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Названы финалисты "Молодежной смены" конкурса "Профстажировки 2.0"
Названы финалисты "Молодежной смены" конкурса "Профстажировки 2.0"
Пятнадцать студентов вузов Москвы, Екатеринбурга и Уфы стали финалистами пилотного спецпроекта "Молодежная смена", который проводят Минстрой РФ и конкурс... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T19:02
2021-01-20T19:02
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общероссийский народный фронт
москва
уфа
екатеринбург
образование - общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пятнадцать студентов вузов Москвы, Екатеринбурга и Уфы стали финалистами пилотного спецпроекта "Молодежная смена", который проводят Минстрой РФ и конкурс студенческих работ "Профстажировки 2.0" – совместный проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ОНФ, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект реализован на платформе профстажировки.рф, где проходил сбор заявок на участие и отбор самых достойных молодых специалистов. Финалисты пройдут стажировку в департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ, где будут разрабатывать свои проекты, консультируясь со специалистами департамента и профильными экспертами.Стажировка пройдет в период с 1 марта по 30 апреля, по ее итогам будет организована публичная защита проектов.Задача проекта "Молодежная смена" – формирование "молодежного дубля", кадрового резерва основного состава департамента градостроительной деятельности и архитектуры – от главного специалиста до курирующего направление заместителя министра.
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общероссийский народный фронт, москва, уфа, екатеринбург, образование - общество

Названы финалисты "Молодежной смены" конкурса "Профстажировки 2.0"

19:02 20.01.2021
 
© Depositphotos / AndreyPopovАрхитекторы
Архитекторы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Depositphotos / AndreyPopov
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пятнадцать студентов вузов Москвы, Екатеринбурга и Уфы стали финалистами пилотного спецпроекта "Молодежная смена", который проводят Минстрой РФ и конкурс студенческих работ "Профстажировки 2.0" – совместный проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ОНФ, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Проект реализован на платформе профстажировки.рф, где проходил сбор заявок на участие и отбор самых достойных молодых специалистов. Финалисты пройдут стажировку в департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ, где будут разрабатывать свои проекты, консультируясь со специалистами департамента и профильными экспертами.
Стажировка пройдет в период с 1 марта по 30 апреля, по ее итогам будет организована публичная защита проектов.
"Это даст студентам уникальную возможность на практике познакомиться с работой органа исполнительной власти, увидеть ситуацию изнутри, поможет им не только накопить необходимый опыт, но и определить свой путь в профессии. Заявки подали больше 1000 человек. И я благодарен каждому, кто принял участие в конкурсе. Убежден, что это, как и любой серьезный шаг, впоследствии принесет свои плоды", – привели в пресс-службе слова замглавы Минстроя Дмитрия Волкова.
Задача проекта "Молодежная смена" – формирование "молодежного дубля", кадрового резерва основного состава департамента градостроительной деятельности и архитектуры – от главного специалиста до курирующего направление заместителя министра.
Россия – страна возможностей совместно с ОНФ запускает новый проект Профстажировки 2.0 - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 16:14
Почти 16 тысяч студентов стали участниками проекта "Профстажировки 2.0"
 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общероссийский народный фронтМоскваУфаЕкатеринбургОбразование - Общество
 
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