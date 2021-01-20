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Режиссера первых "Охотников за привидениями" растрогал сиквел
Режиссера первых "Охотников за привидениями" растрогал сиквел
Режиссер Джейсон Райтман рассказал в интервью изданию Empire, что его отец заплакал после просмотра ленты "Охотники за привидениями: Наследники", премьера... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T05:18
2021-01-20T05:18
2021-01-20T05:18
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Режиссер Джейсон Райтман рассказал в интервью изданию Empire, что его отец заплакал после просмотра ленты "Охотники за привидениями: Наследники", премьера которой запланирована на лето.Айван Райтман, снявший два первых фильма, смотрел сиквел еще в декабре."Он не выходил из дома какое-то время из-за Covid-19. Но он сдал тест, надел маску и отправился на студию Sony, чтобы посмотреть то, что получилось. В конце он заплакал и сказал: "Я горжусь тем, что я твоей отец", — вспомнил Райтман-младший."Это был один из лучших моментов моей жизни", — признался Джейсон.Он также поделился в интервью, что постарался сделать новый фильм не только смешным, но и таким же страшными, как и первые два. Действие картины происходит в той же вселенной, что и действие первых двух лент. К своим ролям вернутся Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон.
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кино и сериалы, новости культуры, билл мюррей
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости
. Режиссер Джейсон Райтман рассказал
в интервью изданию Empire, что его отец заплакал после просмотра ленты "Охотники за привидениями: Наследники", премьера которой запланирована на лето.
Айван Райтман, снявший два первых фильма, смотрел сиквел еще в декабре.
"Он не выходил из дома какое-то время из-за Covid-19. Но он сдал тест, надел маску и отправился на студию Sony, чтобы посмотреть то, что получилось. В конце он заплакал и сказал: "Я горжусь тем, что я твоей отец", — вспомнил Райтман-младший.
"Это был один из лучших моментов моей жизни", — признался Джейсон.
Он также поделился в интервью, что постарался сделать новый фильм не только смешным, но и таким же страшными, как и первые два.
Действие картины происходит в той же вселенной, что и действие первых двух лент. К своим ролям вернутся Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон.