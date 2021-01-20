https://ria.ru/20210120/dollar-1593906165.html

Доллару предрекли обвал

Доллару предрекли обвал

Бывший глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, претендующая на пост министра финансов страны, способна привести курс доллара к долгосрочному... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T19:46

2021-01-20T19:46

2021-01-20T20:28

джанет йеллен

сша

доллар

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152866/42/1528664240_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1ee55f60f2e0aa8d073380525a3285e9.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Бывший глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, претендующая на пост министра финансов страны, способна привести курс доллара к долгосрочному падению. Об этом рассказали опрошенные Bloomberg эксперты.Инвесторы ожидают, что доллар ослабнет из-за бюджетных вливаний, к которым планируют прибегнуть демократы для стимулирования национальной экономики. Эксперт из Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Хун Го считает, что новое правительство Соединенных Штатов устраивает ослабление доллара. Об этом свидетельствует новость о том, что Джанет Йеллен намерена придерживаться рыночного обменного курса национальной валюты.Специалисты из Goldman Sachs также считают, что низкие номинальные и реальные ставки по кредитам, высокая оценка доллара, а также быстрое восстановление мировой экономики в 2021 году окажут давление на американскую валюту. Ранее СМИ сообщали о планах ЕС бороться с господством доллара на мировых рынках. В частности, Еврокомиссия готовит план, который намереваются утвердить в ближайшие дни. Возмущение Брюсселя вызвали односторонние санкции Вашингтона и уязвимость европейской финансовой системы из-за связанных с американской валютой рисков.

https://ria.ru/20210120/rubl-1593786859.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джанет йеллен, сша, доллар, экономика