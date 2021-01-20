https://ria.ru/20210120/gripp-1593826944.html

Академик дала рекомендации беременным женщинам по вакцинации от гриппа

Академик дала рекомендации беременным женщинам по вакцинации от гриппа

Беременным женщинам необходимо обязательно прививаться от гриппа, независимо от того, наступил ли уже эпидемиологический сезон или нет, считает главный... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T13:24

2021-01-20T13:24

2021-01-20T13:24

лейла намазова-баранова

здоровье - общество

грипп

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Беременным женщинам необходимо обязательно прививаться от гриппа, независимо от того, наступил ли уже эпидемиологический сезон или нет, считает главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова."Хочу еще раз подчеркнуть... вакцинацию от гриппа должна получить женщина в период беременности, независимо от того, наступил этот сезон гриппозный или он еще впереди, потому что потребности также рассчитываются регионами также не совсем адекватно", - заявила она в ходе международного конгресса по репродуктивной медицине в МИА "Россия сегодня".Намазова также добавила, что следует внести изменения в клинические рекомендации по ведению беременности, где нужно прописать вакцинацию не только против гриппа, но и против других инфекций по наличию зарегистрированных вакцин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/privivka-1585296575.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лейла намазова-баранова, здоровье - общество, грипп, общество