https://ria.ru/20210120/gripp-1593826944.html
Академик дала рекомендации беременным женщинам по вакцинации от гриппа
Академик дала рекомендации беременным женщинам по вакцинации от гриппа
Беременным женщинам необходимо обязательно прививаться от гриппа, независимо от того, наступил ли уже эпидемиологический сезон или нет, считает главный... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:24
2021-01-20T13:24
2021-01-20T13:24
лейла намазова-баранова
здоровье - общество
грипп
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150758/15/1507581567_0:179:2001:1304_1920x0_80_0_0_4ac3dda75bebfbca2b08752829d99f6f.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Беременным женщинам необходимо обязательно прививаться от гриппа, независимо от того, наступил ли уже эпидемиологический сезон или нет, считает главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова."Хочу еще раз подчеркнуть... вакцинацию от гриппа должна получить женщина в период беременности, независимо от того, наступил этот сезон гриппозный или он еще впереди, потому что потребности также рассчитываются регионами также не совсем адекватно", - заявила она в ходе международного конгресса по репродуктивной медицине в МИА "Россия сегодня".Намазова также добавила, что следует внести изменения в клинические рекомендации по ведению беременности, где нужно прописать вакцинацию не только против гриппа, но и против других инфекций по наличию зарегистрированных вакцин.
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/privivka-1585296575.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150758/15/1507581567_12:0:1987:1481_1920x0_80_0_0_8b1538a9895ac09ff300f099e1114c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лейла намазова-баранова, здоровье - общество, грипп, общество