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В Греции начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации
В Греции начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации
Национальные цифровые сертификаты вакцинации тем, кто сделал прививки от коронавируса, начали выдавать в Греции, сертификат был представлен на совещании по... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T08:19
2021-01-20T08:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
здоровье - общество
astrazeneca
евросоюз
греция
в мире
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АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Национальные цифровые сертификаты вакцинации тем, кто сделал прививки от коронавируса, начали выдавать в Греции, сертификат был представлен на совещании по вакцинации, которое премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел во вторник вечером в генеральном секретариате гражданской защиты, сообщила пресс-служба премьера.Цифровой сертификат граждане смогут получить либо через портал госуслуг gov.gr, либо через Центры обслуживания граждан. Документ содержит только необходимую информацию, чтобы можно было идентифицировать гражданина, а для обеспечения безопасности он имеет три уровня защиты: QR-код, уникальный код и цифровую печать."Сегодня начинается выдача цифровых сертификатов о вакцинации. Это еще одно греческое нововведение. Он будет автоматически зарегистрирован в цифровом кабинете каждого гражданина, чтобы тот мог использовать этот сертификат по своему усмотрению. Это еще и мера предосторожности, потому что только так можно будет подтвердить законную вакцинацию", - сказал Мицотакис.Премьер сказал, что в Евросоюзе пока тепло встретили его предложение ввести единый европейский сертификат вакцинации."Речь не идет об ограничении, наоборот, это поможет нам избавиться от ограничений, которые COVID устанавливает на поездки европейских граждан. Это особенно касается нашего туризма и перспектив нашей экономики, особенно с учетом летнего сезона. И сегодня я увидел, что IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта – ред.) также согласилась с этим предложением, потому что она также понимает, насколько легче станет жизнь путешественникам, если нам удастся получить единый сертификат вакцинации, общий на первом этапе для всех европейских стран", - сказал Мицотакис.Он отметил, что поднимет этот вопрос на онлайн-саммите ЕС 21 января и очень надеется, что удастся договориться о единой системе сертификации.Премьер-министр сообщил, что он лично представит на телеконференции лидеров ЕС в четверг предложения об активизации работы Европейской комиссии еще по двум направлениям. "Это как можно более быстрое одобрение других типов вакцин, начиная с вакцины AstraZeneca. И, конечно же, оказание давления на Pfizer с целью ускорить производство и полностью соблюдать обязательства по поставкам во все европейские страны в первом квартале 2021 года", - сказал Мицотакис.Он сказал также, что вакцинация в Греции идет по плану, и поблагодарил "тысячи руководителей, вовлеченных в этот чрезвычайно сложный, беспрецедентный процесс".Согласно представленным данным, к вечеру вторника в Греции были сделаны 92 401 прививка. Более 11 тысяч прививок было сделано гражданам старше 85 лет, а около шести тысяч вакцинаций были сделаны мобильными отделениями в домах престарелых.В заключение Мицотакис заявил, что вакцинация никоим образом не должна привести к самоуспокоенности.В совещании участвовали руководители системы здравоохранения, гражданской защиты, министерства цифрового правительства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, здоровье - общество, astrazeneca , евросоюз, греция, в мире

В Греции начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации

08:19 20.01.2021
 
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции/Димитрис ПапамицосПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время вакцинации от коронавируса
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции/Димитрис Папамицос
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АФИНЫ, 20 янв - РИА Новости. Национальные цифровые сертификаты вакцинации тем, кто сделал прививки от коронавируса, начали выдавать в Греции, сертификат был представлен на совещании по вакцинации, которое премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провел во вторник вечером в генеральном секретариате гражданской защиты, сообщила пресс-служба премьера.
Цифровой сертификат граждане смогут получить либо через портал госуслуг gov.gr, либо через Центры обслуживания граждан. Документ содержит только необходимую информацию, чтобы можно было идентифицировать гражданина, а для обеспечения безопасности он имеет три уровня защиты: QR-код, уникальный код и цифровую печать.
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"Сегодня начинается выдача цифровых сертификатов о вакцинации. Это еще одно греческое нововведение. Он будет автоматически зарегистрирован в цифровом кабинете каждого гражданина, чтобы тот мог использовать этот сертификат по своему усмотрению. Это еще и мера предосторожности, потому что только так можно будет подтвердить законную вакцинацию", - сказал Мицотакис.
Премьер сказал, что в Евросоюзе пока тепло встретили его предложение ввести единый европейский сертификат вакцинации.
"Речь не идет об ограничении, наоборот, это поможет нам избавиться от ограничений, которые COVID устанавливает на поездки европейских граждан. Это особенно касается нашего туризма и перспектив нашей экономики, особенно с учетом летнего сезона. И сегодня я увидел, что IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта – ред.) также согласилась с этим предложением, потому что она также понимает, насколько легче станет жизнь путешественникам, если нам удастся получить единый сертификат вакцинации, общий на первом этапе для всех европейских стран", - сказал Мицотакис.
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Он отметил, что поднимет этот вопрос на онлайн-саммите ЕС 21 января и очень надеется, что удастся договориться о единой системе сертификации.
Премьер-министр сообщил, что он лично представит на телеконференции лидеров ЕС в четверг предложения об активизации работы Европейской комиссии еще по двум направлениям. "Это как можно более быстрое одобрение других типов вакцин, начиная с вакцины AstraZeneca. И, конечно же, оказание давления на Pfizer с целью ускорить производство и полностью соблюдать обязательства по поставкам во все европейские страны в первом квартале 2021 года", - сказал Мицотакис.
Он сказал также, что вакцинация в Греции идет по плану, и поблагодарил "тысячи руководителей, вовлеченных в этот чрезвычайно сложный, беспрецедентный процесс".
"Скоро закроется первый этап вакцинации - медицинских работников и сограждан старше 85 лет, и мы начнем планировать приемы для людей в возрасте с 80 до 84, без очередей и хлопот", - сказал премьер.
Согласно представленным данным, к вечеру вторника в Греции были сделаны 92 401 прививка. Более 11 тысяч прививок было сделано гражданам старше 85 лет, а около шести тысяч вакцинаций были сделаны мобильными отделениями в домах престарелых.
В заключение Мицотакис заявил, что вакцинация никоим образом не должна привести к самоуспокоенности.
"Меры защиты будут сопровождать нас как минимум до конца весны. Мы прекрасно знаем, что любая ошибка в конечном итоге приведет к повторному распространению вируса и новым ограничениям. Это то, чего мы не хотим, это то, чего не могут выдержать ни общество, ни экономика. Так что лозунг двойной: мы вакцинируемся как можно быстрее, но в то же время мы защищаемся", - сказал премьер.
В совещании участвовали руководители системы здравоохранения, гражданской защиты, министерства цифрового правительства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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