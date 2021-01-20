Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210120/goszhilinspektsiya-1593866153.html
Управляющие компании и Госжилинспекция МО начали онлайн-сотрудничество
Управляющие компании и Госжилинспекция МО начали онлайн-сотрудничество
Абсолютное большинство управляющих организаций Московской области переключилось на взаимодействие с Госжилинспекцией в электронном режиме, сообщил телеканал... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:41
2021-01-20T16:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570704135_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_9e5ea85569ceb57f816825bba900f096.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Абсолютное большинство управляющих организаций Московской области переключилось на взаимодействие с Госжилинспекцией в электронном режиме, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.В целом 828 местных УК подписали соответствующие документы, что составляет 90% от их общего числа. Среди лидеров по количеству заключивших соглашение организаций оказались Балашиха, Красногорск и Одинцовский округ."Соглашение определяет порядок взаимодействия при работе в Единой диспетчерской службе Московской области, а также условия информационного взаимодействия сторон", – подчеркнула глава Госжилинспекции Ольга Федина.Онлайн-формат обращений позволяет решать жилищно-коммунальные проблемы без похода в организацию, а также заполнения бумаг. В настоящий момент это актуально по причине пандемии COVID-19.Единая диспетчерская служба Московской области работает с января 2019 года. В Госжилинспекции наблюдают за исполнением заявок по 149 категориям. Обращения принимаются круглосуточно.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570704135_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_547e7bd3a88998e4347a6054ca876b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Управляющие компании и Госжилинспекция МО начали онлайн-сотрудничество

16:41 20.01.2021
 
CC0 / / Девушка работает на компьютере
Девушка работает на компьютере - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Абсолютное большинство управляющих организаций Московской области переключилось на взаимодействие с Госжилинспекцией в электронном режиме, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
В целом 828 местных УК подписали соответствующие документы, что составляет 90% от их общего числа. Среди лидеров по количеству заключивших соглашение организаций оказались Балашиха, Красногорск и Одинцовский округ.
"Соглашение определяет порядок взаимодействия при работе в Единой диспетчерской службе Московской области, а также условия информационного взаимодействия сторон", – подчеркнула глава Госжилинспекции Ольга Федина.
Онлайн-формат обращений позволяет решать жилищно-коммунальные проблемы без похода в организацию, а также заполнения бумаг. В настоящий момент это актуально по причине пандемии COVID-19.
Единая диспетчерская служба Московской области работает с января 2019 года. В Госжилинспекции наблюдают за исполнением заявок по 149 категориям. Обращения принимаются круглосуточно.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Байден направил генсеку ООН письмо о возвращении США в ВОЗ
07:03Антонов: Россия надеется на возобновление встреч с США по антитеррору
07:02Антонов рассказал, от чего зависит перспектива встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
03:29Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
03:28Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
03:20СМИ: в Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку
Лента новостейМолния