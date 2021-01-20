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Шоубиз
https://ria.ru/20210120/grachevskiy-1593768634.html
Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера
Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская разместила в Instagram-stories пост, где в резкой форме заявила, что никого не просила помогать с организацией РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T04:04
2021-01-20T04:11
шоубиз
умер борис грачевский
борис грачевский
москва
никас сафронов
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская разместила в Instagram-stories пост, где в резкой форме заявила, что никого не просила помогать с организацией похорон режиссера.Ранее художник Никас Сафронов заявил в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале, что предлагал Белоцерковской помощь, в том числе финансовую, в организации похорон. Он добавил, что предлагал вдове режиссера прийти в студию, но та отказалась."Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!" – написала Белоцерковская.В другом сообщении она отметила, что обращалась с "просьбой" из-за места на кладбище, однако данный вопрос также урегулировала самостоятельно.Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В воскресенье его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино. Режиссера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.
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умер борис грачевский, борис грачевский, москва, никас сафронов

Вдова Грачевского опубликовала резкий пост после похорон режиссера

04:04 20.01.2021 (обновлено: 04:11 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала "Ералаш", режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве
На церемонии прощания с создателем детского юмористического киножурнала Ералаш, режиссером Борисом Грачевским в Доме кино в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская разместила в Instagram-stories пост, где в резкой форме заявила, что никого не просила помогать с организацией похорон режиссера.
Ранее художник Никас Сафронов заявил в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале, что предлагал Белоцерковской помощь, в том числе финансовую, в организации похорон. Он добавил, что предлагал вдове режиссера прийти в студию, но та отказалась.
"Мы ни у кого ничего не просили и не просим! Похороны организовали сами! Не трогайте меня и нашу семью! Нам очень плохо!" – написала Белоцерковская.
В другом сообщении она отметила, что обращалась с "просьбой" из-за места на кладбище, однако данный вопрос также урегулировала самостоятельно.
Грачевский умер в четверг в больнице на 72-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В воскресенье его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, прощание прошло в Доме кино. Режиссера проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.
Актер Станислав Садальский - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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ШоубизУмер Борис ГрачевскийБорис ГрачевскийМоскваНикас Сафронов
 
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