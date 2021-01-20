https://ria.ru/20210120/finalisty-1593896739.html

Названы финалисты "Молодежной смены" конкурса "Профстажировки 2.0"

Названы финалисты "Молодежной смены" конкурса "Профстажировки 2.0"

Пятнадцать студентов вузов Москвы, Екатеринбурга и Уфы стали финалистами пилотного спецпроекта "Молодежная смена", который проводят Минстрой РФ и конкурс... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:02

2021-01-20T19:02

2021-01-20T19:02

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общероссийский народный фронт

москва

уфа

екатеринбург

образование - общество

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пятнадцать студентов вузов Москвы, Екатеринбурга и Уфы стали финалистами пилотного спецпроекта "Молодежная смена", который проводят Минстрой РФ и конкурс студенческих работ "Профстажировки 2.0" – совместный проект президентской платформы "Россия – страна возможностей" и ОНФ, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект реализован на платформе профстажировки.рф, где проходил сбор заявок на участие и отбор самых достойных молодых специалистов. Финалисты пройдут стажировку в департаменте градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ, где будут разрабатывать свои проекты, консультируясь со специалистами департамента и профильными экспертами.Стажировка пройдет в период с 1 марта по 30 апреля, по ее итогам будет организована публичная защита проектов.Задача проекта "Молодежная смена" – формирование "молодежного дубля", кадрового резерва основного состава департамента градостроительной деятельности и архитектуры – от главного специалиста до курирующего направление заместителя министра.

https://ria.ru/20201229/profstazhirovka-1591414059.html

москва

уфа

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общероссийский народный фронт, москва, уфа, екатеринбург, образование - общество