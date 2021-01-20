Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210120/dolg-1593911168.html
Кадыров заявил, что выполнил свой жизненный долг
Кадыров заявил, что выполнил свой жизненный долг
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после спецоперации, завершившей задачу по ликвидации бандподполья в республике, считает свой жизненный долг выполненным,... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T20:10
2021-01-20T20:10
чеченская республика (чечня)
домодедово (аэропорт)
рамзан кадыров
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867187_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b01b67af1155373eadf9fea45093e48b.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после спецоперации, завершившей задачу по ликвидации бандподполья в республике, считает свой жизненный долг выполненным, и теперь ему "не страшно умереть".Ранее Кадыров рассказал, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, их главарь Аслан Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году.Кадыров подчеркнул, что для того, чтобы "уничтожить всю эту нечисть", пришлось многим жертвовать и тратить силы."Сегодня, когда добит последний террорист, я чувствую, какой большой груз упал с плеч, какой дорогой ценой дается слово и как долго к этому пришлось идти!" - отметил глава Чечни.
https://ria.ru/20210120/chechnya-1593886869.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Видео с места спецоперации в Чечне: Кадыров поздравляет бойцов
Видео с места спецоперации в Чечне. Кадыров хвалит раненого бойца и поздравляет всех остальных.
2021-01-20T20:10
true
PT0M53S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593867187_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f68217ad2b1d3e0a9133883f75ea38ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чеченская республика (чечня), домодедово (аэропорт), рамзан кадыров, происшествия

Кадыров заявил, что выполнил свой жизненный долг

20:10 20.01.2021
 
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после спецоперации, завершившей задачу по ликвидации бандподполья в республике, считает свой жизненный долг выполненным, и теперь ему "не страшно умереть".
Ранее Кадыров рассказал, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, их главарь Аслан Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году.
"Приказ верховного главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья во главе с так называемыми "эмирами", исполнение которого начал мой отец и которое продолжил я, давая клятву у его могилы, сегодня выполнен! Это был самый главный долг всей моей жизни!.. Я молил Всевышнего продлить мои дни, пока я не выполню свой долг и не сдержу слов. Теперь, когда придет мое время, не страшно и умереть", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
Кадыров подчеркнул, что для того, чтобы "уничтожить всю эту нечисть", пришлось многим жертвовать и тратить силы.
"Сегодня, когда добит последний террорист, я чувствую, какой большой груз упал с плеч, какой дорогой ценой дается слово и как долго к этому пришлось идти!" - отметил глава Чечни.
Операция на окраине селения Катар-Юрт Чечни. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 18:15
При ликвидации боевиков в Чечне пострадали пятеро силовиков
 
Чеченская республика (Чечня)Домодедово (аэропорт)Рамзан КадыровПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:02Антонов рассказал, от чего зависит перспектива встречи Путина и Байдена
07:00Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
03:29Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
03:28Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
03:20СМИ: в Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку
03:18Кинолог рассказал, как сэкономить на содержании собаки
03:16Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось
Лента новостейМолния