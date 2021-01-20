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В Иране отвергли возможность включения в ядерную сделку вопроса о ракетах
В Иране отвергли возможность включения в ядерную сделку вопроса о ракетах
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь отверг возможность включения в ядерную сделку вопроса о ракетной программе Тегерана. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:39
2021-01-20T12:39
мохаммад джавад зариф
иран
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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь отверг возможность включения в ядерную сделку вопроса о ракетной программе Тегерана.Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что если Тегеран первым вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, то Вашингтон также готов вернуться в сделку, чтобы в дальнейшем добиваться заключения более долгосрочного соглашения, которое охватывало бы также ракетную программу Тегерана."С самого начала договорились о том, что региональные вопросы и ракеты не будут частью Совместного всеобъемлющего плана действий, именно по этой причине", - сказал Зариф, комментарий которого был опубликован телерадиокомпанией IRIB.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/iran-1593788878.html
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мохаммад джавад зариф, иран, сша, в мире

В Иране отвергли возможность включения в ядерную сделку вопроса о ракетах

12:39 20.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь отверг возможность включения в ядерную сделку вопроса о ракетной программе Тегерана.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что если Тегеран первым вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, то Вашингтон также готов вернуться в сделку, чтобы в дальнейшем добиваться заключения более долгосрочного соглашения, которое охватывало бы также ракетную программу Тегерана.
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"С самого начала договорились о том, что региональные вопросы и ракеты не будут частью Совместного всеобъемлющего плана действий, именно по этой причине", - сказал Зариф, комментарий которого был опубликован телерадиокомпанией IRIB.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
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Мохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
 
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