https://ria.ru/20210120/immunitet-1593818263.html

Минздрав назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Минздрав назвал сроки формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть сформирован в этом полугодии, заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T12:52

2021-01-20T12:52

2021-01-20T13:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть сформирован в этом полугодии, заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы полагаем, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в этом полугодии", - сказал он.Министр уточнил, что, по оценке экспертов, для формирования коллективного иммунитета необходимо 60% от взрослого населения страны, что составляет около 68 миллионов человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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