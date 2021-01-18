https://ria.ru/20210118/vashington-1593480206.html

Посторонним вход воспрещен. Ситуация в США перед инаугурацией Байдена

Посторонним вход воспрещен. Ситуация в США перед инаугурацией Байдена

Соединенные Штаты готовятся к инаугурации президента Джозефа Байдена. По периметру Капитолийского холма возвели двухметровый забор, к зданию конгресса нельзя... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:40

2021-01-18T13:40

2021-01-18T15:57

вашингтон

капитолий

фото

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Соединенные Штаты готовятся к инаугурации президента Джозефа Байдена. По периметру Капитолийского холма возвели двухметровый забор, к зданию конгресса нельзя подойти ближе, чем на километр. Перекрытые улицы и военные патрули — в фотоленте Ria.ru.

вашингтон

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, капитолий, фото, фото