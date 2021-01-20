https://ria.ru/20210120/finalistka-1593896270.html

Финалистка проекта "Ты супер!" выпустила первую сольную песню

Финалистка проекта "Ты супер!" выпустила первую сольную песню

Финалистка первого и участница третьего сезона "Ты супер!" Дарья Чернова выпустила свою первую сольную песню "Сладко". РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T18:54

2021-01-20T18:54

2021-01-20T18:54

культура

россия

шоу "ты супер"

нтв (телеканал)

общество

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Финалистка первого и участница третьего сезона "Ты супер!" Дарья Чернова выпустила свою первую сольную песню "Сладко".Даша родом из Минска. С самого детства ее воспитывала тетя. Вокалом девушка начала заниматься еще в детском саду, в этом ей помогала бабушка, преподававшая музыку. В 2017 и 2019 годах Даша принимала участие в проекте "Ты супер!", а в 2020 году она выступила в четвёртом сезоне шоу в качестве специального гостя.К своему сольному дебюту она шла два года. По словам самой Даши, за это время было записано три варианта песни. Первый из них – на базе "Ты супер!".Международный вокальный проект "Ты супер!" организован телекомпанией НТВ, международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения России. В конкурсе участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей, из СНГ и других стран.

https://ria.ru/20200916/konkurs-1577345644.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, шоу "ты супер", нтв (телеканал), общество