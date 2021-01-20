https://ria.ru/20210120/goszhilinspektsiya-1593866153.html

Управляющие компании и Госжилинспекция МО начали онлайн-сотрудничество

Управляющие компании и Госжилинспекция МО начали онлайн-сотрудничество

Абсолютное большинство управляющих организаций Московской области переключилось на взаимодействие с Госжилинспекцией в электронном режиме, сообщил телеканал... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T16:41

2021-01-20T16:41

2021-01-20T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Абсолютное большинство управляющих организаций Московской области переключилось на взаимодействие с Госжилинспекцией в электронном режиме, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.В целом 828 местных УК подписали соответствующие документы, что составляет 90% от их общего числа. Среди лидеров по количеству заключивших соглашение организаций оказались Балашиха, Красногорск и Одинцовский округ."Соглашение определяет порядок взаимодействия при работе в Единой диспетчерской службе Московской области, а также условия информационного взаимодействия сторон", – подчеркнула глава Госжилинспекции Ольга Федина.Онлайн-формат обращений позволяет решать жилищно-коммунальные проблемы без похода в организацию, а также заполнения бумаг. В настоящий момент это актуально по причине пандемии COVID-19.Единая диспетчерская служба Московской области работает с января 2019 года. В Госжилинспекции наблюдают за исполнением заявок по 149 категориям. Обращения принимаются круглосуточно.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)