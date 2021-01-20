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Выборы президента США — 2020
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Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Байдена
Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Байдена
Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Джо Байдена, сообщил штаб избранного президента. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:16
2021-01-20T18:56
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Джо Байдена, сообщил штаб избранного президента.На церемонию приехали Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Еще один бывший президент, 96-летний Джимми Картер, не присутствует по состоянию здоровья. Уходящий президент Дональд Трамп на церемонии присутствовать отказался и улетел во Флориду утром в среду.Инаугурация намечена на полдень по местному времени (20.00 мск).
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РИА Новости
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4.7
96
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дональд трамп, билл клинтон, джордж буш (младший), барак обама, джо байден, сша, в мире

Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Байдена

18:16 20.01.2021 (обновлено: 18:56 20.01.2021)
 
© REUTERS / Jeenah Moon/PoolПодготовка к генеральной репетиции инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия
Подготовка к генеральной репетиции инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Jeenah Moon/Pool
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Три бывших президента США будут присутствовать на инаугурации Джо Байдена, сообщил штаб избранного президента.
На церемонию приехали Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама. Еще один бывший президент, 96-летний Джимми Картер, не присутствует по состоянию здоровья. Уходящий президент Дональд Трамп на церемонии присутствовать отказался и улетел во Флориду утром в среду.
Инаугурация намечена на полдень по местному времени (20.00 мск).
"Мы вернемся в том или ином виде". Трамп покинул Белый дом
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Трампы уехали из Белого дома ранним утром, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
1 из 10

Трампы уехали из Белого дома ранним утром, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AFP 2020 / Mandel Ngan

Тем самым Дональд и Меланья нарушили традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
2 из 10

Тем самым Дональд и Меланья нарушили традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
© AFP 2020 / Mandel Ngan

Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Пара отправилась на авиабазу Эндрюс, а оттуда поедет во Флориду.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья покидают Белый дом
3 из 10

Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Пара отправилась на авиабазу Эндрюс, а оттуда поедет во Флориду.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента и первой леди на базе Эндрюс.

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента Дональда Трампа и Первой леди Меланьи Трамп на базе Эндрюс, штат Мэриленд
4 из 10

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента и первой леди на базе Эндрюс.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© AFP 2020 / Alex Edelman

Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи главы государства ждут прибытия президента с супругой на базе Эндрюс.

Иванка Трамп, Джаред Кушнер, их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи Трампа на базе Эндрюс, штат Мэриленд
5 из 10

Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи главы государства ждут прибытия президента с супругой на базе Эндрюс.

© AFP 2020 / Alex Edelman
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

Перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока, Меланья заявила о том, быть первой леди США было для нее величайшей честью.

Первая леди США Меланья Трамп и президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
6 из 10

Перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока, Меланья заявила о том, быть первой леди США было для нее величайшей честью.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
© REUTERS / Carlos Barria

А Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд
7 из 10

А Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Alex Edelman

Дочь Трампа Иванка на базе Эндрюс в штате Мэриленд.

Иванка Трамп на базе Эндрюс, штат Мэриленд
8 из 10

Дочь Трампа Иванка на базе Эндрюс в штате Мэриленд.

© AFP 2020 / Alex Edelman
© AP Photo / Alex Brandon

Дональд Трамп пожелал новой администрации успеха. "У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — отметил он.

Президент США Дональд Трамп покидает Белый дом
9 из 10

Дональд Трамп пожелал новой администрации успеха. "У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — отметил он.

© AP Photo / Alex Brandon
© REUTERS / Mike Segar

Вертолет с президентом США и его супругой Меланьей, покидающими Вашингтон.

Вертолет с президентом США Дональд Трамп и его супругой Меланьей
10 из 10

Вертолет с президентом США и его супругой Меланьей, покидающими Вашингтон.

© REUTERS / Mike Segar
1 из 10

Трампы уехали из Белого дома ранним утром, за несколько часов до инаугурации Джо Байдена.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
2 из 10

Тем самым Дональд и Меланья нарушили традицию, когда уходящий глава государства и первая леди встречают новую президентскую чету.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
3 из 10

Супруги вылетели на вертолете с лужайки перед Белым домом. Пара отправилась на авиабазу Эндрюс, а оттуда поедет во Флориду.

© AFP 2020 / Mandel Ngan
4 из 10

Тиффани Трамп и ее жених Майкл Булос, Дональд Трамп-младший и его подруга Кимберли Гилфойл ждут прибытия президента и первой леди на базе Эндрюс.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
5 из 10

Иванка Трамп, Джаред Кушнер и их дети Эрик и Дональд-младший, Тиффани Трамп и члены семьи главы государства ждут прибытия президента с супругой на базе Эндрюс.

© AFP 2020 / Alex Edelman
6 из 10

Перед тем, как направиться во Флориду, где Трампы будут жить по окончании президентского срока, Меланья заявила о том, быть первой леди США было для нее величайшей честью.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
7 из 10

А Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться. "Мы любим вас. Мы вернемся в том или ином виде… Пусть у вас все будет хорошо. Скоро увидимся", — сказал он.

© REUTERS / Carlos Barria
8 из 10

Дочь Трампа Иванка на базе Эндрюс в штате Мэриленд.

© AFP 2020 / Alex Edelman
9 из 10

Дональд Трамп пожелал новой администрации успеха. "У них есть фундамент для того, чтобы сделать что-то действительно выдающееся", — отметил он.

© AP Photo / Alex Brandon
10 из 10

Вертолет с президентом США и его супругой Меланьей, покидающими Вашингтон.

© REUTERS / Mike Segar
 
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