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https://ria.ru/20210120/ideologiya-1593823263.html
В Кремле прокомментировали слова Макфола об идеологии Путина
В Кремле прокомментировали слова Макфола об идеологии Путина
Идеология президента РФ Владимира Путина связана с процветанием россиян, а не с заграницей, внешнеполитические цели зиждятся на этом же, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:08
2021-01-20T13:08
россия
майкл макфол
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Идеология президента РФ Владимира Путина связана с процветанием россиян, а не с заграницей, внешнеполитические цели зиждятся на этом же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина - это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина, вот основа идеологии Путина, а все остальное уже, как вы понимаете, внешнеполитические цели, внешнеполитическая идеология, развитие наших отношений с другими странами зиждется именно на вот этой основной цели. Все должно быть в интересах России и для россиян", - сказала Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикации бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что Путин является носителем идеологии "антизападного, анотиамериканского антилиберализма".Он добавил, что на самом деле идеи либерализма "очень близки Путину"."Но либерализм либерализму рознь. Можно ли сейчас говорить о том, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса, которая как минимум способна стать темой для серьезной дискуссии", - добавил Песков.Он подчеркнул, что любой либерализм не может быть универсальным, "поскольку он зиждется на национальных особенностях каждого государства"."Чисто либерального строя нет ни в одной стране мира, но элементы либерализма присутствуют практически в каждом, но не во всех. В нашем присутствуют", - пояснил пресс-секретарь главы государства.
https://ria.ru/20210119/trump-1593757470.html
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россия, майкл макфол, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле прокомментировали слова Макфола об идеологии Путина

13:08 20.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Идеология президента РФ Владимира Путина связана с процветанием россиян, а не с заграницей, внешнеполитические цели зиждятся на этом же, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина - это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина, вот основа идеологии Путина, а все остальное уже, как вы понимаете, внешнеполитические цели, внешнеполитическая идеология, развитие наших отношений с другими странами зиждется именно на вот этой основной цели. Все должно быть в интересах России и для россиян", - сказала Песков журналистам, отвечая на вопрос о публикации бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что Путин является носителем идеологии "антизападного, анотиамериканского антилиберализма".
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Он добавил, что на самом деле идеи либерализма "очень близки Путину".
"Но либерализм либерализму рознь. Можно ли сейчас говорить о том, что кого-то могут привлекать идеи американского либерализма? Весьма сомнительная постановка вопроса, которая как минимум способна стать темой для серьезной дискуссии", - добавил Песков.
Он подчеркнул, что любой либерализм не может быть универсальным, "поскольку он зиждется на национальных особенностях каждого государства".
"Чисто либерального строя нет ни в одной стране мира, но элементы либерализма присутствуют практически в каждом, но не во всех. В нашем присутствуют", - пояснил пресс-секретарь главы государства.
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