https://ria.ru/20210120/grachevskiy-1593768634.html

Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера

Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская разместила в Instagram-stories пост, где в резкой форме заявила, что никого не просила помогать с организацией РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T04:04

2021-01-20T04:04

2021-01-20T04:11

шоубиз

умер борис грачевский

борис грачевский

москва

никас сафронов

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская разместила в Instagram-stories пост, где в резкой форме заявила, что никого не просила помогать с организацией похорон режиссера.Ранее художник Никас Сафронов заявил в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале, что предлагал Белоцерковской помощь, в том числе финансовую, в организации похорон. Он добавил, что предлагал вдове режиссера прийти в студию, но та отказалась."Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!" – написала Белоцерковская.В другом сообщении она отметила, что обращалась с "просьбой" из-за места на кладбище, однако данный вопрос также урегулировала самостоятельно.Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В воскресенье его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино. Режиссера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.

https://ria.ru/20210118/sadalskiy-1593439374.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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