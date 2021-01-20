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Доллару предрекли обвал
Доллару предрекли обвал
Бывший глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, претендующая на пост министра финансов страны, способна привести курс доллара к долгосрочному... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T19:46
2021-01-20T20:28
джанет йеллен
сша
доллар
экономика
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бывший глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, претендующая на пост министра финансов страны, способна привести курс доллара к долгосрочному падению. Об этом рассказали опрошенные Bloomberg эксперты.Инвесторы ожидают, что доллар ослабнет из-за бюджетных вливаний, к которым планируют прибегнуть демократы для стимулирования национальной экономики. Эксперт из Australia &amp; New Zealand Banking Group Ltd. Хун Го считает, что новое правительство Соединенных Штатов устраивает ослабление доллара. Об этом свидетельствует новость о том, что Джанет Йеллен намерена придерживаться рыночного обменного курса национальной валюты.Специалисты из Goldman Sachs также считают, что низкие номинальные и реальные ставки по кредитам, высокая оценка доллара, а также быстрое восстановление мировой экономики в 2021 году окажут давление на американскую валюту. Ранее СМИ сообщали о планах ЕС бороться с господством доллара на мировых рынках. В частности, Еврокомиссия готовит план, который намереваются утвердить в ближайшие дни. Возмущение Брюсселя вызвали односторонние санкции Вашингтона и уязвимость европейской финансовой системы из-за связанных с американской валютой рисков.
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джанет йеллен, сша, доллар, экономика

Доллару предрекли обвал

19:46 20.01.2021 (обновлено: 20:28 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США
Монета номиналом один доллар США на банкноте один доллар США - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бывший глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, претендующая на пост министра финансов страны, способна привести курс доллара к долгосрочному падению. Об этом рассказали опрошенные Bloomberg эксперты.
Инвесторы ожидают, что доллар ослабнет из-за бюджетных вливаний, к которым планируют прибегнуть демократы для стимулирования национальной экономики.

"Позиция Йеллен свидетельствует о том, что правительство США вряд ли будет препятствовать падению курса доллара", — уверен специалист из National Australia Bank Ltd. Родриго Кэтрил.

Эксперт из Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Хун Го считает, что новое правительство Соединенных Штатов устраивает ослабление доллара. Об этом свидетельствует новость о том, что Джанет Йеллен намерена придерживаться рыночного обменного курса национальной валюты.
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Специалисты из Goldman Sachs также считают, что низкие номинальные и реальные ставки по кредитам, высокая оценка доллара, а также быстрое восстановление мировой экономики в 2021 году окажут давление на американскую валюту.
Ранее СМИ сообщали о планах ЕС бороться с господством доллара на мировых рынках. В частности, Еврокомиссия готовит план, который намереваются утвердить в ближайшие дни. Возмущение Брюсселя вызвали односторонние санкции Вашингтона и уязвимость европейской финансовой системы из-за связанных с американской валютой рисков.
 
Джанет ЙелленСШАдолларЭкономика
 
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