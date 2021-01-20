https://ria.ru/20210120/finalistka-1593896270.html
Финалистка проекта "Ты супер!" выпустила первую сольную песню
Финалистка проекта "Ты супер!" выпустила первую сольную песню
Финалистка первого и участница третьего сезона "Ты супер!" Дарья Чернова выпустила свою первую сольную песню "Сладко". РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:54
2021-01-20T18:54
2021-01-20T18:54
культура
россия
шоу "ты супер"
нтв (телеканал)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593893060_0:483:720:888_1920x0_80_0_0_061b2ab19616855e6fc4ee2ddd535ffd.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Финалистка первого и участница третьего сезона "Ты супер!" Дарья Чернова выпустила свою первую сольную песню "Сладко".Даша родом из Минска. С самого детства ее воспитывала тетя. Вокалом девушка начала заниматься еще в детском саду, в этом ей помогала бабушка, преподававшая музыку. В 2017 и 2019 годах Даша принимала участие в проекте "Ты супер!", а в 2020 году она выступила в четвёртом сезоне шоу в качестве специального гостя.К своему сольному дебюту она шла два года. По словам самой Даши, за это время было записано три варианта песни. Первый из них – на базе "Ты супер!".Международный вокальный проект "Ты супер!" организован телекомпанией НТВ, международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения России. В конкурсе участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей, из СНГ и других стран.
https://ria.ru/20200916/konkurs-1577345644.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593893060_0:352:720:892_1920x0_80_0_0_2198c7226653a932db22af3243446063.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия, шоу "ты супер", нтв (телеканал), общество