https://ria.ru/20210120/ghostbusters-1593738968.html

Режиссера первых "Охотников за привидениями" растрогал сиквел

Режиссера первых "Охотников за привидениями" растрогал сиквел

Режиссер Джейсон Райтман рассказал в интервью изданию Empire, что его отец заплакал после просмотра ленты "Охотники за привидениями: Наследники", премьера... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T05:18

2021-01-20T05:18

2021-01-20T05:18

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билл мюррей

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Режиссер Джейсон Райтман рассказал в интервью изданию Empire, что его отец заплакал после просмотра ленты "Охотники за привидениями: Наследники", премьера которой запланирована на лето.Айван Райтман, снявший два первых фильма, смотрел сиквел еще в декабре."Он не выходил из дома какое-то время из-за Covid-19. Но он сдал тест, надел маску и отправился на студию Sony, чтобы посмотреть то, что получилось. В конце он заплакал и сказал: "Я горжусь тем, что я твоей отец", — вспомнил Райтман-младший."Это был один из лучших моментов моей жизни", — признался Джейсон.Он также поделился в интервью, что постарался сделать новый фильм не только смешным, но и таким же страшными, как и первые два. Действие картины происходит в той же вселенной, что и действие первых двух лент. К своим ролям вернутся Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон.

https://ria.ru/20210118/kino-1593208051.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, билл мюррей