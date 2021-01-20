https://ria.ru/20210120/iran-1593783996.html

Роухани назвал условие выполнения Ираном обязательств по ядерной сделке

Роухани назвал условие выполнения Ираном обязательств по ядерной сделке

Иран вернется к выполнению ядерной сделки, если избранный президент США Джо Байден сделает то же самое, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T09:51

2021-01-20T09:51

2021-01-20T11:03

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

тегеран (город)

хасан роухани

джо байден

иран

сша

в мире

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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Иран вернется к выполнению ядерной сделки, если избранный президент США Джо Байден сделает то же самое, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что если Тегеран первым вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, то Вашингтон также готов вернуться в сделку, чтобы в дальнейшем добиваться заключения более долгосрочного соглашения, которое охватывало бы также ракетную программу Тегерана."Мы ожидаем от тех, кто сегодня получит власть в Белом доме, возвращения к исполнению закона, обязательств и усилий, если они смогут, избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет, хотя некоторые навсегда останутся в истории. Они должны вернуться к международным нормам и резолюциям, к резолюции 2231 (одобрившей СВПД). Конечно, если они вернутся, наш ответ будет положительным", - сказал Роухани на заседании правительства.По его словам, если США "на практике" это продемонстрируют, Иран "будет действовать в соответствии со всеми своими обязательствами".Инаугурация демократа Джо Байдена, которому республиканец Дональд Трамп проиграл президентские выборы, пройдет 20 января.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sanktsii-1593730610.html

https://ria.ru/20210119/iran-1593646146.html

тегеран (город)

иран

сша

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город), хасан роухани, джо байден, иран, сша, в мире