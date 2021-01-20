https://ria.ru/20210120/inauguratsiya-1593863529.html

"Это день Америки". Инаугурация Байдена прошла без зрителей и под охраной

"Это день Америки". Инаугурация Байдена прошла без зрителей и под охраной

Обычно в столь торжественный момент новоизбранному лидеру аплодируют тысячи зрителей. Шумная толпа, транспаранты, хлопушки — в столице царит атмосфера... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T22:03

2021-01-20T22:03

2021-01-20T22:19

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Обычно в столь торжественный момент новоизбранному лидеру аплодируют тысячи зрителей. Шумная толпа, транспаранты, хлопушки — в столице царит атмосфера карнавала. Но не в этот раз. Вместо людей — американские флаги, вместо радостных сигналов автомобилей — звуки сирен. Инаугурация 46-го президента США проходит не как народный праздник, а как настоящая спецоперация.Небывалое событие"Я, Джозеф Робинетт Байден — младший, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог" — с этими словами Джо Байден официально вступил в должность президента США.За свою жизнь он был свидетелем тринадцати инаугураций, но его собственная не похожа ни на одну из предыдущих. Из своего дома в Делавэре он с женой добирался в столицу по секретному маршруту. Клятву, правда, как и предшественники, дал в Капитолии — на семейном экземпляре Библии, которую передавали из поколения в поколение с 1893 года."Это день Америки. Это день демократии. День истории и надежды, обновления и решимости", — начал Байден первую официальную речь. Много говорил о единении народа. Именно такую задачу — сплотить американцев — ставит перед собой 46-й президент США. Он призвал положить конец "нецивилизованной войне" (uncivil war) — противостоянию двух партий, консерватизма и либерализма. Это словосочетание — еще и отсылка к гражданской войне (civil war)."Вместе мы напишем американскую историю надежды, а не страха, единства, а не разделения, света, а не тьмы, историю достоинства, любви, исцеления, величия, доброты", — обещал он. "Это прекрасная страна. Мы хорошие люди", — продолжил президент. Путь пройден немалый, но впереди длинная дорога, предупредил он. Многое предстоит починить, изменить, излечить, построить заново. Имеется в виду прежде всего эпидемия коронавируса, сотрясшая систему здравоохранения, экономику, унесшая жизни сотен тысяч американцев. Пока Байден говорил, число жертв COVID-19 в стране перевалило за 403,5 тысячи. По ним объявили минуту молчания. Праздник, несмотря ни на чтоПогода в Вашингтоне выдалась солнечная, хотя и ветреная. И несмотря на особые условия, в которых проходило мероприятие, — социальное дистанцирование для журналистов и гостей, защитные маски, и на то, что простые американцы следили за происходящим онлайн, праздник удался. Аплодисменты, фанфары, объятия родных, счастливые лица сторонников.Солдаты по периметру Капитолия отдавали честь под государственный гимн "Знамя, усыпанное звездами" в исполнении Леди Гаги. Певица была в пышной красной юбке, с крупной брошью-голубем на груди и красной розой в волосах. Неофициальный гимн "Эта земля — твоя земля" спела Дженнифер Лопес. Причем на двух языках — английском и испанском.Впервые за 152 года на церемонии не присутствовал уходящий лидер. Дональд Трамп так и не признал поражение на выборах и улетел последним рейсом на "борту номер один" из Вашингтона во Флориду до начала мероприятия. Вице-президент Майк Пенс все же передал полномочия Камале Харрис лично.Темой инаугурации объявили "Единение Америки", поэтому в традиционном возложении цветов на Могилу Неизвестного Солдата на Арлингтонском национальном кладбище участвовали Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон. Из ныне живущих бывших президентов не было только 96-летнего Джимми Картера — впервые с 1977 года.В столице тем временем спокойно. Немногочисленные прохожие в центре слушают уличную трансляцию инаугурации. На раскладных столах продавали праздничные сувениры — шапки и футболки с надписью "Байден — Харрис" и их портреты.На военном положенииВ преддверии инаугурации желающих посетить столицу просили воздержаться от путешествия. На сайтах — агрегаторах гостиниц нельзя было забронировать номер на 20-е число. Правда, отели и хостелы все же заселяли приезжих — по завышенному тарифу.Впрочем, в эти дни в округе Колумбия гостям столицы делать нечего. В городе ежедневно фиксируют несколько сотен случаев COVID-19. Развлекательные мероприятия отменены, даже просто пройтись по городу не получится."В связи с уникальными обстоятельствами, при которых проходит 59-я инаугурация президента, в том числе попытка мятежа и смертоносная эпидемия COVID-19, мы совершаем экстраординарный шаг, призывая американцев не приезжать в Вашингтон и участвовать в мероприятии удаленно", — заявили мэр округа Колумбия Мюриел Баузер и губернаторы штатов Мэриленд и Виргиния Ларри Хоган и Ральф Нортэм.Столица оказалась в локдауне. На улицах более 25 тысяч военных и полицейских. Бетонные баррикады и спецтехника перегородили улицы, на перекрестках — проверки. Закрыта и Национальная аллея в центре города, а по периметру Капитолия установили заграждения. Похоже на зону боевых действий.Угроз в адрес Байдена перед инаугурацией не поступало. Однако из-за событий 6 января, когда впервые за два столетия Капитолий взяли штурмом, службы безопасности были в полной готовности. Правоохранительные органы отчитывались, что отслеживают потенциальных ультраправых экстремистов и других смутьянов, которые могут попасть в Вашингтон и устроить беспорядки.Двоих арестовали на КПП в Вашингтоне с огнестрельным оружием. Был ли у них умысел противоправных действий, не уточнялось. Кроме того, за пару дней до инаугурации Капитолий эвакуировали из-за пожара в расположенном неподалеку лагере для бездомных.Специальные меры коснулись не только обычных граждан. Двенадцать бойцов Нацгвардии отстранили от службы по запросу ФБР — их заподозрили в связях с экстремистами. Дескать, они оставляли в соцсетях "неуместные комментарии" по поводу инаугурации.Однако отмечать долгожданное назначение Байдену будет некогда. В стране коронакризис, срочных дел очень много. Прежде всего новый президент подпишет указы о прекращении строительства стены на границе с Мексикой, возвращении США в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире