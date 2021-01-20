https://ria.ru/20210120/inauguratsiya-1593887191.html

Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Байдена

Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Байдена

Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Джо Байдена, сообщил штаб избранного президента. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:16

2021-01-20T18:16

2021-01-20T18:56

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

билл клинтон

джордж буш (младший)

барак обама

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Джо Байдена, сообщил штаб избранного президента.На церемонию приехали Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Еще один бывший президент, 96-летний Джимми Картер, не присутствует по состоянию здоровья. Уходящий президент Дональд Трамп на церемонии присутствовать отказался и улетел во Флориду утром в среду.Инаугурация намечена на полдень по местному времени (20.00 мск).

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, билл клинтон, джордж буш (младший), барак обама, джо байден, сша, в мире