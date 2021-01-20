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Foo Fighters выложили клип на новый сингл про ожидание войны
Foo Fighters выложили клип на новый сингл про ожидание войны
На YouTube-канале Foo Fighters появилось видео с клипом на песню группы "Waiting on a war". РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T01:55
2021-01-20T01:55
2021-01-20T01:55
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сша
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На YouTube-канале Foo Fighters появилось видео с клипом на песню группы "Waiting on a war".Ожидается, что композиция войдет в предстоящий альбом группы, релиз которого предполагается 5 февраля.Режиссером ролика выступила Паола Кудаки. Ранее фронтмен коллектива Дэйв Грол рассказывал об истории создания песни.Он рассказал также, что это же чувство его охватило, когда его дочь в 2019 году спросила, начнется ли у США война с Северной Кореей. Тогда вспомнил, как боялся военных действий, в таком же возрасте."Ужасно, если человек лишается красоты и невинности детства из-за этого ужасного страха", — отметил Грол.
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музыка, новости культуры, foo fighters, вашингтон (город), сша
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости
. На YouTube-канале Foo Fighters появилось
видео с клипом на песню группы "Waiting on a war".
Ожидается, что композиция войдет в предстоящий альбом группы, релиз которого предполагается 5 февраля.
Режиссером ролика выступила Паола Кудаки. Ранее фронтмен коллектива Дэйв Грол рассказывал
об истории создания песни.
"В детстве, живя в пригороде Вашингтона, я всегда боялся войны. Ночью мне снились кошмары с ракетами в небе и солдатами во дворе из-за напряженной ситуации в начале 1980-х", — поделился музыкант.
Он рассказал также, что это же чувство его охватило, когда его дочь в 2019 году спросила, начнется ли у США война с Северной Кореей. Тогда вспомнил, как боялся военных действий, в таком же возрасте.
"Ужасно, если человек лишается красоты и невинности детства из-за этого ужасного страха", — отметил Грол.