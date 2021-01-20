https://ria.ru/20210120/flot-1593670660.html

"Заходят с козырей": как США хотят вернуть себе господство на море

"Заходят с козырей": как США хотят вернуть себе господство на море

Американский флот сделал ставку на автоматические необитаемые корабли. Несколько крупных компаний активно взялись за разработку надводных и подводных дронов, в... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T08:00

2021-01-20T08:00

2021-01-20T16:06

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Американский флот сделал ставку на автоматические необитаемые корабли. Несколько крупных компаний активно взялись за разработку надводных и подводных дронов, в основном ударных. О растущих амбициях ВМС США и необычном оружии, которое готовят на смену ракетным эсминцам и атомным субмаринам, — в материале РИА Новости.Дорогое удовольствиеСогласно долгосрочному плану Пентагона флот до 2045-го получит 120 безэкипажных надводных и около 25 подводных кораблей. Ожидается, что со временем они станут едва ли не главной силой в боевых действиях на море.Повышенный интерес американских адмиралов к автоматическим аппаратам обусловлен тем, что они хотят перейти на более распределенную архитектуру флота. Число ракетных крейсеров и эсминцев сократится — их потеснят "волчьи стаи" компактных фрегатов и крупных беспилотников.Относительно дешевые безэкипажники позволят восполнить нехватку десятков обычных кораблей в связи с их выводом из эксплуатации по ресурсу. Пентагон намерен к 2030-му нарастить ВМС до 355 кораблей, а через 20 лет их должно быть уже 400. Этого планируется достичь в том числе за счет морских дронов.Один из перспективных проектов — Large Unmanned Surface Vehicle (LUSV). Пентагон запросил на него почти 580 миллионов долларов. Это корабль длиной от 60 до 90 метров, водоизмещением от одной до двух тысяч тонн. Дроны будут строить по модульной схеме, они смогут нести на борту довольно серьезное вооружение: противолодочные боеприпасы, противокорабельные ракеты и ракеты для ударов по наземным целям.Предусмотрено создание и среднего беспилотника водоизмещением около 500 тонн. Его главные задачи — разведка, наблюдение и радиоэлектронная борьба.Правда, конгресс настроен не так оптимистично, как Пентагон. Законодатели недавно существенно сократили финансирование программы беспилотного флота, так как не очень в нее верят. "Живых" денег военные не получат до первых успешных результатов.Видимо, в последние годы конгрессу надоело тратить сотни миллионов на сомнительные проекты ВМС. В частности, авианосец "Джеральд Форд" уже несколько лет — большая головная боль моряков из-за постоянных технических неполадок и недоработок. А слишком "продвинутые" суперэсминцы "Замволт", обошедшиеся в миллиарды долларов, так и не довели до ума, в итоге сократив программу с 32 до трех кораблей.Автономные эскадрыТем не менее беспилотные корабли у американского флота появятся. Не первый год ВМС тестируют средний беспилотник Sea Hunter. Этот 40-метровый дрон водоизмещением 145 тонн разрабатывали в рамках программы Anti-Submarine Warfare Continuous Trail Unmanned Vessel. У него два дизельных двигателя, скорость — до 30 узлов, автономное плавание — два месяца.Предназначение "морского охотника" — поиск, обнаружение и сопровождение подводных лодок противника. Беспилотник под завязку напичкан гидроакустическими системами, радарами и сенсорами. Действовать будет в основном в прибрежных водах США, сможет патрулировать определенные районы по заранее заложенной программе, а также самостоятельно корректировать маршрут в зависимости от обстановки.С 2019-го американцы испытывают безэкипажную субмарину Echo Voyager. Это сверхбольшой беспилотник, способный на множество разных миссий, ранее недоступных для подводных необитаемых аппаратов из-за ограничений по габаритам.Длина — более 15 метров, также для наращиваний корпуса имеется дополнительная десятиметровая секция. Диаметр — 2,5 метра. Пятидесятитонная подлодка может автономно пройти до 6,5 тысячи миль, месяцами находиться в море, доставляя в заданный район противолодочные мины, радиоэлектронное оборудование или системы разведки.Недалекое будущееПо словам члена экспертного совета при Коллегии ВПК России Виктора Мураховского, беспилотники — одно из самых перспективных направлений развития вооруженных сил. "Тенденция безэкипажной техники в воздухе, на море, на земле — общемировая, — отметил он в беседе с РИА Новости. — Подводные и надводные беспилотные корабли открывают широкие возможности. Например, можно выдвигать их в передовые районы для ведения разведки. Малые габариты затрудняют обнаружение и противодействие таким аппаратам как функциональными средствами — системами РЭБ, так и ударными. Уничтожить и потопить их довольно сложно". Дроны способны решать задачу противоминной борьбы — одну из самых рискованных для кораблей с экипажами."Сейчас многие страны очень чувствительны к человеческим потерям, особенно единовременным, что характерно при гибели кораблей. В случае утраты безэкипажного аппарата, например при тралении акватории, ущерб будет не столь критичным", — пояснил эксперт.Кроме того, беспилотники возьмут на себя много вспомогательных функций: от обследования морского дна до материально-технического обеспечения флота — доставки грузов, расходных материалов, боекомплектов.Очевидно, морские дроны выступят и носителями вооружений, хотя в данный момент это довольно проблематично."Никто, включая американцев, еще не готов передать искусственному интеллекту право принятия решения на применение оружия, — говорит Мураховский. — Пока необходимо дистанционное управление беспилотным аппаратом с командного пункта на обитаемом корабле и обмен данными между ними. Информация передается через общедоступные частоты электромагнитного спектра. А в боестолкновении с хорошо оснащенным противником, располагающим средствами РЭБ, не факт, что удастся сохранить управление беспилотными аппаратами".Оптимальный вариант беспилотной боевой системы сегодня — платформа, носитель вооружений, действующая по концепции "верный ведомый", как в авиации. Дрон действует самостоятельно, но только человек решает, чем, куда и в какой момент стрелять.Над боевыми необитаемыми кораблями работают почти все крупные военные державы, в том числе и Россия. ВМФ применяет дроны для противоминной борьбы, вспомогательных операций, таких как обследование кабельных трасс, морского дна, поиска аварийных и затонувших кораблей.Одна из последних разработок — комплекс для глубоководных исследований "Витязь-Д". В мае минувшего года его спустили с борта судна Тихоокеанского флота "Фотий Крылов" в Марианскую впадину. Российский дрон стал первым в мире необитаемым аппаратом, самостоятельно достигшим глубины более десяти километров. Раньше использовались либо привязные, либо телеуправляемые дроны.

https://ria.ru/20210118/flot-1593153477.html

https://ria.ru/20201028/flot-ssha-1581791098.html

https://ria.ru/20200923/aviatsiya-1577613708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктор мураховский, военно-морские силы сша, сша, вмф рф, пентагон, безопасность