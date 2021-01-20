https://ria.ru/20210120/goszhilinspektsiya-1593866153.html
Управляющие компании и Госжилинспекция МО начали онлайн-сотрудничество
Управляющие компании и Госжилинспекция МО начали онлайн-сотрудничество
Абсолютное большинство управляющих организаций Московской области переключилось на взаимодействие с Госжилинспекцией в электронном режиме, сообщил телеканал... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T16:41
2021-01-20T16:41
2021-01-20T16:41
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Абсолютное большинство управляющих организаций Московской области переключилось на взаимодействие с Госжилинспекцией в электронном режиме, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.В целом 828 местных УК подписали соответствующие документы, что составляет 90% от их общего числа. Среди лидеров по количеству заключивших соглашение организаций оказались Балашиха, Красногорск и Одинцовский округ."Соглашение определяет порядок взаимодействия при работе в Единой диспетчерской службе Московской области, а также условия информационного взаимодействия сторон", – подчеркнула глава Госжилинспекции Ольга Федина.Онлайн-формат обращений позволяет решать жилищно-коммунальные проблемы без похода в организацию, а также заполнения бумаг. В настоящий момент это актуально по причине пандемии COVID-19.Единая диспетчерская служба Московской области работает с января 2019 года. В Госжилинспекции наблюдают за исполнением заявок по 149 категориям. Обращения принимаются круглосуточно.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Абсолютное большинство управляющих организаций Московской области переключилось на взаимодействие с Госжилинспекцией в электронном режиме, сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
В целом 828 местных УК подписали соответствующие документы, что составляет 90% от их общего числа. Среди лидеров по количеству заключивших соглашение организаций оказались Балашиха, Красногорск и Одинцовский округ.
"Соглашение определяет порядок взаимодействия при работе в Единой диспетчерской службе Московской области, а также условия информационного взаимодействия сторон", – подчеркнула глава Госжилинспекции Ольга Федина.
Онлайн-формат обращений позволяет решать жилищно-коммунальные проблемы без похода в организацию, а также заполнения бумаг. В настоящий момент это актуально по причине пандемии COVID-19.
Единая диспетчерская служба Московской области работает с января 2019 года. В Госжилинспекции наблюдают за исполнением заявок по 149 категориям. Обращения принимаются круглосуточно.