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Роухани назвал условие выполнения Ираном обязательств по ядерной сделке
Роухани назвал условие выполнения Ираном обязательств по ядерной сделке
Иран вернется к выполнению ядерной сделки, если избранный президент США Джо Байден сделает то же самое, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T09:51
2021-01-20T11:03
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
тегеран (город)
хасан роухани
джо байден
иран
сша
в мире
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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Иран вернется к выполнению ядерной сделки, если избранный президент США Джо Байден сделает то же самое, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что если Тегеран первым вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, то Вашингтон также готов вернуться в сделку, чтобы в дальнейшем добиваться заключения более долгосрочного соглашения, которое охватывало бы также ракетную программу Тегерана."Мы ожидаем от тех, кто сегодня получит власть в Белом доме, возвращения к исполнению закона, обязательств и усилий, если они смогут, избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет, хотя некоторые навсегда останутся в истории. Они должны вернуться к международным нормам и резолюциям, к резолюции 2231 (одобрившей СВПД). Конечно, если они вернутся, наш ответ будет положительным", - сказал Роухани на заседании правительства.По его словам, если США "на практике" это продемонстрируют, Иран "будет действовать в соответствии со всеми своими обязательствами".Инаугурация демократа Джо Байдена, которому республиканец Дональд Трамп проиграл президентские выборы, пройдет 20 января.
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sanktsii-1593730610.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), тегеран (город), хасан роухани, джо байден, иран, сша, в мире

Роухани назвал условие выполнения Ираном обязательств по ядерной сделке

09:51 20.01.2021 (обновлено: 11:03 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Иран вернется к выполнению ядерной сделки, если избранный президент США Джо Байден сделает то же самое, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что если Тегеран первым вернется к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, то Вашингтон также готов вернуться в сделку, чтобы в дальнейшем добиваться заключения более долгосрочного соглашения, которое охватывало бы также ракетную программу Тегерана.
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"Мы ожидаем от тех, кто сегодня получит власть в Белом доме, возвращения к исполнению закона, обязательств и усилий, если они смогут, избавиться от всех черных пятен прежних четырех лет, хотя некоторые навсегда останутся в истории. Они должны вернуться к международным нормам и резолюциям, к резолюции 2231 (одобрившей СВПД). Конечно, если они вернутся, наш ответ будет положительным", - сказал Роухани на заседании правительства.
По его словам, если США "на практике" это продемонстрируют, Иран "будет действовать в соответствии со всеми своими обязательствами".
"Мяч на стороне США и Вашингтона", - сказал Роухани, добавив, что несмотря на попытки Трампа, ядерная сделка осталась жива, а политика максимального давления и экономического терроризма против Ирана полностью провалилась.
Инаугурация демократа Джо Байдена, которому республиканец Дональд Трамп проиграл президентские выборы, пройдет 20 января.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Тегеран (город)Хасан РоуханиДжо БайденИранСШАВ мире
 
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