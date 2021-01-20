Названы финалисты "Молодежной смены" конкурса "Профстажировки 2.0"
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пятнадцать студентов вузов Москвы, Екатеринбурга и Уфы стали финалистами пилотного спецпроекта "Молодежная смена", который проводят Минстрой РФ и конкурс студенческих работ "Профстажировки 2.0" – совместный проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ОНФ, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Проект реализован на платформе профстажировки.рф, где проходил сбор заявок на участие и отбор самых достойных молодых специалистов. Финалисты пройдут стажировку в департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ, где будут разрабатывать свои проекты, консультируясь со специалистами департамента и профильными экспертами.
Стажировка пройдет в период с 1 марта по 30 апреля, по ее итогам будет организована публичная защита проектов.
"Это даст студентам уникальную возможность на практике познакомиться с работой органа исполнительной власти, увидеть ситуацию изнутри, поможет им не только накопить необходимый опыт, но и определить свой путь в профессии. Заявки подали больше 1000 человек. И я благодарен каждому, кто принял участие в конкурсе. Убежден, что это, как и любой серьезный шаг, впоследствии принесет свои плоды", – привели в пресс-службе слова замглавы Минстроя Дмитрия Волкова.
Задача проекта "Молодежная смена" – формирование "молодежного дубля", кадрового резерва основного состава департамента градостроительной деятельности и архитектуры – от главного специалиста до курирующего направление заместителя министра.
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