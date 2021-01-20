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Минздрав назвал условие формирования коллективного иммунитета от COVID-19
Минздрав назвал условие формирования коллективного иммунитета от COVID-19
Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть сформирован в этом полугодии, заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T12:40
2021-01-20T12:40
2021-01-20T13:04
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ может быть сформирован в этом полугодии, заявил журналистам глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы полагаем, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть сформирован в этом полугодии", - сказал он.Министр уточнил, что, по оценке экспертов, для формирования коллективного иммунитета необходимо 60% от взрослого населения страны, что составляет около 68 миллионов человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество