую очередьПервое, что надо будет изменить во внешней политике, это тон и вменяемый лидер, который предсказуем и понятен."Хорошая новость в том, что Америка возвращается. Думаю, администрация Байдена со всеми ее проблемами и изъянами сможет продемонстрировать имидж Америки, с которым мир более знаком", - сказал Дэвид.В первую очередь, считает он, новой администрации надо будет постараться вернуться в ряд соглашений, таких как Парижское соглашение по климату и иранская ядерная сделка, продлить СНВ-3 и, возможно, начать переговоры о новом договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договоре об открытом небе и условиях, на которых Америка могла бы вернуться.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), ближний восток, дональд трамп, нато, барак обама, джо байден, москва, сша, в мире

Американский эксперт оценил итоги внешней политики Трампа

09:12 20.01.2021
 
© REUTERS / CHERISS MAYДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / CHERISS MAY
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Уходящий президент США Дональд Трамп за четыре года не добился практически никаких положительных результатов в свой внешней политике, но нанес существенный ущерб имиджу США на международной арене, считает профессор по международным отношениям Университета Джонса Хопкинса Стивен Дэвид.

Хорошо, что без войны

"Пожалуй, лучшим достижением было то, что бедствие, которого многие из нас боялись, не произошло: он не ввязался в ядерную войну, численность американских войск за рубежом была уменьшена. Возможно, если кто-то хочет назвать это достижением, то он может это сделать. Но я думаю, что очевидно, что он принес гораздо больше вреда, чем пользы", - сказал он РИА Новости.
По его словам, есть мнение, что Трамп также занял более жесткую позицию по Крыму, поставляя вооружения Украине, чего не было при администрации Барака Обамы.
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"Что касается достижений, есть некоторые на Ближнем Востоке. Авраамские соглашения, когда Израиль смог восстановить дипломатические отношения с рядом арабских стран, думаю, были небольшим дипломатическим триумфом", - считает Дэвид.
Он признал, что с точки зрения урегулирования палестино-израильского конфликта это не дало результата.
"Но есть надежда, что вместо того чтобы двигаться изнутри наружу и сначала добиться мира с Палестиной, а потом мира с арабскими странами, может, лучше встать на путь движения снаружи внутрь, достигать мира с арабскими странами, а это придаст уверенность Израилю и даст стимул выработать какой-то мир с палестинцами", - сказал эксперт.
Начало переговоров с радикальной группировкой "Талибан" он не относит к числу больших побед американской дипломатии.
"Переговоры с "Талибаном", может и являются небольшим достижением. Надо подождать и посмотреть, что будет дальше. Многие считают это просто фиговым листком для оправдания вывода американских войск, после которого Афганистан окажется под господством "Талибана". Может, это неизбежно, и лучше уйти раньше, чем позже. Но с учетом того, что мира в Афганистане нет, нельзя назвать это крупным достижением", - пояснил собеседник агентства.
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Главное антидостижение

"Я думаю, что он (Трамп) нанес невероятный ущерб положению Соединенных Штатов в мире. Наши союзы ослаблены из-за него, доверие к Америке, образ Америки как образца демократии пострадали, пострадал контроль над вооружениями. Мы вышли из ряда договоров и соглашений, иранской ядерной сделки, есть вопросы о возобновлении СНВ-3, выход из ДРСМД, хотя для этого были некоторые причины, связанные с российским несоблюдением его", - сказал Дэвид.
Претензии США тогда касались новой ракеты 9М729, которая, как в одностороннем порядке утверждал Вашингтон, подпадала под договор, но тем не менее была принята на вооружение. Несмотря на предоставленную Москвой информацию о разработке, опровергающую эти утверждения, и готовность не развертывать эти установки в европейской части при условии ряда встречных шагов со стороны НАТО, Вашингтон вышел из договора.
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Именно удар по имиджу США Дэвид считает главным негативным последствием правления Трампа. Нападки Трампа на демократические устои внутри страны, давление на союзников, общение с диктаторами, постановка под сомнение готовности США выполнить свои обязательства по защите союзников по НАТО, - все это привело к таким последствиям, полагает он.
"Выступление на пресс-конференции, где он предпочел слова Владимира Путина тому, что говорили американские разведывательные ведомства… Вы можете представить себе, чтобы Путин, выступая перед российскими законодателями, сказал, что он больше верит словам Дональда Трампа, а не российской разведке?" - сказал собеседник агентства.
"Не думаю, что это непоправимо. Думаю, при Джо Байдене будет некоторое реанимирование имиджа Америки, но в то же время он (Трамп) нанес ужасный ущерб", - добавил Дэвид.
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Это провал

Говоря о главных провалах Трампа, Дэвид отметил выход США из Договора об открытом небе, выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выход из ядерной сделки с Ираном.
"Он поставил под вопрос сохранение СНВ-3. Если бы его переизбрали, то велика вероятность, что СНВ-3 позволили бы истечь, что означало бы, что у России и США впервые не было бы ограничений с начала 1970-х. Так что это ощутимая цена для американской безопасности и глобальной стабильности", - сказал эксперт.
Выход из СВПД Дэвид называет большой ошибкой. Сделка с Ираном, по его словам, накладывала значительные ограничения на Тегеран и давала 10-15 лет, в течение которых он не смог бы разработать ядерное оружие, хотя и не ограничивала Иран в свободе действий на Ближнем Востоке и в его ракетной программе.
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"Но в том единственном, для чего она была разработана, она была хороша. И то, что он просто вышел из нее, открыло дверь для вероятности, что Иран не только теперь будет разрабатывать ядерное оружие и уже нарушил ряд положений сделки, но он поставил под сомнение слово Америки. То есть зачем подписывать ядерную сделку и любую сделку с Америкой, когда следующий президент ее отменит?" - сказал Дэвид.
По его словам, возвращение в сделку будет одним из приоритетных вопросов для новой администрации, причем для этого не требуется одобрение Конгресса, так что Байден может сделать это сам, однако для этого потребуется согласие иранской стороны, которая теперь чувствует себя обманутой.
"Думаю, в конечном счете это в интересах Америки и Ирана, но будет противодействие в Иране, и будет некоторое противодействие в Америке", - добавил собеседник агентства.
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Европа друг, но пошлины дороже

Шансы на прекращение таможенных войн с европейскими союзниками США Дэвид оценить затруднился.
"Конечно, это стоит того, чтобы попытаться. Традиционно демократы были менее открыты к свободной торговле, чем республиканцы, но, как и во многих других сферах, тут президент Трамп все перевернул", - сказал он.
По его словам, более разумно для Вашингтона было бы не противостоять своим союзникам, а объединиться с ними против общих оппонентов, таких как Китай. Однако это может столкнуться с внутренней оппозицией в США, а также вряд ли будет приоритетом номер один для приходящей администрации, полагает эксперт.
"Вступать в борьбу с друзьями по пошлинам и другим вопросам, таким как оборонные расходы, это не тот путь, которому надо следовать. Одной из долговременных преимуществ Америки являются ее союзы в Европе и по всему миру. Подрыв этих союзов, конечно, не увеличивает способность Америки реагировать на другие угрозы", - сказал Дэвид.
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Не достижение, но правильно

Однако политика введения пошлин в отношении Китая имеет гораздо более широкую поддержку в Конгрессе, и некоторые меры Трампа в стремлении заставить Пекин играть более честно в торговле, были шагами в правильном направлении, уверен он.
"Применительно к Китаю он сделал ряд шагов, чтобы предупредить Китай, что Соединенные Штаты никогда не будут в роли болвана… Я не могу сказать, что это достижение, но это курс, который имеет широкую поддержку, чтобы дать отпор Китаю", - сказал Дэвид.
Кроме того, по его мнению, не оправдались надежды Вашингтона, что Пекин будет двигаться в сторону большего либерализма и умеренной политики.
"Подозреваю, что Байден тоже будет вести себя жестко по отношению к Китаю. Возможно, это будет более артикулированная и последовательная политика", - добавил собеседник агентства.
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Странная политика

По словам Дэвида, политика Трампа в отношении России была несколько странной. За его словами, что он был более жестким к России, чем кто бы то ни было, на самом деле стоит давление конгресса.
"У конгресса была явно враждебная политика в адрес России. Мы видели это на примере введения санкций, в давлении на Трампа, чтобы он предоставил вооружение украинцам и занял более жесткую позицию по отношению к России. Но президент Трамп на протяжении своего президентского срока так и не выступил с критикой президента Путина", - сказал он.
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По его словам, многие находят это странным, ведь при этом президент не останавливался перед тем, чтобы критиковать союзников. И это не находит понимания у многих американцев, добавил Дэвид.
"Но почему у него была эта братская любовь с Путиным, это предмет многочисленных спекуляций. Есть ли у русских что-то на него? Или это вопрос денег, которые Россия предоставила ему как финансирование, когда у него были проблемы? Мы этого не знаем", - сказал он.
У Байдена подобного отношения к российскому лидеру уже не будет, и американцы поддержат подобный подход, уверен эксперт.
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Исправить в первую очередь

Первое, что надо будет изменить во внешней политике, это тон и вменяемый лидер, который предсказуем и понятен.
"Хорошая новость в том, что Америка возвращается. Думаю, администрация Байдена со всеми ее проблемами и изъянами сможет продемонстрировать имидж Америки, с которым мир более знаком", - сказал Дэвид.
В первую очередь, считает он, новой администрации надо будет постараться вернуться в ряд соглашений, таких как Парижское соглашение по климату и иранская ядерная сделка, продлить СНВ-3 и, возможно, начать переговоры о новом договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, договоре об открытом небе и условиях, на которых Америка могла бы вернуться.
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