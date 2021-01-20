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ЕАЭС приступил к формированию общих рынков нефти и газа, заявил Путин
ЕАЭС приступил к формированию общих рынков нефти и газа, заявил Путин
Страны ЕАЭС приступили к формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, это сложный вопрос, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:24
2021-01-20T15:24
цены на нефть
евразийский экономический союз
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Страны ЕАЭС приступили к формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, это сложный вопрос, заявил президент России Владимир Путин."Государствами-членами союза утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕврАзЭС, ведется подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. Мы приступили к реализации программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Это сложный вопрос", - сказал Путин на совещании по интеграционным процессам в ЕАЭС.В декабре лидеры утвердили план мероприятий по гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере, а также приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа - это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка.Президент РФ отметил, что в большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают."По остальным - движение в этом направлении, решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжаются", - продолжил глава государства.В качестве примера успешного нахождения компромисса между государствами-членами союза он привел создание единого рынка производства и оборота лекарств и медицинских изделий."С 1 января текущего года регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилам и процедурам. Это крайне важно сейчас, мы все это прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом, эпидемией коронавируса. И нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизней и здоровья наших граждан", - сказал Путин.Он также отметил, что последовательно развивается и единый рынок услуг - он уже включает 53 сектора, а в текущем году охватит еще пять направлений.
https://ria.ru/20210120/putin-1593843061.html
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цены на нефть, евразийский экономический союз, владимир путин, экономика

ЕАЭС приступил к формированию общих рынков нефти и газа, заявил Путин

15:24 20.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Страны ЕАЭС приступили к формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, это сложный вопрос, заявил президент России Владимир Путин.
"Государствами-членами союза утверждена концепция формирования общего финансового рынка ЕврАзЭС, ведется подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. Мы приступили к реализации программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Это сложный вопрос", - сказал Путин на совещании по интеграционным процессам в ЕАЭС.
В декабре лидеры утвердили план мероприятий по гармонизации законодательства стран союза в нефтяной сфере, а также приняли решение о переходе ко второму этапу формирования общего рынка газа - это создание инфраструктурной, технологической и правовой основы рынка.
Президент РФ отметил, что в большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают.
"По остальным - движение в этом направлении, решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжаются", - продолжил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 14:41
Путин призвал эффективно координировать усилия стран ЕАЭС
В качестве примера успешного нахождения компромисса между государствами-членами союза он привел создание единого рынка производства и оборота лекарств и медицинских изделий.
"С 1 января текущего года регистрация всех лекарственных средств в странах ЕврАзЭС осуществляется по единым правилам и процедурам. Это крайне важно сейчас, мы все это прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом, эпидемией коронавируса. И нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизней и здоровья наших граждан", - сказал Путин.
Он также отметил, что последовательно развивается и единый рынок услуг - он уже включает 53 сектора, а в текущем году охватит еще пять направлений.
 
Цены на нефтьЕвразийский экономический союзВладимир ПутинЭкономика
 
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