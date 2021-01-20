https://ria.ru/20210120/eks-skhiigumen-1593898750.html

Религиовед раскрыл подробности "признания" экс-схиигумена Сергия на Афоне

Религиовед раскрыл подробности "признания" экс-схиигумена Сергия на Афоне

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) поддерживает связи на греческом Афоне с таким же раскольником псевдостарцем Рафаилом (Берестовым), этим и... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:01

2021-01-20T19:01

2021-01-20T19:03

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

дмитрий берестов

врнс

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новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) поддерживает связи на греческом Афоне с таким же раскольником псевдостарцем Рафаилом (Берестовым), этим и ограничивается его "признание" на Афоне, Новоафонский же монастырь в Абхазии никакого отношения к Сергию не имеет, рассказал в среду РИА Новости директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) религиовед Роман Силантьев.Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что на Романова "влияют старцы Нового Афона, они его каким-то образом вразумляют". Кроме того, адвокат подсудимого Светлана Герасимова сообщала, что бывший схиигумен якобы постился в СИЗО "по благословению старцев с Афона"."На Афоне есть официальные монашеские обители, есть монастырь Эсфигмен, где собралась оппозиция патриарху Варфоломею, а есть некая совокупность лжемонахов, которые там в разных статусах пребывают. <...> А с Романовым дружит единственно группа Рафаила Берестова – это, в общем, впавший в прелесть бывший монах Русской православной церкви, который под влиянием фанатичного окружения в какой-то момент стал лидером небольшой секты, которой, собственно, не он заправляет, а несколько его сподручных", - сказал Силантьев.По его словам, члены секты занимаются разной антицерковной и антиправительственной пропагандой. При этом, по словам религиоведа, никакого статуса на Афоне у общины Берестова нет, и официально их там не признают, а "не выгоняют оттуда потому, что Берестов уже очень пожилой, ему 88 лет, и его просто жалеют". "Вот, собственно, и вся его поддержка с Афона", - заключил Силантьев.Он уточнил, что около 30 лет назад монах Рафаил (Берестов) находился в Абхазии, как раз "в районе Нового Афона", откуда потом уехал.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Позже СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение. Романова задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.В конце декабря стало известно, что Сергий отказался в СИЗО от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что голодовкой это не считает. В середине января Романова перевели из СИЗО-7 в "Матросскую тишину".

https://ria.ru/20210119/sergiy-1593716325.html

https://ria.ru/20210119/legoyda-1593705340.html

https://ria.ru/20210112/romanov-1592758823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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