https://ria.ru/20210120/grohl-1593742734.html

Foo Fighters выложили клип на новый сингл про ожидание войны

Foo Fighters выложили клип на новый сингл про ожидание войны

На YouTube-канале Foo Fighters появилось видео с клипом на песню группы "Waiting on a war". РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T01:55

2021-01-20T01:55

2021-01-20T01:55

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музыка

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foo fighters

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. На YouTube-канале Foo Fighters появилось видео с клипом на песню группы "Waiting on a war".Ожидается, что композиция войдет в предстоящий альбом группы, релиз которого предполагается 5 февраля.Режиссером ролика выступила Паола Кудаки. Ранее фронтмен коллектива Дэйв Грол рассказывал об истории создания песни.Он рассказал также, что это же чувство его охватило, когда его дочь в 2019 году спросила, начнется ли у США война с Северной Кореей. Тогда вспомнил, как боялся военных действий, в таком же возрасте."Ужасно, если человек лишается красоты и невинности детства из-за этого ужасного страха", — отметил Грол.

https://ria.ru/20210119/nirvana-1593584073.html

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2021

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музыка, новости культуры, foo fighters, вашингтон (город), сша