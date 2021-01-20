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Путин призвал восстановить деловую активность в ЕАЭС
Путин призвал восстановить деловую активность в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить деловую активность, рост занятости в ЕАЭС. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:43
2021-01-20T14:51
экономика
россия
евразийский экономический союз
владимир путин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить деловую активность, рост занятости в ЕАЭС."Сейчас важно использовать механизмы интеграции, чтобы восстановить деловую активность, добиться роста занятости, а значит и доходов людей", - сказал он на совещании по интеграционным процессам в ЕАЭС.Путин отметил, что эпидемия коронавируса и ее последствия сказались на положении дел в экономике и социальной сфере.
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экономика, россия, евразийский экономический союз, владимир путин

Путин призвал восстановить деловую активность в ЕАЭС

14:43 20.01.2021 (обновлено: 14:51 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить деловую активность, рост занятости в ЕАЭС.
"Сейчас важно использовать механизмы интеграции, чтобы восстановить деловую активность, добиться роста занятости, а значит и доходов людей", - сказал он на совещании по интеграционным процессам в ЕАЭС.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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Путин отметил, что эпидемия коронавируса и ее последствия сказались на положении дел в экономике и социальной сфере.

Мы это все должны учитывать. Сократился валовый внутренний продукт, промышленное производство. Снизились объемы торговли. Что в итоге отразилось – ну, к сожалению, и не могло не отразиться на рынке труда.

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Владимир Путин
 
ЭкономикаРоссияЕвразийский экономический союзВладимир Путин
 
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