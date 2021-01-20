https://ria.ru/20210120/inauguratsiya-1593863529.html
"Это день Америки". Инаугурация Байдена прошла без зрителей и под охраной
"Это день Америки". Инаугурация Байдена прошла без зрителей и под охраной
Обычно в столь торжественный момент новоизбранному лидеру аплодируют тысячи зрителей. Шумная толпа, транспаранты, хлопушки — в столице царит атмосфера... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T22:03
2021-01-20T22:03
2021-01-20T22:19
выборы президента сша — 2020
фбр
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Обычно в столь торжественный момент новоизбранному лидеру аплодируют тысячи зрителей. Шумная толпа, транспаранты, хлопушки — в столице царит атмосфера карнавала. Но не в этот раз. Вместо людей — американские флаги, вместо радостных сигналов автомобилей — звуки сирен. Инаугурация 46-го президента США проходит не как народный праздник, а как настоящая спецоперация.Небывалое событие"Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог" — с этими словами Джо Байден официально вступил в должность президента США.За свою жизнь он был свидетелем тринадцати инаугураций, но его собственная не похожа ни на одну из предыдущих. Из своего дома в Делавэре он с женой добирался в столицу по секретному маршруту. Клятву, правда, как и предшественники, дал в Капитолии — на семейном экземпляре Библии, которую передавали из поколения в поколение с 1893 года."Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости", — начал Байден первую официальную речь. Много говорил о единении народа. Именно такую задачу — сплотить американцев — ставит перед собой 46-й президент США. Он призвал положить конец "нецивилизованной войне" (uncivil war) — противостоянию двух партий, консерватизма и либерализма. Это словосочетание — еще и отсылка к гражданской войне (civil war)."Вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха, единства, а не разделения, света, а не тьмы, историю достоинства, любви, исцеления, величия, доброты", — обещал он. "Это прекрасная страна. Мы хорошие люди", — продолжил президент. Путь пройден немалый, но впереди длинная дорога, предупредил он. Многое предстоит починить, изменить, излечить, построить заново. Имеется в виду прежде всего эпидемия коронавируса, сотрясшая систему здравоохранения, экономику, унесшая жизни сотен тысяч американцев. Пока Байден говорил, число жертв COVID-19 в стране перевалило за 403,5 тысячи. По ним объявили минуту молчания. Праздник, несмотря ни на чтоПогода в Вашингтоне выдалась солнечная, хотя и ветреная. И несмотря на особые условия, в которых проходило мероприятие, — социальное дистанцирование для журналистов и гостей, защитные маски, и на то, что простые американцы следили за происходящим онлайн, праздник удался. Аплодисменты, фанфары, объятия родных, счастливые лица сторонников.Солдаты по периметру Капитолия отдавали честь под государственный гимн "Знамя, усыпанное звездами" в исполнении Леди Гаги. Певица была в пышной красной юбке, с крупной брошью-голубем на груди и красной розой в волосах. Неофициальный гимн "Эта земля — твоя земля" спела Дженнифер Лопес. Причем на двух языках — английском и испанском.Впервые за 152 года на церемонии не присутствовал уходящий лидер. Дональд Трамп так и не признал поражение на выборах и улетел последним рейсом на "борту номер один" из Вашингтона во Флориду до начала мероприятия. Вице-президент Майк Пенс все же передал полномочия Камале Харрис лично.Темой инаугурации объявили "Единение Америки", поэтому в традиционном возложении цветов на Могилу Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище участвовали Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон. Из ныне живущих бывших президентов не было только 96-летнего Джимми Картера — впервые с 1977 года.В столице тем временем спокойно. Немногочисленные прохожие в центре слушают уличную трансляцию инаугурации. На раскладных столах продавали праздничные сувениры — шапки и футболки с надписью "Байден — Харрис" и их портреты.На военном положенииВ преддверии инаугурации желающих посетить столицу просили воздержаться от путешествия. На сайтах — агрегаторах гостиниц нельзя было забронировать номер на 20-е число. Правда, отели и хостелы все же заселяли приезжих — по завышенному тарифу.Впрочем, в эти дни в округе Колумбия гостям столицы делать нечего. В городе ежедневно фиксируют несколько сотен случаев COVID-19. Развлекательные мероприятия отменены, даже просто пройтись по городу не получится."В связи с уникальными обстоятельствами, при которых проходит 59-я инаугурация президента, в том числе попытка мятежа и смертоносная эпидемия COVID-19, мы совершаем экстраординарный шаг, призывая американцев не приезжать в Вашингтон и участвовать в мероприятии удаленно", — заявили мэр округа Колумбия Мюриел Баузер и губернаторы штатов Мэриленд и Виргиния Ларри Хоган и Ральф Нортэм.Столица оказалась в локдауне. На улицах более 25 тысяч военных и полицейских. Бетонные баррикады и спецтехника перегородили улицы, на перекрестках — проверки. Закрыта и Национальная аллея в центре города, а по периметру Капитолия установили заграждения. Похоже на зону боевых действий.Угроз в адрес Байдена перед инаугурацией не поступало. Однако из-за событий 6 января, когда впервые за два столетия Капитолий взяли штурмом, службы безопасности были в полной готовности. Правоохранительные органы отчитывались, что отслеживают потенциальных ультраправых экстремистов и других смутьянов, которые могут попасть в Вашингтон и устроить беспорядки.Двоих арестовали на КПП в Вашингтоне с огнестрельным оружием. Был ли у них умысел противоправных действий, не уточнялось. Кроме того, за пару дней до инаугурации Капитолий эвакуировали из-за пожара в расположенном неподалеку лагере для бездомных.Специальные меры коснулись не только обычных граждан. Двенадцать бойцов Нацгвардии отстранили от службы по запросу ФБР — их заподозрили в связях с экстремистами. Дескать, они оставляли в соцсетях "неуместные комментарии" по поводу инаугурации.Однако отмечать долгожданное назначение Байдену будет некогда. В стране коронакризис, срочных дел очень много. Прежде всего новый президент подпишет указы о прекращении строительства стены на границе с Мексикой, возвращении США в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения.
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фбр, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Обычно в столь торжественный момент новоизбранному лидеру аплодируют тысячи зрителей. Шумная толпа, транспаранты, хлопушки — в столице царит атмосфера карнавала. Но не в этот раз. Вместо людей — американские флаги, вместо радостных сигналов автомобилей — звуки сирен. Инаугурация 46-го президента США проходит не как народный праздник, а как настоящая спецоперация.
Небывалое событие
"Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог" — с этими словами Джо Байден официально вступил в должность президента США.
За свою жизнь он был свидетелем тринадцати инаугураций, но его собственная не похожа ни на одну из предыдущих. Из своего дома в Делавэре он с женой добирался в столицу по секретному маршруту. Клятву, правда, как и предшественники, дал в Капитолии — на семейном экземпляре Библии, которую передавали из поколения в поколение с 1893 года.
"Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости", — начал Байден первую официальную речь. Много говорил о единении народа. Именно такую задачу — сплотить американцев — ставит перед собой 46-й президент США. Он призвал положить конец "нецивилизованной войне" (uncivil war) — противостоянию двух партий, консерватизма и либерализма. Это словосочетание — еще и отсылка к гражданской войне (civil war).
"Вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха, единства, а не разделения, света, а не тьмы, историю достоинства, любви, исцеления, величия, доброты", — обещал он.
"Это прекрасная страна. Мы хорошие люди", — продолжил президент. Путь пройден немалый, но впереди длинная дорога, предупредил он. Многое предстоит починить, изменить, излечить, построить заново. Имеется в виду прежде всего эпидемия коронавируса, сотрясшая систему здравоохранения, экономику, унесшая жизни сотен тысяч американцев. Пока Байден говорил, число жертв COVID-19 в стране перевалило за 403,5 тысячи. По ним объявили минуту молчания.
Праздник, несмотря ни на что
Погода в Вашингтоне выдалась солнечная, хотя и ветреная. И несмотря на особые условия, в которых проходило мероприятие, — социальное дистанцирование для журналистов и гостей, защитные маски, и на то, что простые американцы следили за происходящим онлайн, праздник удался. Аплодисменты, фанфары, объятия родных, счастливые лица сторонников.
Солдаты по периметру Капитолия отдавали честь под государственный гимн "Знамя, усыпанное звездами" в исполнении Леди Гаги. Певица была в пышной красной юбке, с крупной брошью-голубем на груди и красной розой в волосах. Неофициальный гимн "Эта земля — твоя земля" спела Дженнифер Лопес. Причем на двух языках — английском и испанском.
Впервые за 152 года на церемонии не присутствовал уходящий лидер. Дональд Трамп так и не признал поражение на выборах и улетел последним рейсом на "борту номер один" из Вашингтона во Флориду до начала мероприятия. Вице-президент Майк Пенс все же передал полномочия Камале Харрис лично.
Темой инаугурации объявили "Единение Америки", поэтому в традиционном возложении цветов на Могилу Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище участвовали Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон. Из ныне живущих бывших президентов не было только 96-летнего Джимми Картера — впервые с 1977 года.
В столице тем временем спокойно. Немногочисленные прохожие в центре слушают уличную трансляцию инаугурации. На раскладных столах продавали праздничные сувениры — шапки и футболки с надписью "Байден — Харрис" и их портреты.
На военном положении
В преддверии инаугурации желающих посетить столицу просили воздержаться от путешествия. На сайтах — агрегаторах гостиниц нельзя было забронировать номер на 20-е число. Правда, отели и хостелы все же заселяли приезжих — по завышенному тарифу.
Впрочем, в эти дни в округе Колумбия гостям столицы делать нечего. В городе ежедневно фиксируют несколько сотен случаев COVID-19. Развлекательные мероприятия отменены, даже просто пройтись по городу не получится.
"В связи с уникальными обстоятельствами, при которых проходит 59-я инаугурация президента, в том числе попытка мятежа и смертоносная эпидемия COVID-19, мы совершаем экстраординарный шаг, призывая американцев не приезжать в Вашингтон и участвовать в мероприятии удаленно", — заявили мэр округа Колумбия Мюриел Баузер и губернаторы штатов Мэриленд и Виргиния Ларри Хоган и Ральф Нортэм.
Столица оказалась в локдауне. На улицах более 25 тысяч военных и полицейских. Бетонные баррикады и спецтехника перегородили улицы, на перекрестках — проверки. Закрыта и Национальная аллея в центре города, а по периметру Капитолия установили заграждения. Похоже на зону боевых действий.
Угроз в адрес Байдена перед инаугурацией не поступало. Однако из-за событий 6 января, когда впервые за два столетия Капитолий взяли штурмом, службы безопасности были в полной готовности. Правоохранительные органы отчитывались, что отслеживают потенциальных ультраправых экстремистов и других смутьянов, которые могут попасть в Вашингтон и устроить беспорядки.
Двоих арестовали на КПП в Вашингтоне с огнестрельным оружием. Был ли у них умысел противоправных действий, не уточнялось. Кроме того, за пару дней до инаугурации Капитолий эвакуировали из-за пожара в расположенном неподалеку лагере для бездомных.
Специальные меры коснулись не только обычных граждан. Двенадцать бойцов Нацгвардии отстранили от службы по запросу ФБР — их заподозрили в связях с экстремистами. Дескать, они оставляли в соцсетях "неуместные комментарии" по поводу инаугурации.
Однако отмечать долгожданное назначение Байдену будет некогда. В стране коронакризис, срочных дел очень много. Прежде всего новый президент подпишет указы о прекращении строительства стены на границе с Мексикой, возвращении США в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения.
Посторонним вход воспрещен. Ситуация в США перед инаугурацией Байдена
1 из 15
Площадь вокруг здания конгресса напоминает военный лагерь: кругом армейская техника, ходят строем солдаты.
2 из 15
Вход для гражданских запрещен.
3 из 15
Обеспечивать безопасность инаугурации будут 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
4 из 15
Присутствие военных на улицах растет с каждым днем.
5 из 15
Бойцов призвали быть готовыми к возможным попыткам использования взрывных устройств.
6 из 15
Однако особого разнообразия техники на улицах не появилось, только грузовики, доставляющие личный состав, и джипы Hummer.
7 из 15
В преддверии инаугурации сторонники действующего главы государства устраивают акции протеста в разных штатах.
8 из 15
В минувшие выходные в Гаррисберге был задержан один человек.
9 из 15
Полиция дежурит неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге.
10 из 15
Хаоса и жертв удалось избежать.
11 из 15
Военнослужащие Национальной гвардии и полиции патрулируют улицы Гаррисберга.
12 из 15
В 18:00 (02:00 мск) в Вашингтоне начинает действовать комендантский час.
13 из 15
И без того немноголюдный в эти дни центр города с наступлением темноты практически пустеет.
14 из 15
Американские телерепортеры говорят, что никогда не были свидетелями подобных мер безопасности, даже после терактов 11 сентября.
15 из 15
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января.
1 из 15
Площадь вокруг здания конгресса напоминает военный лагерь: кругом армейская техника, ходят строем солдаты.
2 из 15
Вход для гражданских запрещен.
3 из 15
Обеспечивать безопасность инаугурации будут 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
4 из 15
Присутствие военных на улицах растет с каждым днем.
5 из 15
Бойцов призвали быть готовыми к возможным попыткам использования взрывных устройств.
6 из 15
Однако особого разнообразия техники на улицах не появилось, только грузовики, доставляющие личный состав, и джипы Hummer.
7 из 15
В преддверии инаугурации сторонники действующего главы государства устраивают акции протеста в разных штатах.
8 из 15
В минувшие выходные в Гаррисберге был задержан один человек.
9 из 15
Полиция дежурит неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге.
10 из 15
Хаоса и жертв удалось избежать.
11 из 15
Военнослужащие Национальной гвардии и полиции патрулируют улицы Гаррисберга.
12 из 15
В 18:00 (02:00 мск) в Вашингтоне начинает действовать комендантский час.
13 из 15
И без того немноголюдный в эти дни центр города с наступлением темноты практически пустеет.
14 из 15
Американские телерепортеры говорят, что никогда не были свидетелями подобных мер безопасности, даже после терактов 11 сентября.
15 из 15
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января.