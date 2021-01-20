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Финалистка проекта "Ты супер!" выпустила первую сольную песню
Финалистка проекта "Ты супер!" выпустила первую сольную песню
Финалистка первого и участница третьего сезона "Ты супер!" Дарья Чернова выпустила свою первую сольную песню "Сладко". РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:54
2021-01-20T18:54
культура
россия
шоу "ты супер"
нтв (телеканал)
общество
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Финалистка первого и участница третьего сезона "Ты супер!" Дарья Чернова выпустила свою первую сольную песню "Сладко".Даша родом из Минска. С самого детства ее воспитывала тетя. Вокалом девушка начала заниматься еще в детском саду, в этом ей помогала бабушка, преподававшая музыку. В 2017 и 2019 годах Даша принимала участие в проекте "Ты супер!", а в 2020 году она выступила в четвёртом сезоне шоу в качестве специального гостя.К своему сольному дебюту она шла два года. По словам самой Даши, за это время было записано три варианта песни. Первый из них – на базе "Ты супер!".Международный вокальный проект "Ты супер!" организован телекомпанией НТВ, международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения России. В конкурсе участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей, из СНГ и других стран.
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культура, россия, шоу "ты супер", нтв (телеканал), общество

Финалистка проекта "Ты супер!" выпустила первую сольную песню

18:54 20.01.2021
 
© НТВОбложка альбома Дарьи Черновой "Сладко"
Обложка альбома Дарьи Черновой Сладко - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© НТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Финалистка первого и участница третьего сезона "Ты супер!" Дарья Чернова выпустила свою первую сольную песню "Сладко".
Даша родом из Минска. С самого детства ее воспитывала тетя. Вокалом девушка начала заниматься еще в детском саду, в этом ей помогала бабушка, преподававшая музыку. В 2017 и 2019 годах Даша принимала участие в проекте "Ты супер!", а в 2020 году она выступила в четвёртом сезоне шоу в качестве специального гостя.
К своему сольному дебюту она шла два года. По словам самой Даши, за это время было записано три варианта песни. Первый из них – на базе "Ты супер!".
"Именно тогда концертмейстер проекта Александр Степин подошел ко мне и сказал: "Даша, я написал песню и хочу, чтобы ты ее исполнила". Это был шок, так как раньше никто не писал для меня песен!" - рассказала исполнительница. Она добавила, что песня сразу показалась ей очень близкой.
Международный вокальный проект "Ты супер!" организован телекомпанией НТВ, международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения России. В конкурсе участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей, из СНГ и других стран.
Жюри конкурса Ты супер - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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