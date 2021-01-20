В ДНР готовы повторно провести референдум о статусе Донбасса
03:17 20.01.2021 (обновлено: 06:36 20.01.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный референдум о самоопределении, что станет подтверждением воли народа Донбасса и сигналом мировому сообществу.
Ранее полпред, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова предложила членам Совбеза ООН с помощью международно признанного референдума узнать, чего хочет народ Донбасса.
"Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был по сути нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году", - сказал РИА Новости Пушилин.
По его словам, также важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права.
"Именно с этой целью была выражена готовность содействовать любым международным наблюдателям в случае, если будет принято решение о проведении процедуры выражения, а вернее — подтверждения воли народа Донбасса", - добавил Пушилин.
Глава ДНР подчеркнул, что для международного сообщества должно быть четко понятно, что монополия Украины на освещение и интерпретацию событий в Донбассе - это нонсенс и даже в определенной степени содействие тем преступлениям, которые осуществляет Киев против жителей Донбасса.
"Именно поэтому мировое сообщество в лице ООН должно гораздо более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта", - заключил Пушилин.
В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов они объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.
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