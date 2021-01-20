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Академик дала рекомендации беременным женщинам по вакцинации от гриппа
Академик дала рекомендации беременным женщинам по вакцинации от гриппа
Беременным женщинам необходимо обязательно прививаться от гриппа, независимо от того, наступил ли уже эпидемиологический сезон или нет, считает главный... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T13:24
2021-01-20T13:24
лейла намазова-баранова
здоровье - общество
грипп
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Беременным женщинам необходимо обязательно прививаться от гриппа, независимо от того, наступил ли уже эпидемиологический сезон или нет, считает главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова."Хочу еще раз подчеркнуть... вакцинацию от гриппа должна получить женщина в период беременности, независимо от того, наступил этот сезон гриппозный или он еще впереди, потому что потребности также рассчитываются регионами также не совсем адекватно", - заявила она в ходе международного конгресса по репродуктивной медицине в МИА "Россия сегодня".Намазова также добавила, что следует внести изменения в клинические рекомендации по ведению беременности, где нужно прописать вакцинацию не только против гриппа, но и против других инфекций по наличию зарегистрированных вакцин.
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лейла намазова-баранова, здоровье - общество, грипп, общество

Академик дала рекомендации беременным женщинам по вакцинации от гриппа

13:24 20.01.2021
 
© Depositphotos / jukai5Беременность
Беременность - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Depositphotos / jukai5
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Беременным женщинам необходимо обязательно прививаться от гриппа, независимо от того, наступил ли уже эпидемиологический сезон или нет, считает главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Лейла Намазова-Баранова.
"Хочу еще раз подчеркнуть... вакцинацию от гриппа должна получить женщина в период беременности, независимо от того, наступил этот сезон гриппозный или он еще впереди, потому что потребности также рассчитываются регионами также не совсем адекватно", - заявила она в ходе международного конгресса по репродуктивной медицине в МИА "Россия сегодня".
Намазова также добавила, что следует внести изменения в клинические рекомендации по ведению беременности, где нужно прописать вакцинацию не только против гриппа, но и против других инфекций по наличию зарегистрированных вакцин.
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