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Посторонним вход воспрещен. Ситуация в США перед инаугурацией Байдена
Посторонним вход воспрещен. Ситуация в США перед инаугурацией Байдена
Соединенные Штаты готовятся к инаугурации президента Джозефа Байдена. По периметру Капитолийского холма возвели двухметровый забор, к зданию конгресса нельзя... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:40
2021-01-18T15:57
вашингтон
капитолий
фото
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Соединенные Штаты готовятся к инаугурации президента Джозефа Байдена. По периметру Капитолийского холма возвели двухметровый забор, к зданию конгресса нельзя подойти ближе, чем на километр. Перекрытые улицы и военные патрули — в фотоленте Ria.ru.
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вашингтон, капитолий, фото, фото

Посторонним вход воспрещен. Ситуация в США перед инаугурацией Байдена

13:40 18.01.2021 (обновлено: 15:57 18.01.2021)
 
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Соединенные Штаты готовятся к инаугурации президента Джозефа Байдена. По периметру Капитолийского холма возвели двухметровый забор, к зданию конгресса нельзя подойти ближе, чем на километр. Перекрытые улицы и военные патрули — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Площадь вокруг здания конгресса напоминает военный лагерь: кругом армейская техника, ходят строем солдаты.

Военнослужащие Национальной гвардии дежурят неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
1 из 15

Площадь вокруг здания конгресса напоминает военный лагерь: кругом армейская техника, ходят строем солдаты.

© РИА Новости / Стрингер
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанк

Вход для гражданских запрещен.

Военнослужащие Национальной гвардии дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
2 из 15

Вход для гражданских запрещен.

© Sputnik / Артур Габдрахманов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Обеспечивать безопасность инаугурации будут 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

Ситуация в Вашингтоне перед инаугурацией
3 из 15

Обеспечивать безопасность инаугурации будут 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Алан Булкаты

Присутствие военных на улицах растет с каждым днем.

Военнослужащий Национальной гвардии неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
4 из 15

Присутствие военных на улицах растет с каждым днем.

© РИА Новости / Алан Булкаты
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Бойцов призвали быть готовыми к возможным попыткам использования взрывных устройств.

Контрольно-пропускной пункт полиции неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
5 из 15

Бойцов призвали быть готовыми к возможным попыткам использования взрывных устройств.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако особого разнообразия техники на улицах не появилось, только грузовики, доставляющие личный состав, и джипы Hummer.

Военнослужащие Национальной гвардии дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
6 из 15

Однако особого разнообразия техники на улицах не появилось, только грузовики, доставляющие личный состав, и джипы Hummer.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

В преддверии инаугурации сторонники действующего главы государства устраивают акции протеста в разных штатах.

Конная полиция дежурит неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге
7 из 15

В преддверии инаугурации сторонники действующего главы государства устраивают акции протеста в разных штатах.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные в Гаррисберге был задержан один человек.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге
8 из 15

В минувшие выходные в Гаррисберге был задержан один человек.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Полиция дежурит неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге.

Группа полицейских входит в здание Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге
9 из 15

Полиция дежурит неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Хаоса и жертв удалось избежать.

Ограждения у входа в здание Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге
10 из 15

Хаоса и жертв удалось избежать.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Национальной гвардии и полиции патрулируют улицы Гаррисберга.

Военнослужащие Национальной гвардии и полиции дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге
11 из 15

Военнослужащие Национальной гвардии и полиции патрулируют улицы Гаррисберга.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В 18:00 (02:00 мск) в Вашингтоне начинает действовать комендантский час.

Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
12 из 15

В 18:00 (02:00 мск) в Вашингтоне начинает действовать комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

И без того немноголюдный в эти дни центр города с наступлением темноты практически пустеет.

Военнослужащие Национальной гвардии на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
13 из 15

И без того немноголюдный в эти дни центр города с наступлением темноты практически пустеет.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанк

Американские телерепортеры говорят, что никогда не были свидетелями подобных мер безопасности, даже после терактов 11 сентября.

Военнослужащие Национальной гвардии на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
14 из 15

Американские телерепортеры говорят, что никогда не были свидетелями подобных мер безопасности, даже после терактов 11 сентября.

© РИА Новости / Юки Ивамура
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
15 из 15

Инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января.

© РИА Новости / Стрингер
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