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"Это день Америки". Инаугурация Байдена прошла без зрителей и под охраной
"Это день Америки". Инаугурация Байдена прошла без зрителей и под охраной
Обычно в столь торжественный момент новоизбранному лидеру аплодируют тысячи зрителей. Шумная толпа, транспаранты, хлопушки — в столице царит атмосфера... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T22:03
2021-01-20T22:19
выборы президента сша — 2020
фбр
нэнси пелоси
капитолий
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вашингтон (город)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Обычно в столь торжественный момент новоизбранному лидеру аплодируют тысячи зрителей. Шумная толпа, транспаранты, хлопушки — в столице царит атмосфера карнавала. Но не в этот раз. Вместо людей — американские флаги, вместо радостных сигналов автомобилей — звуки сирен. Инаугурация 46-го президента США проходит не как народный праздник, а как настоящая спецоперация.Небывалое событие"Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог" — с этими словами Джо Байден официально вступил в должность президента США.За свою жизнь он был свидетелем тринадцати инаугураций, но его собственная не похожа ни на одну из предыдущих. Из своего дома в Делавэре он с женой добирался в столицу по секретному маршруту. Клятву, правда, как и предшественники, дал в Капитолии — на семейном экземпляре Библии, которую передавали из поколения в поколение с 1893 года."Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости", — начал Байден первую официальную речь. Много говорил о единении народа. Именно такую задачу — сплотить американцев — ставит перед собой 46-й президент США. Он призвал положить конец "нецивилизованной войне" (uncivil war) — противостоянию двух партий, консерватизма и либерализма. Это словосочетание — еще и отсылка к гражданской войне (civil war)."Вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха, единства, а не разделения, света, а не тьмы, историю достоинства, любви, исцеления, величия, доброты", — обещал он. "Это прекрасная страна. Мы хорошие люди", — продолжил президент. Путь пройден немалый, но впереди длинная дорога, предупредил он. Многое предстоит починить, изменить, излечить, построить заново. Имеется в виду прежде всего эпидемия коронавируса, сотрясшая систему здравоохранения, экономику, унесшая жизни сотен тысяч американцев. Пока Байден говорил, число жертв COVID-19 в стране перевалило за 403,5 тысячи. По ним объявили минуту молчания. Праздник, несмотря ни на чтоПогода в Вашингтоне выдалась солнечная, хотя и ветреная. И несмотря на особые условия, в которых проходило мероприятие, — социальное дистанцирование для журналистов и гостей, защитные маски, и на то, что простые американцы следили за происходящим онлайн, праздник удался. Аплодисменты, фанфары, объятия родных, счастливые лица сторонников.Солдаты по периметру Капитолия отдавали честь под государственный гимн "Знамя, усыпанное звездами" в исполнении Леди Гаги. Певица была в пышной красной юбке, с крупной брошью-голубем на груди и красной розой в волосах. Неофициальный гимн "Эта земля — твоя земля" спела Дженнифер Лопес. Причем на двух языках — английском и испанском.Впервые за 152 года на церемонии не присутствовал уходящий лидер. Дональд Трамп так и не признал поражение на выборах и улетел последним рейсом на "борту номер один" из Вашингтона во Флориду до начала мероприятия. Вице-президент Майк Пенс все же передал полномочия Камале Харрис лично.Темой инаугурации объявили "Единение Америки", поэтому в традиционном возложении цветов на Могилу Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище участвовали Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон. Из ныне живущих бывших президентов не было только 96-летнего Джимми Картера — впервые с 1977 года.В столице тем временем спокойно. Немногочисленные прохожие в центре слушают уличную трансляцию инаугурации. На раскладных столах продавали праздничные сувениры — шапки и футболки с надписью "Байден — Харрис" и их портреты.На военном положенииВ преддверии инаугурации желающих посетить столицу просили воздержаться от путешествия. На сайтах — агрегаторах гостиниц нельзя было забронировать номер на 20-е число. Правда, отели и хостелы все же заселяли приезжих — по завышенному тарифу.Впрочем, в эти дни в округе Колумбия гостям столицы делать нечего. В городе ежедневно фиксируют несколько сотен случаев COVID-19. Развлекательные мероприятия отменены, даже просто пройтись по городу не получится."В связи с уникальными обстоятельствами, при которых проходит 59-я инаугурация президента, в том числе попытка мятежа и смертоносная эпидемия COVID-19, мы совершаем экстраординарный шаг, призывая американцев не приезжать в Вашингтон и участвовать в мероприятии удаленно", — заявили мэр округа Колумбия Мюриел Баузер и губернаторы штатов Мэриленд и Виргиния Ларри Хоган и Ральф Нортэм.Столица оказалась в локдауне. На улицах более 25 тысяч военных и полицейских. Бетонные баррикады и спецтехника перегородили улицы, на перекрестках — проверки. Закрыта и Национальная аллея в центре города, а по периметру Капитолия установили заграждения. Похоже на зону боевых действий.Угроз в адрес Байдена перед инаугурацией не поступало. Однако из-за событий 6 января, когда впервые за два столетия Капитолий взяли штурмом, службы безопасности были в полной готовности. Правоохранительные органы отчитывались, что отслеживают потенциальных ультраправых экстремистов и других смутьянов, которые могут попасть в Вашингтон и устроить беспорядки.Двоих арестовали на КПП в Вашингтоне с огнестрельным оружием. Был ли у них умысел противоправных действий, не уточнялось. Кроме того, за пару дней до инаугурации Капитолий эвакуировали из-за пожара в расположенном неподалеку лагере для бездомных.Специальные меры коснулись не только обычных граждан. Двенадцать бойцов Нацгвардии отстранили от службы по запросу ФБР — их заподозрили в связях с экстремистами. Дескать, они оставляли в соцсетях "неуместные комментарии" по поводу инаугурации.Однако отмечать долгожданное назначение Байдену будет некогда. В стране коронакризис, срочных дел очень много. Прежде всего новый президент подпишет указы о прекращении строительства стены на границе с Мексикой, возвращении США в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения.
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фбр, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

"Это день Америки". Инаугурация Байдена прошла без зрителей и под охраной

22:03 20.01.2021 (обновлено: 22:19 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники Национальной гвардии возле здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники Национальной гвардии возле здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Обычно в столь торжественный момент новоизбранному лидеру аплодируют тысячи зрителей. Шумная толпа, транспаранты, хлопушки — в столице царит атмосфера карнавала. Но не в этот раз. Вместо людей — американские флаги, вместо радостных сигналов автомобилей — звуки сирен. Инаугурация 46-го президента США проходит не как народный праздник, а как настоящая спецоперация.

Небывалое событие

"Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог" — с этими словами Джо Байден официально вступил в должность президента США.
За свою жизнь он был свидетелем тринадцати инаугураций, но его собственная не похожа ни на одну из предыдущих. Из своего дома в Делавэре он с женой добирался в столицу по секретному маршруту. Клятву, правда, как и предшественники, дал в Капитолии — на семейном экземпляре Библии, которую передавали из поколения в поколение с 1893 года.
"Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости", — начал Байден первую официальную речь. Много говорил о единении народа. Именно такую задачу — сплотить американцев — ставит перед собой 46-й президент США. Он призвал положить конец "нецивилизованной войне" (uncivil war) — противостоянию двух партий, консерватизма и либерализма. Это словосочетание — еще и отсылка к гражданской войне (civil war).
"Вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха, единства, а не разделения, света, а не тьмы, историю достоинства, любви, исцеления, величия, доброты", — обещал он.
"Это прекрасная страна. Мы хорошие люди", — продолжил президент. Путь пройден немалый, но впереди длинная дорога, предупредил он. Многое предстоит починить, изменить, излечить, построить заново. Имеется в виду прежде всего эпидемия коронавируса, сотрясшая систему здравоохранения, экономику, унесшая жизни сотен тысяч американцев. Пока Байден говорил, число жертв COVID-19 в стране перевалило за 403,5 тысячи. По ним объявили минуту молчания.
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкБаннеры к инаугурации избранного президента США Джо Байдена на ограждении дороги у здания Капитолия в Вашингтоне
Баннеры к инаугурации избранного президента США Джо Байдена на ограждении дороги у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Баннеры к инаугурации избранного президента США Джо Байдена на ограждении дороги у здания Капитолия в Вашингтоне

Праздник, несмотря ни на что

Погода в Вашингтоне выдалась солнечная, хотя и ветреная. И несмотря на особые условия, в которых проходило мероприятие, — социальное дистанцирование для журналистов и гостей, защитные маски, и на то, что простые американцы следили за происходящим онлайн, праздник удался. Аплодисменты, фанфары, объятия родных, счастливые лица сторонников.
Солдаты по периметру Капитолия отдавали честь под государственный гимн "Знамя, усыпанное звездами" в исполнении Леди Гаги. Певица была в пышной красной юбке, с крупной брошью-голубем на груди и красной розой в волосах. Неофициальный гимн "Эта земля — твоя земля" спела Дженнифер Лопес. Причем на двух языках — английском и испанском.
Впервые за 152 года на церемонии не присутствовал уходящий лидер. Дональд Трамп так и не признал поражение на выборах и улетел последним рейсом на "борту номер один" из Вашингтона во Флориду до начала мероприятия. Вице-президент Майк Пенс все же передал полномочия Камале Харрис лично.
Темой инаугурации объявили "Единение Америки", поэтому в традиционном возложении цветов на Могилу Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище участвовали Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон. Из ныне живущих бывших президентов не было только 96-летнего Джимми Картера — впервые с 1977 года.
В столице тем временем спокойно. Немногочисленные прохожие в центре слушают уличную трансляцию инаугурации. На раскладных столах продавали праздничные сувениры — шапки и футболки с надписью "Байден — Харрис" и их портреты.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 08:00
Никаких поблажек. Что ждать от Байдена России и миру

На военном положении

В преддверии инаугурации желающих посетить столицу просили воздержаться от путешествия. На сайтах — агрегаторах гостиниц нельзя было забронировать номер на 20-е число. Правда, отели и хостелы все же заселяли приезжих — по завышенному тарифу.
Впрочем, в эти дни в округе Колумбия гостям столицы делать нечего. В городе ежедневно фиксируют несколько сотен случаев COVID-19. Развлекательные мероприятия отменены, даже просто пройтись по городу не получится.
"В связи с уникальными обстоятельствами, при которых проходит 59-я инаугурация президента, в том числе попытка мятежа и смертоносная эпидемия COVID-19, мы совершаем экстраординарный шаг, призывая американцев не приезжать в Вашингтон и участвовать в мероприятии удаленно", — заявили мэр округа Колумбия Мюриел Баузер и губернаторы штатов Мэриленд и Виргиния Ларри Хоган и Ральф Нортэм.
© REUTERS / Jeenah Moon/Pool Подготовка к генеральной репетиции инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия
Подготовка к генеральной репетиции инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Jeenah Moon/Pool
Подготовка к генеральной репетиции инаугурации избранного президента США Джо Байдена в Вашингтоне, округ Колумбия
Столица оказалась в локдауне. На улицах более 25 тысяч военных и полицейских. Бетонные баррикады и спецтехника перегородили улицы, на перекрестках — проверки. Закрыта и Национальная аллея в центре города, а по периметру Капитолия установили заграждения. Похоже на зону боевых действий.
Угроз в адрес Байдена перед инаугурацией не поступало. Однако из-за событий 6 января, когда впервые за два столетия Капитолий взяли штурмом, службы безопасности были в полной готовности. Правоохранительные органы отчитывались, что отслеживают потенциальных ультраправых экстремистов и других смутьянов, которые могут попасть в Вашингтон и устроить беспорядки.
Двоих арестовали на КПП в Вашингтоне с огнестрельным оружием. Был ли у них умысел противоправных действий, не уточнялось. Кроме того, за пару дней до инаугурации Капитолий эвакуировали из-за пожара в расположенном неподалеку лагере для бездомных.
Специальные меры коснулись не только обычных граждан. Двенадцать бойцов Нацгвардии отстранили от службы по запросу ФБР — их заподозрили в связях с экстремистами. Дескать, они оставляли в соцсетях "неуместные комментарии" по поводу инаугурации.
Однако отмечать долгожданное назначение Байдену будет некогда. В стране коронакризис, срочных дел очень много. Прежде всего новый президент подпишет указы о прекращении строительства стены на границе с Мексикой, возвращении США в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения.
Посторонним вход воспрещен. Ситуация в США перед инаугурацией Байдена
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Площадь вокруг здания конгресса напоминает военный лагерь: кругом армейская техника, ходят строем солдаты.

Военнослужащие Национальной гвардии дежурят неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
1 из 15

Площадь вокруг здания конгресса напоминает военный лагерь: кругом армейская техника, ходят строем солдаты.

© РИА Новости / Стрингер
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанк

Вход для гражданских запрещен.

Военнослужащие Национальной гвардии дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
2 из 15

Вход для гражданских запрещен.

© Sputnik / Артур Габдрахманов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Обеспечивать безопасность инаугурации будут 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Ситуация в Вашингтоне перед инаугурацией
3 из 15

Обеспечивать безопасность инаугурации будут 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Алан Булкаты

Присутствие военных на улицах растет с каждым днем.

Военнослужащий Национальной гвардии неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
4 из 15

Присутствие военных на улицах растет с каждым днем.

© РИА Новости / Алан Булкаты
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Бойцов призвали быть готовыми к возможным попыткам использования взрывных устройств.

Контрольно-пропускной пункт полиции неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
5 из 15

Бойцов призвали быть готовыми к возможным попыткам использования взрывных устройств.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако особого разнообразия техники на улицах не появилось, только грузовики, доставляющие личный состав, и джипы Hummer.

Военнослужащие Национальной гвардии дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
6 из 15

Однако особого разнообразия техники на улицах не появилось, только грузовики, доставляющие личный состав, и джипы Hummer.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

В преддверии инаугурации сторонники действующего главы государства устраивают акции протеста в разных штатах.

Конная полиция дежурит неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге
7 из 15

В преддверии инаугурации сторонники действующего главы государства устраивают акции протеста в разных штатах.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные в Гаррисберге был задержан один человек.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге
8 из 15

В минувшие выходные в Гаррисберге был задержан один человек.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Полиция дежурит неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге.

Группа полицейских входит в здание Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге
9 из 15

Полиция дежурит неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Хаоса и жертв удалось избежать.

Ограждения у входа в здание Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге
10 из 15

Хаоса и жертв удалось избежать.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Национальной гвардии и полиции патрулируют улицы Гаррисберга.

Военнослужащие Национальной гвардии и полиции дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге
11 из 15

Военнослужащие Национальной гвардии и полиции патрулируют улицы Гаррисберга.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В 18:00 (02:00 мск) в Вашингтоне начинает действовать комендантский час.

Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
12 из 15

В 18:00 (02:00 мск) в Вашингтоне начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

И без того немноголюдный в эти дни центр города с наступлением темноты практически пустеет.

Военнослужащие Национальной гвардии на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
13 из 15

И без того немноголюдный в эти дни центр города с наступлением темноты практически пустеет.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Американские телерепортеры говорят, что никогда не были свидетелями подобных мер безопасности, даже после терактов 11 сентября.

Военнослужащие Национальной гвардии на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
14 из 15

Американские телерепортеры говорят, что никогда не были свидетелями подобных мер безопасности, даже после терактов 11 сентября.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
15 из 15

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 15

Площадь вокруг здания конгресса напоминает военный лагерь: кругом армейская техника, ходят строем солдаты.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
2 из 15

Вход для гражданских запрещен.

© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
3 из 15

Обеспечивать безопасность инаугурации будут 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 15

Присутствие военных на улицах растет с каждым днем.

© РИА Новости / Алан Булкаты
5 из 15

Бойцов призвали быть готовыми к возможным попыткам использования взрывных устройств.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
6 из 15

Однако особого разнообразия техники на улицах не появилось, только грузовики, доставляющие личный состав, и джипы Hummer.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 15

В преддверии инаугурации сторонники действующего главы государства устраивают акции протеста в разных штатах.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
8 из 15

В минувшие выходные в Гаррисберге был задержан один человек.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
9 из 15

Полиция дежурит неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
10 из 15

Хаоса и жертв удалось избежать.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
11 из 15

Военнослужащие Национальной гвардии и полиции патрулируют улицы Гаррисберга.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
12 из 15

В 18:00 (02:00 мск) в Вашингтоне начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
13 из 15

И без того немноголюдный в эти дни центр города с наступлением темноты практически пустеет.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
14 из 15

Американские телерепортеры говорят, что никогда не были свидетелями подобных мер безопасности, даже после терактов 11 сентября.

© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
15 из 15

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
 
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