Кадыров заявил, что выполнил свой жизненный долг
ГРОЗНЫЙ, 20 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после спецоперации, завершившей задачу по ликвидации бандподполья в республике, считает свой жизненный долг выполненным, и теперь ему "не страшно умереть".
Ранее Кадыров рассказал, что в Чечне уничтожены шесть боевиков, "с бандподпольем в республике полностью покончено". Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, их главарь Аслан Бютукаев был причастен к теракту в "Домодедово" в 2011 году.
"Приказ верховного главнокомандующего о ликвидации всего бандитского подполья во главе с так называемыми "эмирами", исполнение которого начал мой отец и которое продолжил я, давая клятву у его могилы, сегодня выполнен! Это был самый главный долг всей моей жизни!.. Я молил Всевышнего продлить мои дни, пока я не выполню свой долг и не сдержу слов. Теперь, когда придет мое время, не страшно и умереть", - написал Кадыров в соцсети "ВКонтакте".
Кадыров подчеркнул, что для того, чтобы "уничтожить всю эту нечисть", пришлось многим жертвовать и тратить силы.
"Сегодня, когда добит последний террорист, я чувствую, какой большой груз упал с плеч, какой дорогой ценой дается слово и как долго к этому пришлось идти!" - отметил глава Чечни.