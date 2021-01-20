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Сын своего времени: кем был "настоящий" граф Дракула
Сын своего времени: кем был "настоящий" граф Дракула
Граф Дракула прославился на весь мир благодаря роману Брэма Стокера. Каким был реальный прообраз короля вампиров — в материале РИА Новости. РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T18:43
2021-01-20T18:43
румыния
бухарест
история
общество
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Граф Дракула прославился на весь мир благодаря роману Брэма Стокера. Каким был реальный прообраз короля вампиров — в материале РИА Новости. "Колосажатель"Жизнь исторического прототипа графа Дракулы, Влада III Басараба, более известного как Цепеш, окутана тайнами. Известно, что родился он в Валахии, которая была первым крупным государством на территории Румынии. По одной из распространенных версий, произошло это в 1430 году. Другой вариант, зафиксированный в Википедии — 1431 год.Отец Влада Цепеша, Влад II, носил прозвище "Дракул" ("дракон"), потому что был рыцарем ордена Дракона, основанного для защиты христианства от еретиков и борьбы с Османской империей. Как и его отец, Влад III стал именоваться "Дракул", а позже — "Дракула". Прозвище Цепеш тоже неслучайно. Оно происходит от румынского слова "кол" и буквально значит "колосажатель". В то время именно этот вид казни использовался чаще всего. Сам Цепеш обрекал на такую участь каждого, кто навлекал на себя княжеский гнев. Благодаря этому факту биография графа Дракулы обросла мифами и легендами. Господарь Валахии По немногочисленным правдивым историческим свидетельствам известно, что Влад Цепеш был храбрым воином, отличным полководцем, верующим православным христианином, а также обладал большой физической силой. Еще в молодости он побывал в турецком плену. Это, по мнению исследователей, оказало на психику Дракулы негативное влияние и наложило отпечаток на его личность. По возвращении в Валахию после четырех лет плена его ждало новое потрясение — в декабре 1446 года венгры совершили государственный переворот и отрубили Владу II голову, а старшего брата Цепеша похоронили заживо. В результате в 1448 году Влад III Цепеш при поддержке турок занял трон, но был быстро смещен воеводой Яношем Хуньяди и пустился в бега. Только спустя 8 лет ему удалось собрать армию, чтобы вновь закрепиться в Валахии. В качестве господаря (правителя) Дракула придерживался принципов патриотизма, боролся против преступности, развивал торговлю и ремесленничество, старался укрепить церковь. На протяжении всего своего правления Цепеш воевал с Османской империей, и делал это довольно успешно. Он внушал туркам ужас, прославившись кровожадностью и жестокостью. Внутри своей страны Дракула придерживался суровой политики по очищению общества от "асоциальных элементов". Из-за этого воров и других преступников независимо от тяжести преступления отправляли на казнь. Исторические хроники указывают, что на улицах Валахии было настолько безопасно, что можно было кинуть золотую монету и забрать ее на том же месте через несколько дней. Сколько людей Цепеш посадил на кол, доподлинно неизвестно, называют цифры от 500 до нескольких десятков тысяч. Так, в памфлетах того времени описаны расправы над мирным населением Фэгэраша: "Дракула женщин, мужчин и детей велел посадить на кол".Существует несколько версий смерти Влада III. Одна из них гласит, что он погиб во время сражения в 1476 году, где его тело разрубили на куски, а голову отправили османскому султану. По другой — князя убил слуга, подкупленным турками. Что стало с телом Дракулы и где его захоронили, неизвестно. Историки называют два места — в монастыре Снагов в 40 км к северу от Бухареста или в монастыре Комана на юге столицы Румынии. Дракула в искусствеПамфлеты о прототипе Дракулы, рассказывающие о его походах, стали появляться еще при его жизни, а в конце 1480-х годов появилось "Сказание о Дракуле воеводе". Однако большего всего князь прославился благодаря образу графа Дракулы Брэма Стокера, который в конце XIX века выпустил одноименный готический роман. В нем Цепеш стал прототипом главного героя-вампира. История Дракула вдохновляла многих деятелей культуры. Про него сняли классический экспрессионистский фильм ужасов "Носферату: симфония ужаса", а также "Бал вампиров", "Блэйд", "Дракула Брэма Стокера" и другие картины. Кроме этого, о нем ставили театральные постановки, писали исследовательские книги и помещали его в качестве героя на страницы японской манги. На родине Дракулы, в Румынии, популярностью пользуется замок Бран, в котором, по некоторым данным, проживал Влад III Цепеш.
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румыния, бухарест, история, общество

Сын своего времени: кем был "настоящий" граф Дракула

18:43 20.01.2021
 
CC0 / Public Domain / Бела Лугоши в роли Дракулы
Бела Лугоши в роли Дракулы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
CC0 / Public Domain /
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Граф Дракула прославился на весь мир благодаря роману Брэма Стокера. Каким был реальный прообраз короля вампиров — в материале РИА Новости.

"Колосажатель"

Жизнь исторического прототипа графа Дракулы, Влада III Басараба, более известного как Цепеш, окутана тайнами. Известно, что родился он в Валахии, которая была первым крупным государством на территории Румынии. По одной из распространенных версий, произошло это в 1430 году. Другой вариант, зафиксированный в Википедии — 1431 год.
Отец Влада Цепеша, Влад II, носил прозвище "Дракул" ("дракон"), потому что был рыцарем ордена Дракона, основанного для защиты христианства от еретиков и борьбы с Османской империей. Как и его отец, Влад III стал именоваться "Дракул", а позже — "Дракула".
CC0 / Public domain / Влад III Цепеш
Влад III Цепеш - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
CC0 / Public domain /
Влад III Цепеш
Прозвище Цепеш тоже неслучайно. Оно происходит от румынского слова "кол" и буквально значит "колосажатель". В то время именно этот вид казни использовался чаще всего. Сам Цепеш обрекал на такую участь каждого, кто навлекал на себя княжеский гнев. Благодаря этому факту биография графа Дракулы обросла мифами и легендами.

"Публиковались многочисленные гравюры, как Влад III Цепеш проводит массовые казни на колу: они были, и это чудовищный, наиболее мучительный и изуверский вид казни, — рассказала историк Марина Бобкова. — Он предполагает медленное садистское уничтожение. Человека в голом виде выставляли напоказ, его страдания длились от получаса до нескольких суток. Влад очень активно применял эту казнь к своим политическим противникам, иноверцам, нарушителям закона; от нее не был гарантирован никто: ни мужчины, ни старики, ни женщины, ни даже дети".

Господарь Валахии

По немногочисленным правдивым историческим свидетельствам известно, что Влад Цепеш был храбрым воином, отличным полководцем, верующим православным христианином, а также обладал большой физической силой. Еще в молодости он побывал в турецком плену. Это, по мнению исследователей, оказало на психику Дракулы негативное влияние и наложило отпечаток на его личность. По возвращении в Валахию после четырех лет плена его ждало новое потрясение — в декабре 1446 года венгры совершили государственный переворот и отрубили Владу II голову, а старшего брата Цепеша похоронили заживо.
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22 августа 2019, 03:00Акценты
Граф Дракула: кем был легендарный вампир на самом деле?Великий воин и жестокий изверг, патриот и интриган, он любил за обедом макать хлеб в кровь противника, а после смерти стал вампиром. Почти все это – правда о средневековом правителе румынского княжества. Его звали Влад Дракула, 22 августа 1456 года он взошел на престол Валахии.
В результате в 1448 году Влад III Цепеш при поддержке турок занял трон, но был быстро смещен воеводой Яношем Хуньяди и пустился в бега. Только спустя 8 лет ему удалось собрать армию, чтобы вновь закрепиться в Валахии.
В качестве господаря (правителя) Дракула придерживался принципов патриотизма, боролся против преступности, развивал торговлю и ремесленничество, старался укрепить церковь. На протяжении всего своего правления Цепеш воевал с Османской империей, и делал это довольно успешно. Он внушал туркам ужас, прославившись кровожадностью и жестокостью.
Внутри своей страны Дракула придерживался суровой политики по очищению общества от "асоциальных элементов". Из-за этого воров и других преступников независимо от тяжести преступления отправляли на казнь. Исторические хроники указывают, что на улицах Валахии было настолько безопасно, что можно было кинуть золотую монету и забрать ее на том же месте через несколько дней.
Сколько людей Цепеш посадил на кол, доподлинно неизвестно, называют цифры от 500 до нескольких десятков тысяч. Так, в памфлетах того времени описаны расправы над мирным населением Фэгэраша: "Дракула женщин, мужчин и детей велел посадить на кол".
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Добрый Дракула и смешные упыри: с кем из вампиров не страшно дружить
Существует несколько версий смерти Влада III. Одна из них гласит, что он погиб во время сражения в 1476 году, где его тело разрубили на куски, а голову отправили османскому султану. По другой — князя убил слуга, подкупленным турками. Что стало с телом Дракулы и где его захоронили, неизвестно. Историки называют два места — в монастыре Снагов в 40 км к северу от Бухареста или в монастыре Комана на юге столицы Румынии.

Дракула в искусстве

Памфлеты о прототипе Дракулы, рассказывающие о его походах, стали появляться еще при его жизни, а в конце 1480-х годов появилось "Сказание о Дракуле воеводе". Однако большего всего князь прославился благодаря образу графа Дракулы Брэма Стокера, который в конце XIX века выпустил одноименный готический роман. В нем Цепеш стал прототипом главного героя-вампира.
История Дракула вдохновляла многих деятелей культуры. Про него сняли классический экспрессионистский фильм ужасов "Носферату: симфония ужаса", а также "Бал вампиров", "Блэйд", "Дракула Брэма Стокера" и другие картины. Кроме этого, о нем ставили театральные постановки, писали исследовательские книги и помещали его в качестве героя на страницы японской манги.
© Depositphotos / dobri71Замок Бран в Румынии
Замок Бран в Румынии - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© Depositphotos / dobri71
Замок Бран в Румынии
На родине Дракулы, в Румынии, популярностью пользуется замок Бран, в котором, по некоторым данным, проживал Влад III Цепеш.
 
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