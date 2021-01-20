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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210120/edinstvo-1593908702.html
Байден призвал американцев к единству
Байден призвал американцев к единству
Новый президент США Джо Байден заявил, что "всей душой" будет стремиться к единству, призвал к этому всех американцев. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:00
2021-01-20T20:06
выборы президента сша — 2020
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Новый президент США Джо Байден заявил, что "всей душой" будет стремиться к единству, призвал к этому всех американцев."Чтобы справиться со всеми этими вызовами, чтобы восстановить душу и обеспечить будущее Америки, нужно настолько больше, чем слова… - единство… Сегодня, в этот январский день, моя душа в этом – в том, чтобы сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этой цели", - сказал он на церемонии инаугурации.
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джо байден, сша, в мире

Байден призвал американцев к единству

20:00 20.01.2021 (обновлено: 20:06 20.01.2021)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв – РИА Новости. Новый президент США Джо Байден заявил, что "всей душой" будет стремиться к единству, призвал к этому всех американцев.
"Чтобы справиться со всеми этими вызовами, чтобы восстановить душу и обеспечить будущее Америки, нужно настолько больше, чем слова… - единство… Сегодня, в этот январский день, моя душа в этом – в том, чтобы сплотить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. И я прошу каждого американца присоединиться ко мне в этой цели", - сказал он на церемонии инаугурации.
Джо Байден, после вступления им в должность президента США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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