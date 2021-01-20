https://ria.ru/20210120/dolg-1593911168.html

Кадыров заявил, что выполнил свой жизненный долг

Кадыров заявил, что выполнил свой жизненный долг

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после спецоперации, завершившей задачу по ликвидации бандподполья в республике, считает свой жизненный долг выполненным,... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T20:10

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2021-01-20T20:10

чеченская республика (чечня)

домодедово (аэропорт)

рамзан кадыров

происшествия

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ГРОЗНЫЙ, 20 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после спецоперации, завершившей задачу по ликвидации бандподполья в республике, считает свой жизненный долг выполненным, и теперь ему "не страшно умереть".Ранее Кадыров рассказал, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, их главарь Аслан Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году.Кадыров подчеркнул, что для того, чтобы "уничтожить всю эту нечисть", пришлось многим жертвовать и тратить силы."Сегодня, когда добит последний террорист, я чувствую, какой большой груз упал с плеч, какой дорогой ценой дается слово и как долго к этому пришлось идти!" - отметил глава Чечни.

https://ria.ru/20210120/chechnya-1593886869.html

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Видео с места спецоперации в Чечне: Кадыров поздравляет бойцов Видео с места спецоперации в Чечне. Кадыров хвалит раненого бойца и поздравляет всех остальных. 2021-01-20T20:10 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), домодедово (аэропорт), рамзан кадыров, происшествия