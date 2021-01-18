Посторонним вход воспрещен. Ситуация в США перед инаугурацией Байдена
Площадь вокруг здания конгресса напоминает военный лагерь: кругом армейская техника, ходят строем солдаты.
Площадь вокруг здания конгресса напоминает военный лагерь: кругом армейская техника, ходят строем солдаты.
Вход для гражданских запрещен.
Обеспечивать безопасность инаугурации будут 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
Обеспечивать безопасность инаугурации будут 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии.
Присутствие военных на улицах растет с каждым днем.
Бойцов призвали быть готовыми к возможным попыткам использования взрывных устройств.
Бойцов призвали быть готовыми к возможным попыткам использования взрывных устройств.
Однако особого разнообразия техники на улицах не появилось, только грузовики, доставляющие личный состав, и джипы Hummer.
Однако особого разнообразия техники на улицах не появилось, только грузовики, доставляющие личный состав, и джипы Hummer.
В преддверии инаугурации сторонники действующего главы государства устраивают акции протеста в разных штатах.
В преддверии инаугурации сторонники действующего главы государства устраивают акции протеста в разных штатах.
В минувшие выходные в Гаррисберге был задержан один человек.
В минувшие выходные в Гаррисберге был задержан один человек.
Полиция дежурит неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге.
Полиция дежурит неподалеку от здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге.
Хаоса и жертв удалось избежать.
Военнослужащие Национальной гвардии и полиции патрулируют улицы Гаррисберга.
Военнослужащие Национальной гвардии и полиции патрулируют улицы Гаррисберга.
В 18:00 (02:00 мск) в Вашингтоне начинает действовать комендантский час.
В 18:00 (02:00 мск) в Вашингтоне начинает действовать комендантский час.
И без того немноголюдный в эти дни центр города с наступлением темноты практически пустеет.
И без того немноголюдный в эти дни центр города с наступлением темноты практически пустеет.
Американские телерепортеры говорят, что никогда не были свидетелями подобных мер безопасности, даже после терактов 11 сентября.
Американские телерепортеры говорят, что никогда не были свидетелями подобных мер безопасности, даже после терактов 11 сентября.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января.
Инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января.