https://ria.ru/20210120/donbass-1593767978.html

В ДНР готовы повторно провести референдум о статусе Донбасса

В ДНР готовы повторно провести референдум о статусе Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный референдум о самоопределении, что станет... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T03:17

2021-01-20T03:17

2021-01-20T06:36

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный референдум о самоопределении, что станет подтверждением воли народа Донбасса и сигналом мировому сообществу.Ранее полпред, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова предложила членам Совбеза ООН с помощью международно признанного референдума узнать, чего хочет народ Донбасса.По его словам, также важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права.Глава ДНР подчеркнул, что для международного сообщества должно быть четко понятно, что монополия Украины на освещение и интерпретацию событий в Донбассе - это нонсенс и даже в определенной степени содействие тем преступлениям, которые осуществляет Киев против жителей Донбасса."Именно поэтому мировое сообщество в лице ООН должно гораздо более тщательно изучить все обстоятельства и ознакомиться с позицией обеих сторон конфликта", - заключил Пушилин.В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов они объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/donbass-1593590020.html

https://ria.ru/20210118/donbass-1593573297.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире