https://ria.ru/20210120/eaes-1593843317.html
Путин призвал восстановить деловую активность в ЕАЭС
Путин призвал восстановить деловую активность в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить деловую активность, рост занятости в ЕАЭС. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T14:43
2021-01-20T14:43
2021-01-20T14:51
экономика
россия
евразийский экономический союз
владимир путин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости восстановить деловую активность, рост занятости в ЕАЭС."Сейчас важно использовать механизмы интеграции, чтобы восстановить деловую активность, добиться роста занятости, а значит и доходов людей", - сказал он на совещании по интеграционным процессам в ЕАЭС.Путин отметил, что эпидемия коронавируса и ее последствия сказались на положении дел в экономике и социальной сфере.
https://ria.ru/20210120/putin-1593843061.html
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экономика, россия, евразийский экономический союз, владимир путин