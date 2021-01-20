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Байден призвал американцев к единству
Байден призвал американцев к единству
Новый президент США Джо Байден заявил, что "всей душой" будет стремиться к единству, призвал к этому всех американцев. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:00
2021-01-20T20:00
2021-01-20T20:06
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Новый президент США Джо Байден заявил, что "всей душой" будет стремиться к единству, призвал к этому всех американцев."Чтобы справиться со всеми этими вызовами, чтобы восстановить душу и обеспечить будущее Америки, нужно настолько больше, чем слова… - единство… Сегодня, в этот январский день, моя душа в этом – в том, чтобы сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этой цели", - сказал он на церемонии инаугурации.
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джо байден, сша, в мире