https://ria.ru/20210120/edinstvo-1593908702.html

Байден призвал американцев к единству

Байден призвал американцев к единству

Новый президент США Джо Байден заявил, что "всей душой" будет стремиться к единству, призвал к этому всех американцев. РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:00

2021-01-20T20:00

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выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Новый президент США Джо Байден заявил, что "всей душой" будет стремиться к единству, призвал к этому всех американцев."Чтобы справиться со всеми этими вызовами, чтобы восстановить душу и обеспечить будущее Америки, нужно настолько больше, чем слова… - единство… Сегодня, в этот январский день, моя душа в этом – в том, чтобы сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этой цели", - сказал он на церемонии инаугурации.

https://ria.ru/20210120/prezident-1593910283.html

сша

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2021

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