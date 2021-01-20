https://ria.ru/20210120/genkonsulstvo-1593768223.html
Посольство РФ требует устранить неполадки со связью генконсульства в США
Посольство РФ требует устранить неполадки со связью генконсульства в США
Посольство России потребовало от госдепартамента устранить неполадки со связью в генконсульстве в Нью-Йорке. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T03:29
2021-01-20T03:29
2021-01-20T05:19
отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Посольство России потребовало от госдепартамента устранить неполадки со связью в генконсульстве в Нью-Йорке.В посольстве указали на проблемы, с которыми столкнулись обращающиеся в консульство россияне. "Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую", - добавили дипломаты.Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства; кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет. По словам источника РИА Новости, Штаты ссылаются на технические трудности.В компании Verizon, которая предоставляет услуги телефонной связи российскому генконсульству в Нью-Йорке, сообщили РИА Новости, что в курсе неполадок и работают над устранением проблемы.В госдепартаменте заявили РИА Новости, что российские дипломаты не уведомляли их о проблемах с телефонией и не запрашивали помощи.
https://ria.ru/20201219/consulate-1590044156.html
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отключение телефонной связи в генконсульстве россии в нью-йорке, россия, нью-йорк (город), сша, в мире
ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости.
Посольство России
потребовало от госдепартамента устранить неполадки со связью в генконсульстве в Нью-Йорке
.
"В связи с отключением телефонной связи в генеральном консульстве России в Нью-Йорке в дополнение к ранее переданному самим генконсульством запросу в отделение госдепартамента в Нью-Йорке направили в американское внешнеполитическое ведомство ноту с требованием оперативно устранить имеющиеся проблемы, серьезно осложняющие работу загранучреждения", - говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве указали на проблемы, с которыми столкнулись обращающиеся в консульство россияне. "Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую", - добавили дипломаты.
Ранее в дипмиссии сообщили, что с 18 января американская сторона полностью отключила все городские телефонные линии генерального консульства; кроме того, периодически возникают перебои с доступом в интернет. По словам источника РИА Новости, Штаты ссылаются на технические трудности.
В компании Verizon, которая предоставляет услуги телефонной связи российскому генконсульству в Нью-Йорке, сообщили РИА Новости, что в курсе неполадок и работают над устранением проблемы.
В госдепартаменте заявили РИА Новости, что российские дипломаты не уведомляли их о проблемах с телефонией и не запрашивали помощи.